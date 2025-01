Matrixdock integreert XAUm Gold Token met Binance Wallet om financiële gelijkheid te bevorderen

SINGAPORE, 2 januari 2025 /PRNewswire/ -- Matrixdock, de Aziatische leider op het gebied van tokenized real-world assets (RWA), kondigt aan dat het zijn vlaggenschip gold token, XAUm, integreert met Binance Wallet, een van 's werelds toonaangevende wallets voor digitale activa. Deze ontwikkeling bouwt voort op eerdere integraties met gecentraliseerde exchange Web3-wallets zoals OKX en crypto-wallets zoals MetaMask. Het versterkt ook de inzet van Matrixdock om goudbeleggingen veiliger, efficiënter en toegankelijker te maken voor honderden miljoenen wereldwijde gebruikers.

De kern van deze integratie is XAUm, een token die volledig wordt ondersteund door London Bullion Market Association (LBMA)-geaccrediteerde goudstaven met een minimale fijnheid van 99,99%. Elk XAUm token vertegenwoordigt één troy ounce goud. Deze goudreserves zijn veilig opgeslagen in de kluizen van Brink's in Hongkong en Singapore, waardoor tokenhouders de mogelijkheid hebben om XAUm in te wisselen voor fysiek goud.

XAUm is speciaal gebouwd voor Web3-compatibiliteit en het multi-chain ecosysteem en combineert naadloos blockchain-innovatie met een gebruikersgericht ontwerp. Zijn robuuste proof-of-reserve transparantie, efficiënte multi-chain reservebeheer en verbeterde interoperabiliteit wekken vertrouwen en verheffen goud van een statisch actief tot een dynamisch, multifunctioneel financieel instrument in de digitale economie.

Deze integratie met Binance Wallet bouwt voort op eerdere ontwikkelingen binnen het ecosysteem van Binance, waaronder gedecentraliseerde beurzen en leenplatforms. Het doel is om van XAUm een benchmark te leveren voor moderne goudbeleggingen, door het bieden van een efficiënte en vertrouwde oplossing die de efficiëntie van activa en financiële gelijkheid herdefinieert.

Binance Wallet verbetert deze visie door een veilige en intuïtieve toegang tot Web3 te geven. Gebruikers kunnen digitale activa beheren, token-swaps tussen verschillende ketens uitvoeren en moeiteloos opbrengsten verdienen. Met een eenvoudig installatieproces via de Binance-app, elimineert de portemonnee de noodzaak voor seed phrases of privésleutels. Bovendien maakt het gebruik van Multi-Party Computation (MPC) technologie om veilige transacties te verbeteren.

Dankzij deze integratie kunnen particulieren wereldwijd gemakkelijk goud kopen, bezitten en verhandelen met een mobiel apparaat. Door gebruik te maken van Web3-technologie en het multi-chain ecosysteem, zetten Matrixdock en Binance Wallet een nieuwe standaard voor moderne goudbeleggingen, waarbij ze financiële gelijkheid en innovatie stimuleren.

Over Matrixdock

Matrixdock werd in februari 2023 opgericht door Matrixport en is nu toonaangevend op RWA-gebied in Azië door financiële instrumenten te moderniseren met behulp van geavanceerde tokenization-technologie. STBT was de eerste in Azië die een tokenized kortetermijn treasury bill product introduceerde en verdiende daarmee de Ecosystem Excellence TADS Award in 2023 voor Trading & Liquidity Solutions. In 2024 lanceerde het een uniek tokenized Gold token, XAUm, dat traditionele goudbeleggingen moderniseert tot een dynamisch, multifunctioneel digitaal actief.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2587828/XAUm_Gold_token_matrixdock_binance_wallet.jpg