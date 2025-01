Matrixdock intègre le token d'or XAUm à Binance Wallet pour promouvoir l'égalité financière

SINGAPOUR, 2 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Matrixdock, le chef de file asiatique de la tokenisation des actifs du monde réel (RWA), annonce l'intégration de son token d'or, XAUm, à Binance Wallet, l'un des principaux portefeuilles d'actifs numériques au monde. Ce développement s'appuie sur des intégrations précédentes avec des portefeuilles Web3 d'échange centralisé comme OKX et des portefeuilles cryptos comme MetaMask, renforçant ainsi l'engagement de Matrixdock à rendre les investissements en or plus sûrs, plus efficaces et plus accessibles pour des centaines de millions d'utilisateurs dans le monde.

Au cœur de cette intégration se trouve XAUm, un token entièrement garanti par des lingots d'or adossés à la London Bullion Market Association (LBMA), d'un titre minimal de 99,99 %. Chaque token XAUm représente une once troy d'or. Ces réserves d'or sont stockées en toute sécurité dans les coffres de la Brink's à Hong Kong et à Singapour, offrant aux détenteurs de tokens la possibilité d'échanger des XAUm contre de l'or physique.

Conçu pour être compatible avec l'écosystème Web3 et multi-chaînes, XAUm allie l'innovation de la blockchain à une conception centrée sur l'utilisateur. Sa solide transparence en matière de preuve de réserve, sa gestion efficace des réserves sur plusieurs chaînes et son interopérabilité renforcée inspirent la confiance et font passer l'or du statut d'actif statique à celui d'instrument financier dynamique et multifonctionnel dans l'économie numérique.

Cette intégration à Binance Wallet s'appuie sur les développements précédents au sein de l'écosystème de Binance, y compris les échanges décentralisés et les plateformes de prêt. L'objectif est de faire de XAUm une référence pour les investissements modernes dans l'or, en fournissant une solution efficiente et fiable qui redéfinit l'efficacité des actifs et l'égalité financière.

Binance Wallet renforce cette vision en offrant un point d'entrée sécurisé et intuitif au Web3. Les utilisateurs peuvent gérer des actifs numériques, effectuer des échanges de tokens entre chaînes et obtenir des rendements sans effort. Avec un processus d'installation simple via l'application Binance, le portefeuille élimine le besoin de phrases d'amorçage ou de clés privées. De plus, il utilise la technologie MPC (Multi-Party Computation) pour optimiser la sécurité des transactions.

Grâce à cette intégration, les particuliers du monde entier peuvent acheter, posséder et échanger de l'or de manière pratique à l'aide d'un appareil mobile. En s'appuyant sur la technologie Web3 et l'écosystème multi-chaînes, Matrixdock et Binance Wallet établissent une nouvelle norme pour les investissements modernes dans l'or et stimulent l'égalité financière et l'innovation.

À propos de Matrixdock

Fondé en février 2023 par Matrixport, Matrixdock est le leader asiatique des RWA qui modernise les instruments financiers grâce à une technologie de tokenisation avancée. En tant que premier acteur en Asie à introduire un produit de bons du Trésor à court terme tokenisé, STBT, la société a remporté le prix Ecosystem Excellence TADS en 2023 pour les solutions de négociation et de liquidité. En 2024, la société a lancé un token d'or tokenisé unique en son genre, XAUm, qui modernise l'investissement traditionnel dans l'or en le transformant en un actif numérique dynamique et multifonctionnel.

