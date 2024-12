Mercados mostram resiliência à frente dos vencimentos de opções de fim de ano: relatório de derivativos de criptomoedas Bybit x Block Scholes.

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 27 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Bybit , segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo por volume de negociação, lançou o mais recente Crypto Derivatives Analytics Report (relatório de análise de derivativos de criptomoedas) em colaboração com a Block Scholes, destacando a baixa volatilidade do mercado, apesar dos vencimentos importantes de opções na sexta-feira. A volatilidade realizada do BTC e ETH aumentou, mas as opções de curto prazo não se ajustaram a essa mudança. Isso indica que, embora os preços à vista estejam flutuando, o mercado de opções não está reagindo completamente a essas mudanças, embora os volumes de BTC e ETH tenham exibido padrões um pouco diferentes.

Fontes: Bybit, Block Scholes. (PRNewsfoto/Bybit)

Com mais de US$ 525 milhões em contratos de opções de BTC e ETH vencendo em 27 de dezembro de 2024, o vencimento de opções de fim de ano parece ser uma das maiores até agora, mas as expectativas de volatilidade permaneceram contidas. O relatório destaca uma inversão incomum na estrutura de volatilidade do ETH, mas o BTC não refletiu essa reação. Além disso, uma mudança nas taxas de financiamento—às vezes tornando-se negativas conforme os preços à vista caem—sinaliza uma nova fase no mercado. Notavelmente, a estrutura de volatilidade do BTC tem sido menos responsiva às mudanças nos preços à vista, enquanto as opções de curto prazo do ETH estão exibindo flutuações mais perceptíveis.

Principais descobertas:

Vencimentos das opções de BTC:

No último mês, a volatilidade realizada do BTC foi maior do que a volatilidade implícita em três ocasiões, cada uma alcançando um equilíbrio relativamente calmo. A abertura de interesse nas opções de BTC permanece alta, contribuindo para um aumento potencial da volatilidade à medida que nos aproximamos do final do ano. Cerca de US$ 360 milhões em opções de BTC (tanto puts quanto calls) vencerão em breve, o que pode afetar o movimento do preço.

Opções de ETH: Calls dominam

Apesar de uma inversão na metade da semana, a estrutura de volatilidade de curto prazo do ETH se achatou, mantendo níveis semelhantes aos observados ao longo do último mês. Na última semana de 2024, as calls (opções de compra) dominaram as puts (opções de venda) em termos de abertura de interesse em opções de ETH, embora os movimentos do mercado e as atividades de trading sejam mais voltados para as puts.

Acesse o relatório completo:

Obtenha insights mais profundos e explore os potenciais impactos em suas estratégias de negociação de criptomoedas baixando o relatório completo aqui: Bybit X Block Scholes Crypto Derivatives Analytics Report (24 de dezembro de 2024)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2587839/Sources_Bybit_Block_Scholes.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/5092609/Logo.jpg

