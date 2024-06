Merz Aesthetics Latam lança videocast com embaixadoras da campanha Nice To Meet Me

O lançamento dos episódios aconteceu durante a a terceira e última fase da campanha com o objetivo de discutir sobre autoconhecimento e recuperação da autoestima em mulheres latinas pós pandemia

SÃO PAULO, 28 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A campanha Nice To Meet Me, desenvolvida pela Merz Aesthetics Latam em parceria com o A-Lab, laboratório de conteúdo do Grupo Dreamers, lançou um videocast com quatro episódios onde as embaixadoras da campanha conversam sobre os impactos da pandemia em suas percepções de beleza e aceitação, e como tem sido o processo de autoconhecimento e recuperação da autoestima que elas têm vivenciado no pós-pandemia. O videocast foi gravado durante o Nice to Meet Me Experience, evento que aconteceu em Trancoso, na Bahia, Brasil.

Cada episódio foca em um aspecto diferente da jornada do autoconhecimento de cada embaixadora e todos estão disponíveis no canal da Merz Aesthetics no YouTube. Veja abaixo um resumo de cada episódio:

Episódio 1 - Pós-pandemia e a relação com o corpo

No primeiro episódio intitulado de "Gatilhos emocionais pós-pandêmicos e nossa relação com o corpo", as embaixadoras Sheron Menezzes (Brasil), Zaira Nara (Argentina), Laura Tobón (Colômbia), Mariana Echeverria (México) e Karina Campos (Costa Rica) relembram como o isolamento social e o aumento no tempo de tela afetou sua percepção de imagem e bem-estar e como esse impacto durou por tanto tempo.

Considerando como esse período desencadeou algumas inseguranças em relação com o corpo, elas começaram a buscar soluções que elevassem sua autoestima e se depararam com o receio dos procedimentos estéticos. E é sobre isso que elas conversam no segundo episódio.

Episódio 2 – Quem tem medo de procedimento estético?

Durante o segundo episódio, a conversa foca em como as embaixadoras superaram o medo de fazer procedimentos estéticos minimamente invasivos, e que hoje, eles são aliados em suas vidas para quando elas buscam por um shot de autoestima. Essa conversa conta com a participação da médica dermatologista Paula Rahal (CRM 127.102) que explica que é normal ter medo do desconhecido em tudo que a gente faça. A médica aproveita para explicar que, durante as consultas, o profissional de saúde deve conversar com as pacientes para entender quais são as maiores preocupações e receios, e então detalhar como são feitos os tratamentos e o que esperar de cada um deles. Isso ajuda a acalmar a ansiedade de cada um e proporciona uma experiência mais tranquila.

Episódio 3 – Estética e bem-estar caminham juntas?

O terceiro episódio aborda um tema que é essencial para a Merz Aesthetics que é o bem-estar e a autoestima de cada um. E para conduzir essa conversa, as embaixadoras receberam a psicóloga e comunicadora Iane Ventura (CRP-AL 15/5674). Entre os diversos temas abordados, vale destacar como cada uma delas lidam com autoestima, comparações com outras pessoas e até mesmo com suas próprias percepções sobre si mesmas. Algo em comum entre elas é que todas passam por fases em que pensamentos autodepreciativos e pessimistas influenciam seu bem-estar. E, para passar por isso, Iane explica que é preciso parar e entender se esses pensamentos são verdadeiros ou se é apenas algo que pensamos por um instante e que está distorcendo a realidade e não faz sentido. A partir desse exercício, é possível lidar com as diferentes situações do dia a dia e como elas impactam no nosso bem-estar e autoestima.

Episódio 4 – O quanto você conhece a sua beleza?

Para fechar essa série, as embaixadoras respondem a um quiz sobre beleza e estética. A ideia desse episódio é trazer de uma maneira divertida informações sobre tratamentos estéticos, envelhecimento e cuidados diários com a pele. Além das embaixadoras, participa desse episódio a médica dermatologista Paula Rahal para explicar de forma simplificada e fácil de entender os conceitos da medicina estética.

Todos os episódios do videocast da campanha Nice To Meet Me estão disponíveis no canal da Merz Aesthetics Latam no YouTube ou na página sobre a Nice To Meet Me Experience.

Sobre a Merz Aesthetics

A Merz Aesthetics atua no segmento de medicina estética com uma longa história de empoderamento de profissionais de saúde, pacientes e colaboradores para viverem todos os dias com confiança. Nosso objetivo é ajudar as pessoas ao redor do mundo a se verem, se sentirem e viverem como as melhores versões de si mesmas — seja qual for a definição delas. Clinicamente comprovado, seu portfólio de produtos inclui injetáveis, dispositivos e tratamentos de cuidados com a pele projetados para atender às necessidades de cada paciente com altos padrões de segurança e eficácia. Sendo propriedade familiar há mais de 115 anos, a Merz Aesthetics é conhecida por construir conexões únicas com clientes que se sentem em família. A sede global da Merz Aesthetics fica em Raleigh, N.C., EUA, com presença comercial em 90 países em todo o mundo. Também faz parte do Merz Group, fundado em 1908 e sediado em Frankfurt, na Alemanha. Saiba mais em merzaesthetics.com.

