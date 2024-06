Merz Aesthetics Latam lanza videocast con embajadoras de la campaña Nice To Meet Me

El lanzamiento de los episodios ocurrió durante la tercera y última fase de la campaña con el objetivo de discutir sobre autoconocimiento y recuperación de la autoestima en mujeres latinas después de la pandemia.

SÃO PAULO, 28 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- La campaña Nice To Meet Me, desarrollada por Merz Aesthetics Latam en colaboración con A-Lab, laboratorio de contenido del Grupo Dreamers, lanzó un videocast con cuatro episodios donde las embajadoras de la campaña hablan sobre los impactos de la pandemia en sus percepciones de belleza y aceptación, y cómo ha sido el proceso de autoconocimiento y recuperación de la autoestima que han vivido en el post-pandemia. El videocast fue grabado durante el evento Nice to Meet Me Experience, que tuvo lugar en Trancoso, Bahía, Brasil.

Cada episodio se enfoca en un aspecto diferente del viaje de autoconocimiento de cada embajadora y todos están disponibles en el canal de Merz Aesthetics en YouTube. Vea a continuación un resumen de cada episodio:

Episodio 1 - Pospandemia y la relación con el cuerpo

En el primer episodio titulado "Gatillos emocionales pospandémicos y nuestra relación con el cuerpo", las embajadoras Sheron Menezzes (Brasil), Zaira Nara (Argentina), Laura Tobón (Colombia), Mariana Echeverria (México) y Karina Campos (Costa Rica) recuerdan cómo el aislamiento social y el aumento en el tiempo frente a pantalla afectó su percepción de imagen y bienestar y cómo ese impacto duró tanto tiempo.

Considerando cómo este período desencadenó algunas inseguridades en relación con el cuerpo, comenzaron a buscar soluciones que elevaran su autoestima y se encontraron con el temor hacia los procedimientos estéticos. Y es sobre esto de lo que hablan en el segundo episodio.

Episodio 2 - ¿Quién teme procedimiento estético?

Durante el segundo episodio, la conversación se centra en cómo las embajadoras superaron el miedo a realizar procedimientos estéticos mínimamente invasivos, y que hoy, son aliados en sus vidas para cuando buscan un impulso de autoestima. Esta conversación cuenta con la participación de la médica dermatóloga brasileña Paula Rahal (CRM 127.102) quien explica que es normal tener miedo a lo desconocido en todo lo que hacemos. La médica aprovecha para explicar que, durante las consultas, el profesional de salud debe hablar con las pacientes para entender cuáles son sus mayores preocupaciones y miedos, y luego detallar cómo se realizan los tratamientos y qué esperar de cada uno de ellos. Esto ayuda a calmar la ansiedad de cada uno y proporciona una experiencia más tranquila.

Episodio 3 – ¿Caminan juntos la estética y el bienestar?

El tercer episodio aborda un tema que es esencial para Merz Aesthetics, que es el bienestar y la autoestima de cada uno. Y para conducir esta conversación, las embajadoras recibieron a la psicóloga y comunicadora brasileña Iane Ventura (CRP-AL 15/5674). Entre los diversos temas tratados, vale destacar cómo cada una de ellas maneja la autoestima, las comparaciones con otras personas e incluso con sus propias percepciones sobre sí mismas. Algo en común entre ellas es que todas pasan por etapas en las que pensamientos autodepreciativos y pesimistas influyen en su bienestar. Y, para superar esto, Iane explica que es necesario detenerse y entender si estos pensamientos son verdaderos o si es solo algo que pensamos por un instante y que está distorsionando la realidad y no tiene sentido. A partir de este ejercicio, es posible manejar las diferentes situaciones del día a día y cómo impactan en nuestro bienestar y autoestima.

Episodio 4 - ¿Cuánto conoces tu belleza?

Para cerrar esta serie, las embajadoras responden a un cuestionario sobre belleza y estética. La idea de este episodio es traer de una manera divertida información sobre tratamientos estéticos, envejecimiento y cuidados diarios con la piel. Además de las embajadoras, participa en este episodio la médica dermatóloga Paula Rahal para explicar de forma simplificada y fácil de entender los conceptos de la medicina estética.

Todos los episodios del videocast de la campaña Nice To Meet Me están disponibles en el canal de Merz Aesthetics Latam en YouTube o en la página sobre la Nice To Meet Me Experience .

Sobre Merz Aesthetics

Merz Aesthetics es una empresa de medicina estética con una larga trayectoria que ayuda a profesionales de la salud, pacientes y colaboradores a vivir cada día con confianza. Nuestro objetivo es ayudar a personas de todo el mundo a verse, sentirse y vivir como la mejor versión de sí mismos, o como ellos la definan. Nuestro portafolio de productos, clínicamente comprobado, incluye inyectables, dispositivos y tratamientos para la piel diseñados para satisfacer las necesidades de cada paciente, manteniendo al mismo tiempo altos estándares de seguridad y eficacia. Merz Aesthetics, una empresa familiar desde hace más de 115 años, es conocida por establecer conexiones únicas con los clientes, que se sienten como parte de la familia. La sede mundial de Merz Aesthetics se encuentra en Raleigh, Carolina del Norte, EE.UU., con presencia comercial en 90 países de todo el mundo. La empresa también forma parte del Grupo Merz, fundado en 1908 y con sede en Frankfurt, Alemania. Más información en merzaesthetics.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2450339/print_videocastntmm.jpg

