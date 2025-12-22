Merz Aesthetics® Expert Summit Latam 2025 discute tendencias de la medicina estética y lanza nuevos protocolos de tratamiento

Con el tema "Transforming Aesthetics through Redefining Beauty and Regenerating Confidence", el evento reunió a más de 320 médicos en Bogotá, Colombia.

SÃO PAULO, 22 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Realizado por primera vez en Colombia, el Merz Aesthetics Expert Summit (MEXS) Latam tuvo como tema central "Transforming Aesthetics through Redefining Beauty and Regenerating Confidence", destacando la amplitud del concepto de belleza y su conexión con la confianza. Esta edición reunió a más de 320 médicos para debatir tendencias en cosmiatría, presentar casos clínicos y lanzar nuevos protocolos de tratamiento: Regen Lifting, uLips (Universal, Lips, Integrity, Proportion, Structure) y Layerz, este último centrado en la evaluación de las capas de la piel en el manejo del envejecimiento facial.

Can Gumus, presidente Latam de Merz Aesthetics®, en la inauguración del evento.

En la apertura, Can Gumus, presidente de Latam de Merz Aesthetics®, reforzó el compromiso de la empresa con la innovación científica. "El año pasado impactamos a 1,7 millones de pacientes en América Latina y nuestro objetivo es alcanzar los 2 millones para 2026. Además, invertimos cerca del 15% de nuestros ingresos globales en Investigación y Desarrollo", afirmó.

El ejecutivo también celebró la diversidad de participantes. "Es la primera vez que reunimos en este evento a médicos de 12 países de América Latina y de 14 países de Europa. Durante dos días, tuvimos 30 presentaciones científicas conducidas por 18 ponentes de Merz Aesthetics® Latam – nueve de ellos reconocidos mundialmente – además de cuatro invitados internacionales, lo que enriqueció aún más nuestras discusiones".

Tendencias globales en cosmiatría

Entre los temas de la agenda de este año, además de los lanzamientos, el evento trajo debates sobre el papel de los cirujanos plásticos en la medicina estética; la importancia de la pureza de los tratamientos utilizados en medicina estética; la reducción del impacto ambiental en la cadena de fabricación y logística del portafolio de Merz Aesthetics®; la restauración de volumen tras grandes pérdidas de peso; los cambios hormonales durante la menopausia y cómo los tratamientos estéticos pueden ayudar a las pacientes a cuidar la piel en ese periodo; tendencias globales y los impactos de la tecnología y la IA en estética.

Según Juliana Zimbres, Directora Médica Latam de Merz Aesthetics®, los temas se escogieron con el objetivo de enriquecer el conocimiento de los invitados y abrir discusiones sobre asuntos aún poco explorados. "Este año dividimos la agenda en bloques para enfocarnos en las diferentes posibilidades que ofrece nuestro portafolio. Y logramos este objetivo al presentar abordajes de tratamiento que, además de considerar la práctica y experiencia de los ponentes, también tuvieron en cuenta las tendencias globales", afirmó la dermatóloga.

"El Expert Summit forma parte de nuestros programas de educación médica, y el intercambio que se dio durante los dos días de evento este año superó nuestras expectativas", celebró Juliana.

Nuevos conceptos y protocolos para resultados naturales y duraderos

Dos nuevos protocolos y un nuevo concepto para el manejo del envejecimiento facial fueron las principales novedades del Expert Summit Latam 2025:

La médica dermatóloga brasileña Carla Pecora (CRMSP78977SP) presentó Layerz1,2: un abordaje de rejuvenecimiento facial que toma en cuenta toda la estructura facial, iniciando el tratamiento por las capas más profundas hasta llegar a los planos más superficiales de la dermis, respetando la anatomía estructural. Layerz utiliza una combinación de tratamientos específicos para cada capa. Y es justamente esta combinación la que potencia el resultado, promoviendo un rejuvenecimiento global y duradero.

Pensando en una metodología universal en el tratamiento e individual en los resultados, que pudiera utilizarse en pacientes de diferentes grupos étnicos y edades, manteniendo la proporción de los labios y la estructura facial del paciente, la médica dermatóloga brasileña Bianca Viscomi (CRMSP 116663) presentó, por primera vez, uLips³, una técnica de relleno labial. El plan consta de cinco etapas —cuatro de evaluación y una de tratamiento— y ocho técnicas principales de aplicación, orientadas al embellecimiento, para realzar las características naturales de los labios, o a la restauración, cuyo objetivo es recuperar la estructura labial perdida, según el caso de cada paciente.

El otro protocolo lanzado en el evento de este año fue el Regen Lifting⁴, que combina dos tratamientos para realizar un reposicionamiento de los tejidos y tratar la región debajo del párpado inferior, mejorando la flacidez de la piel y proporcionando un efecto lifting. El Regen Lifting fue presentado por la médica dermatóloga brasileña Mariana Muniz (CRMSP 104019), junto con la médica dermatóloga colombiana Camila Perez (Registro médico 1037600591).

Sobre el Merz Aesthetics Expert Summit (MEXS) Latam

El Merz Aesthetics® Expert Summit Latam – también conocido como MEXS LATAM – fue creado para ofrecer a los profesionales de la salud y especialistas en estética médica la oportunidad de reunirse para compartir las actualizaciones más recientes en investigación, estimular la creatividad, fomentar un pensamiento único e impulsar la innovación en el campo de la medicina estética.

El MEXS refuerza el compromiso de Merz Aesthetics® con el avance de la ciencia y la mejora de la comunicación y el compromiso dentro de la comunidad de medicina estética, compartiendo buenas prácticas e innovaciones en torno a nuevas técnicas, conocimiento de tendencias globales y abordajes basados en características regionales, gestión de consultorios y mucho más.

Sobre Merz Aesthetics®

Merz Aesthetics® actúa en el segmento de la medicina estética con una larga trayectoria de empoderamiento de profesionales de la salud, pacientes y colaboradores para que vivan cada día con confianza. Nuestro objetivo es ayudar a las personas de todo el mundo a verse, sentirse y vivir como la mejor versión de sí mismas, sea cual sea su propia definición. Clínicamente comprobado, su portafolio de productos incluye inyectables, dispositivos y tratamientos para el cuidado de la piel diseñados para atender las necesidades de cada paciente con altos estándares de seguridad y eficacia. De propiedad familiar desde hace más de 115 años, Merz Aesthetics® es reconocida por construir conexiones únicas con clientes que se sienten parte de una familia. La sede global de Merz Aesthetics® se encuentra en Raleigh, N.C., EE. UU., con presencia comercial en 90 países en todo el mundo. También forma parte del Merz Group, fundado en 1908 y con sede en Frankfurt, Alemania. Para más información, visite merzaesthetics.com.

