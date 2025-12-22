Merz Aesthetics® Expert Summit Latam 2025 discute tendências da medicina estética e lança novos protocolos de tratamento

Com o tema "Transforming Aesthetics through Redefining Beauty and Regenerating Confidence", o evento reuniu mais de 320 médicos em Bogotá, Colômbia.

SÃO PAULO, 22 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Pela primeira vez realizado na Colômbia, o Merz Aesthetics Expert Summit (MEXS) Latam trouxe como tema "Transforming Aesthetics through Redefining Beauty and Regenerating Confidence", destacando a amplitude do conceito de beleza e sua conexão com a confiança. Essa edição reuniu mais de 320 médicos para discutir tendências da cosmiatria, apresentar casos clínicos e lançar novos protocolos de tratamento: Regen Lifting, uLips (Universal, Lips, Integrity, Proportion, Structure) e Layerz, este último voltado para a avaliação das camadas da pele no manejo do envelhecimento facial.

Can Gumus, presidente Latam da Merz Aesthetics®, na abertura do evento.

Na abertura, Can Gumus, presidente Latam da Merz Aesthetics®, reforçou o compromisso da empresa com a inovação científica. "Ano passado impactamos 1,7 milhão de pacientes na América Latina e nosso objetivo é alcançar 2 milhões até 2026. Além disso, investimos cerca de 15% de nossa receita global em Pesquisa e Desenvolvimento", afirmou.

O executivo também celebrou a diversidade de participantes. "É a primeira vez que reunimos médicos de 12 países da América Latina e de 14 países da Europa neste evento. Durante dois dias, tivemos 30 apresentações científicas conduzidas por 18 palestrantes da Merz Aesthetics® Latam – nove deles reconhecidos mundialmente – além de quatro convidados internacionais, o que enriqueceu ainda mais nossas discussões."

Tendências globais em cosmiatria

Entre os temas da agenda desse ano, além dos lançamentos, o evento trouxe discussões sobre o papel dos cirurgiões plásticos na medicina estética; importância da pureza dos tratamentos utilizados na medicina estética; redução do impacto ambiental na cadeia de fabricação e logística do portfólio da Merz Aesthetics®; restauração do volume após grandes perdas de peso; mudanças hormonais durante a menopausa e como os tratamentos estéticos podem auxiliar as pacientes a cuidarem da pele durante esse período; tendências globais e os impactos da tecnologia e da IA na estética.

Para Juliana Zimbres, Diretora Médica Latam para a Merz Aesthetics®, os temas foram escolhidos pensando em enriquecer o conhecimento dos convidados e abrir discussões sobre temas ainda pouco explorados. "Esse ano dividimos a agenda em blocos para focar nas diferentes possibilidades que o nosso portfólio oferece. E conseguimos esse objetivo ao apresentar abordagens de tratamento que, além de considerar a prática e experiência dos palestrantes, consideraram também as tendências globais", afirmou a dermatologista.

"O Expert Summit faz parte dos nossos programas de educação médica, e a troca que aconteceu durante os dois dias de evento desse ano superou nossas expectativas", comemorou Juliana.

Novos conceitos e protocolos para resultados naturais e duradouros

Dois novos protocolos e um novo conceito para o gerenciamento do envelhecimento facial foram as grandes novidades do Expert Summit Latam 2025:

A médica dermatologista brasileira Carla Pecora (CRMSP78977SP) apresentou o Layerz1,2: uma abordagem de rejuvenescimento facial que leva em consideração toda a estrutura facial, iniciando o tratamento pelas camadas mais profundas até chegar aos planos superficiais da derme, respeitando a anatomia estrutural. O Layerz utiliza uma combinação de tratamentos específicos para cada camada. E é essa combinação que potencializa o resultado, promovendo um rejuvenescimento global e duradouro.

Pensando em uma metodologia universal no tratamento e individual nos resultados que pudesse ser utilizada em pacientes de diferentes grupos étnicos e idade, mantendo a proporção dos lábios e a estrutura da face do paciente, a médica dermatologista brasileira Bianca Viscomi (CRMSP116663) apresentou, pela primeira vez, o uLips3, que é uma técnica para preenchimento labial. O plano consiste em cinco etapas, sendo quatro de avaliação e uma de tratamento, e oito técnicas principais de aplicação, visando o embelezamento, para valorizar as características naturais dos lábios ou a restauração, que tem como objetivo restaurar a estrutura labial perdida, dependendo do caso de cada paciente.

O outro protocolo lançado no evento desse ano foi o Regen lifting4, que é a combinação de dois tratamentos para fazer um reposicionamento dos tecidos e tratar a região abaixo da pálpebra inferior, melhorando a flacidez da pele e proporcionando um efeito lifting. O Regen Lifting foi apresentado pela médica dermatologista brasileira Mariana Muniz (CRMSP104019), em conjunto com a médica dermatologista colombiana Camila Perez (Registro médico 1037600591).

Sobre o Merz Aesthetics® Expert Summit (MEXS) Latam

O Merz Aesthetics® Expert Summit Latam – também conhecido como MEXS LATAM – foi estabelecido para fornecer aos profissionais de saúde e especialistas em estética médica a oportunidade de se reunirem para compartilhar as atualizações mais recentes em pesquisa, estimular a criatividade, encorajar o pensamento único e impulsionar a inovação no campo da medicina estética.

O MEXS fala do compromisso da Merz Aesthetics® em avançar na ciência e melhorar a comunicação e o engajamento dentro da comunidade de medicina estética – compartilhando melhores práticas e inovações em torno de novas técnicas, conhecimento de tendências globais e abordagens baseadas em regiões, gestão de práticas e muito mais.

Sobre a Merz Aesthetics®

A Merz Aesthetics® atua no segmento de medicina estética com uma longa história de empoderamento de profissionais de saúde, pacientes e colaboradores para viverem todos os dias com confiança. Nosso objetivo é ajudar as pessoas ao redor do mundo a se verem, se sentirem e viverem como as melhores versões de si mesmas — seja qual for a definição delas. Clinicamente comprovado, seu portfólio de produtos inclui injetáveis, dispositivos e tratamentos de cuidados com a pele projetados para atender às necessidades de cada paciente com altos padrões de segurança e eficácia. Sendo propriedade familiar há mais de 115 anos, a Merz Aesthetics® é conhecida por construir conexões únicas com clientes que se sentem em família. A sede global da Merz Aesthetics® fica em Raleigh, N.C., EUA, com presença comercial em 90 países em todo o mundo. Também faz parte do Merz Group, fundado em 1908 e sediado em Frankfurt, na Alemanha. Saiba mais em merzaesthetics.com.

