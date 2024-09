Mega Oferta Amazon Prime retorna para seu segundo ano com ofertas exclusivas para membros Prime nos dias 8 e 9 de outubro

A novidade desse ano é que a Mega Oferta Amazon Prime contará com um período de Esquenta, para que os membros Prime já comecem a economizar e comprem presentes para o Dia das Crianças

Entre as categorias com descontos estão: Livros, Brinquedos e Jogos, Cuidados Pessoais, Limpeza da Casa, Alimentos e Bebidas, Beleza, Casa, Cozinha, Papelaria e Escritório, e muito mais

O evento de 2024 também apresentará uma seleção de ofertas em produtos de pequenas e médias empresas brasileiras, que vendem seus produtos na Amazon.com.br

SÃO PAULO, 18 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Mega Oferta Amazon Prime, evento exclusivo para membros Prime, retorna nos dias 8 e 9 de outubro em sua segunda edição no Brasil. Durante os dois dias do evento, assinantes do programa de todo País poderão aproveitar promoções e descontos exclusivos em uma ampla seleção de produtos, entrega gratuita e uma variedade de benefícios de entretenimento. Além disso, a edição de 2024 contará com um período de Esquenta de 30 de setembro a 7 de outubro, ao longo do qual milhares de ofertas serão antecipadas, permitindo que os clientes aproveitem ao máximo os descontos e benefícios.

"O Amazon Prime foi projetado para tornar a vida dos nossos clientes mais fácil, conveniente e divertida e, hoje, nossa assinatura é sinônimo de economia, de conveniência e também, de entretenimento. Estamos bastante empolgados com a segunda edição da Mega Oferta Amazon Prime no País, uma vez que essa é mais uma oportunidade da Amazon retribuir a fidelidade dos nossos membros Prime com descontos exclusivos em uma vasta seleção de produtos em nossa loja. Queremos que nossos clientes utilizem essa segunda chance no ano para adquirir tudo o que desejam, pelo melhor preço possível e com a conveniência que só a Amazon oferece", afirma Daniel Mazini, presidente da Amazon.com.br.

Globalmente, o programa Prime já conta com mais de 200 milhões de membros e, neste ano, no Brasil, o número de membros Prime que fizeram compras durante o Prime Day aumentou significativamente, superando a edição de 2023 em centenas de milhares. Além disso, o primeiro dia do evento de 2024, 16 de julho, foi o dia com maior número de clientes se tornando membros Prime desde o lançamento do programa, em setembro de 2019. Os consumidores que ainda não são Prime, podem experimentar a assinatura gratuitamente se inscrevendo para um teste de 30 dias, basta acessar Amazon.com.br/prime. Novos assinantes ainda recebem um cupom de R$50 para aproveitar a Mega Oferta Amazon Prime.

A Mega Oferta Amazon Prime 2024 acontece a partir das 0h do dia 08 de outubro até às 23h59 do dia 09 de outubro. Confira algumas das vantagens inclusas na assinatura Prime e iniciativas especiais para o evento deste ano:

Esquenta Mega Oferta Amazon Prime: neste ano, membros Prime terão ainda mais dias de ofertas e, de 30 de setembro a 7 de outubro, terão o Esquenta com ofertas exclusivas.

Na edição deste ano, a Amazon disponibilizará também promoções em produtos de diversas categorias, incluindo marcas brasileiras e internacionais. Veja alguns dos descontos que serão oferecidos ao longo do Esquenta Mega Oferta Amazon Prime:

Brinquedos e Jogos: Até 30% off em marcas como Lego, Barbie, Hot-Wheels, Galápagos, Play-Doh, Estrela, Grow e Toyster.

Livros: Até 50% off em Sextante, Alta Books, Ediouro, Planeta, Grupo On line e Melhoramentos;

Alimentos e Bebidas: Até 35% off em bebidas proteicas YoPro e Piracanjuba;

Bebidas Alcoólicas: Até 35% off em marcas como Chivas, Buchanan's, Tanqueray, Smirnoff;

Esportes e Aventura: Descontos em marcas como Track Bikes, Vollo, Speedo, Punch;

Cuidados Pessoais: Até 30% off em marcas como Integralmédica, Max Titanium, Black Skull e DUX;

Limpeza da Casa: Até 30% off em marcas como Omo, Finish, Downy;

Beleza: Até 30% off em marcas como Nivea, Wella, Lola Cosmetics;

Casa: Até 30% off em marcas como Kärcher, WAP, Oster, Midea, Mondial, Electrolux;

Cozinha: Até 30% off em marcas como Mondial, Walita, Oster;

Papelaria e Escritório: Até 30% off em marcas como Faber-Castell e Bic;

Itens para Bebês: Até 30% off em marcas como Huggies e Pampers;

Computadores e Informática: Até 30% off em marcas como Havit, Logitech;

Compre ou alugue filmes a partir de 50% off - membros Prime terão acesso a mais de 600 títulos com até 50% de desconto para alugar e comprar no Amazon Prime Video.

membros Prime terão acesso a mais de 600 títulos com até 50% de desconto para alugar e comprar no Amazon Prime Video. 4 meses grátis de Amazon Music Prime - Membros Prime que ainda não utilizaram o Amazon Music Unlimited podem usar o serviço por quatro meses sem custo — a oferta termina em 9 de outubro de 2024. O Amazon Music Unlimited oferece acesso a um catálogo com mais de 100 milhões de músicas e podcasts, sem anúncios, para ouvir quando e como quiser.

Membros Prime que ainda não utilizaram o Amazon Music Unlimited podem usar o serviço por quatro meses sem custo — a oferta termina em 9 de outubro de 2024. O Amazon Music Unlimited oferece acesso a um catálogo com mais de 100 milhões de músicas e podcasts, sem anúncios, para ouvir quando e como quiser. Assine o Amazon Prime e ganhe R$50 off - Novos membros Prime receberão R$ 50 de desconto em sua primeira compra na Amazon.com.br. O cupom é válido até o último dia do evento ou enquanto durarem os cupons.

- Novos membros Prime receberão de desconto em sua primeira compra na Amazon.com.br. O cupom é válido até o último dia do evento ou enquanto durarem os cupons. 3 meses grátis de Kindle Unlimited – Durante o evento deste ano, novos assinantes do Kindle Unlimited receberão três meses gratuitos para acessar, de forma ilimitada, mais de quatro milhões de livros digitais, audiolivros, quadrinhos e revistas.

– Durante o evento deste ano, novos assinantes do Kindle Unlimited receberão três meses gratuitos para acessar, de forma ilimitada, mais de quatro milhões de livros digitais, audiolivros, quadrinhos e revistas. Ofertas de pequenos negócios - durante a Mega Oferta Amazon Prime 2024, produtos de Lojas de Pequenos Negócios estarão em destaque com até 30% de desconto. Membros Prime poderão aproveitar as ofertas em nossa curadoria de produtos de Pequenas e Médias Empresas (PMEs) brasileiras. A Amazon.com.br conta com mais de 78 mil vendedores parceiros de todo país, sendo 99% delas, PMEs.

Prepare-se para a Mega Oferta Amazon Prime 2024!

"Alexa, quais são minhas ofertas?": pergunte e Alexa te informará sobre as melhores ofertas vigentes no momento, de acordo com seu perfil, histórico de busca e compras anteriores. Alexa ainda auxilia os membros Prime a não perderem nenhum detalhe da Mega Oferta Amazon Prime deste ano. Basta pedir "Alexa, definir lembrete para a Mega Oferta Amazon Prime às 0h do dia 08 de outubro" para receber um aviso no início do evento. E, para adicionar produtos ao carrinho de compras durante a promoção, diga "Alexa, adicione [nome do produto] ao meu carrinho". A assistente de voz da Amazon também avisará sobre ofertas em itens da sua Lista de Desejos, Carrinho ou Salvar para Mais Tarde .

pergunte e Alexa te informará sobre as melhores ofertas vigentes no momento, de acordo com seu perfil, histórico de busca e compras anteriores. Alexa ainda auxilia os membros Prime a não perderem nenhum detalhe da Mega Oferta Amazon Prime deste ano. Basta pedir "Alexa, definir lembrete para a Mega Oferta Amazon Prime às 0h do dia 08 de outubro" para receber um aviso no início do evento. E, para adicionar produtos ao carrinho de compras durante a promoção, diga "Alexa, adicione [nome do produto] ao meu carrinho". A assistente de voz da Amazon também avisará sobre ofertas em itens da sua Lista de Desejos, Carrinho ou Salvar para . Ofertas personalizadas para você: Membros Prime podem personalizar as notificações de ofertas este ano. É possível receber alertas de acordo com seus interesses, com ofertas personalizadas baseadas nos produtos vistos, pesquisados ou comprados.

Membros Prime podem personalizar as notificações de ofertas este ano. É possível receber alertas de acordo com seus interesses, com ofertas personalizadas baseadas nos produtos vistos, pesquisados ou comprados. Não perca nenhuma oferta! Para receber os alertas para a Mega Oferta Amazon Prime 2024, basta visitar a página do evento no aplicativo Amazon Shopping para criar os lembretes.

Evento global de ofertas para todo o mundo

A Mega Oferta Amazon Prime 2024 terá início no dia 08 de outubro na Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo, Holanda, Polônia, Portugal, Singapura, Espanha, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos e, pela primeira vez, na Turquia. Os membros Prime no Japão poderão fazer compras na Mega Oferta Amazon Prime mais tarde em outubro.

Sobre os benefícios de Amazon Prime

O Amazon Prime oferece o melhor em compras, economia e entretenimento para mais de 200 milhões de membros em todo o mundo. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhões de produtos elegíveis, sem valor mínimo de compras, incluindo entregas em mais de 1.300 cidades em até dois dias úteis, e em mais de 200 cidades em até um dia útil. O programa ainda permite acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. O Amazon Prime oferece também filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 100 milhões de músicas e podcasts sem anúncio no Amazon Music Prime, acesso a centenas de livros e revistas digitais, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 19,90 ao mês, ou R$ 166,80 ao ano (equivalente a R$ 13,90 ao mês), podendo ser cancelado a qualquer momento. Para se tornar um membro Prime ou experimentar gratuitamente por 30 dias, acesse: Amazon.com.br/prime.

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse aboutamazon.com.br, entre em contato pelo e-mail [email protected]

