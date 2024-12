Markten tonen veerkracht in de aanloop naar de eindejaarsvervaldatum van opties: Bybit x Block Scholes Cryptoderivaten-rapport

DUBAI, UAE, 27 december 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, 's werelds op één na grootste cryptobeurs op basis van handelsvolume, heeft het nieuwste Crypto Derivatives Analytics Report uitgebracht in samenwerking met Block Scholes. De gematigde marktvolatiliteit staat hierin centraal, ondanks belangrijke optie-vervaldata op vrijdag. De gerealiseerde volatiliteit van BTC en ETH is toegenomen, maar kortetermijnopties hebben zich niet aangepast aan deze verandering. Dit geeft aan dat terwijl de spotprijzen fluctueren, de optiemarkt niet volledig reageert op deze verschuivingen, hoewel BTC- en ETH-volumes licht verschillende patronen hebben laten zien.

Met meer dan $ 525 miljoen aan BTC en ETH optiecontracten die op 27 december aflopen, lijkt de eindejaarsoptie-expiratie van 2024 een van de grootste tot nu toe te worden, maar de verwachtingen voor volatiliteit zijn gematigd gebleven. Het rapport benadrukt een ongebruikelijke inversie in de volatiliteitsstructuur van ETH, maar BTC heeft de reactie niet gespiegeld. Een verandering in de financieringstarieven, die soms negatief worden als de spotprijzen dalen, duidt verder op een nieuwe marktfase. Opvallend is dat de volatiliteitsstructuur van BTC minder reageert op veranderingen in de spotprijzen, terwijl de kortetermijnopties van ETH meer merkbare schommelingen vertonen.

Belangrijkste bevindingen:

Vervaldatum BTC-opties:

In de afgelopen maand is de gerealiseerde volatiliteit van BTC drie keer hoger geweest dan de impliciete volatiliteit, waarbij telkens een relatief rustig evenwicht werd bereikt. De open interest in BTC-opties blijft hoog, wat bijdraagt aan een mogelijk verhoogde volatiliteit nu we het einde van het jaar naderen. Binnenkort verloopt ongeveer $ 360 miljoen aan BTC-opties (zowel puts als calls). Dit kan de prijsbeweging beïnvloeden.

ETH-opties: Calls domineren

Ondanks een mid-week inversie, is de volatiliteits-termijnstructuur van ETH afgevlakt, met behoud van niveaus die vergelijkbaar zijn met die van de afgelopen maand. In de laatste week van 2024 overweldigden calls puts in open interest in ETH-opties, hoewel marktbewegingen en handelsactiviteiten meer aan de putkant zijn.

Voor een dieper inzicht en om te beoordelen hoe deze inzichten uw cryptohandelsstrategieën kunnen beïnvloeden, kunt u hier het volledige rapport downloaden: Bybit X Block Scholes Crypto Derivatives Analytics Report (Dec 24, 2024)

