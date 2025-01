Matrixdock integra o token XAUm, lastreado em ouro físico, à carteira Binance para promover a igualdade financeira

SINGAPURA, 2 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Matrixdock, empresa líder em tokenização de ativos do mundo real (RWA) na Ásia, anuncia a integração de seu principal token lastreado em ouro, o XAUm, com a Binance Wallet, uma das principais carteiras de ativos digitais do mundo. Esse lançamento se baseia em integrações anteriores com carteiras Web3 de câmbio centralizado, como a OKX, e carteiras de criptomoedas, como a MetaMask, reafirmando o compromisso da Matrixdock de tornar os investimentos em ouro mais seguros, eficientes e acessíveis para centenas de milhões de usuários do mundo todo.

No centro dessa integração está o XAUm, um token totalmente lastreado em barras de ouro credenciadas pela London Bullion Market Association (LBMA), com uma pureza mínima de 99,99%. Cada token XAUm equivale a uma onça troy de ouro. Essas reservas de ouro são armazenadas com segurança nos cofres da Brink's em Hong Kong e Singapura, oferecendo aos portadores de tokens a opção de resgatar o XAUm em ouro físico.

Criado especificamente para ser compatível com a Web3 e com o ecossistema de várias cadeias, o XAUm combina perfeitamente a inovação da blockchain com um design centrado no usuário. Sua robusta transparência de prova de reserva, o gerenciamento eficiente das reservas em várias cadeias e a maior interoperabilidade inspiram confiança e elevam o ouro de um ativo estático a um instrumento financeiro dinâmico e multifuncional na economia digital.

Essa integração com a Binance Wallet se baseia em desdobramentos anteriores do ecossistema da Binance, incluindo trocas descentralizadas e plataformas de empréstimo. O objetivo é transformar o XAUm em uma referência para investimentos modernos em ouro, oferecendo uma solução eficiente e confiável que redefina a eficiência dos ativos e a igualdade financeira.

A Binance Wallet aprimora essa visão ao oferecer um ponto de entrada seguro e intuitivo para a Web3. Os usuários podem gerir ativos digitais, realizar trocas de tokens entre cadeias e obter rendimentos de forma simples. Com um processo de configuração simples por meio do aplicativo Binance, a carteira elimina a necessidade de frases-semente ou chaves privadas e, além disso, utiliza a tecnologia Multi-Party Computation (MPC) para aumentar a segurança das transações.

Por meio dessa integração, indivíduos de todo o mundo podem comprar, portar e negociar ouro de forma conveniente utilizando-se de um celular ou tablet. Com a tecnologia Web3 e o ecossistema de várias cadeias, a Matrixdock e a Binance Wallet estabelecem um novo padrão para investimentos modernos em ouro, promovendo a igualdade financeira e a inovação.

Sobre a Matrixdock

Fundada em fevereiro de 2023 pela Matrixport, a Matrixdock é a líder asiática em RWA que moderniza instrumentos financeiros com uma avançada tecnologia de tokenização. Como a primeira na Ásia a apresentar um produto tokenizado de letras do tesouro de curto prazo, a STBT recebeu o prêmio Ecosystem Excellence TADS Award em 2023 para soluções de negociação e liquidez. Em 2024, a empresa lançou um token exclusivo lastreado em ouro físico, o XAUm, modernizando o investimento tradicional em ouro em um ativo digital dinâmico e multifuncional.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2587828/XAUm_Gold_token_matrixdock_binance_wallet.jpg

FONTE Matrixdock