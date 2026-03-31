Novos protocolos de tratamento da Merz Aesthetics® Latam visam gerenciamento do envelhecimento facial e melhorias na estrutura labial

Regen Lifting1 combina as tecnologias de Ultherapy PRIME® e Radiesse® para tratar flacidez em torno dos olhos, enquanto o uLips2 utiliza a linha Belotero® para melhorar o contorno labial

SÃO PAULO, 31 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O cuidado com a aparência, especialmente do rosto, é uma preocupação crescente fazendo com que a busca por tratamentos movimente a indústria de medicina estética, que deve atingir $27 bilhões até 20283. A pesquisa global Pilares da Confiança4, da Merz Aesthetics®, revelou que 58% dos latinos entrevistados fariam um procedimento estético com o objetivo de melhorar a aparência e 82% preferem procedimentos que ofereçam resultados naturais4. Considerando as necessidades relatadas pelos pacientes, a Merz Aesthetics® Latam lançou dois novos protocolos: o Regen Lifting1, que visa o gerenciamento dos sinais de envelhecimento da região abaixo dos olhos, e o uLips2, que atua na definição da estrutura labial, seja para embelezamento ou reparação.

A perda de colágeno começa a partir dos 25 anos5-7, porém, com a evolução da medicina, já existem tratamentos que auxiliam a gerenciar esse processo. O novo protocolo Regen Lifting1, apresentado pela médica Mariana Muniz, do Brasil (CRMSP104019), e pela médica Camila Perez, da Colômbia (Registro médico 1037600591) durante o Merz Aesthetics Expert Summit (MEXS) Latam 2025, chegou com uma proposta que combina a ação de Ultherapy PRIME®, ultrassom microfocado com visualização em tempo real8,9, com a bioestimulação regenerativa de colágeno de Radiesse®10, para um lifting natural comprovado. A intenção desse protocolo é disponibilizar um guarda-chuva de tratamentos para gerenciar o envelhecimento cutâneo facial. Nessa primeira fase, o foco foi a área dos olhos, que é uma região extremamente difícil de tratar.

O Regen Lifting é um protocolo que demonstrou resultados satisfatórios em pacientes que apresentavam olheiras fundas, bolsas (inchaço na pálpebra inferior), deslocamento do ligamento cutâneo zigomático (ZCL), que é uma importante estrutura para sustentar os tecidos da face, e proeminências malares, que são um pequeno inchaço fixo logo abaixo dos olhos, na parte superior da bochecha, que dá aparência de cansaço1.

Com a combinação de Ultherapy PRIME® para o tratamento de camadas mais profundas da pele8 atuando nas olheiras e inchaço da pálpebra e Radiesse®, nº111 em bioestimulação regenerativa de colágeno12, agindo na flacidez superficial, na densidade da pele e no reposicionamento do ZCL foi possível proporcionar um efeito lifting1. Os resultados dos pacientes que passaram pelo protocolo proposto pelo Regen Lifting puderam ser constatados ao longo do tempo1.

Enquanto o Regen Lifting utiliza uma combinação de Ultherapy PRIME® e Radiesse® para gerenciar o envelhecimento cutâneo da face1, o outro protocolo lançado durante o Expert Summit Latam, que aconteceu em Bogotá, Colômbia, trouxe uma proposta focada nos lábios do paciente2.

O uLips (Universal Lips Integrity, Proportion and Structure), apresentado pela médica dermatologista Bianca Viscomi (CRMSP116663), é uma metodologia de tratamento universal dos lábios desenvolvido após ampla discussão entre cinco médicos especialistas em cosmiatria de diferentes continentes2. Eles avaliaram e consideraram algo que fosse de fácil aplicação e respeitasse a anatomia de diferentes grupos étnicos e idade, mantendo a proporção dos lábios e a estrutura da face do paciente, uma vez que os lábios são de grande importância na composição harmoniosa do rosto de uma pessoa e cada um tem um conceito diferente de beleza.

Esse novo protocolo pode seguir por dois caminhos: o embelezamento ou a restauração da estrutura labial, dependendo da necessidade de cada paciente. Independentemente do motivo, o uLips consiste em um plano de cinco etapas, sendo quatro de avaliação e uma de tratamento2. Esse plano oferece versatilidade, pois, a fase de tratamento oferece oito técnicas principais de aplicação e utiliza dois produtos da família Belotero®.

Para saber mais sobre cada protocolo converse com seu médico ou busque um profissional de saúde qualificado: https://confidencetobeme.com/find-a-doctor-home/

Sobre a Merz Aesthetics®

A Merz Aesthetics® atua no segmento de medicina estética com uma longa história de empoderamento de profissionais de saúde, pacientes e colaboradores para viverem todos os dias com confiança. Nosso objetivo é ajudar as pessoas ao redor do mundo a se verem, se sentirem e viverem como as melhores versões de si mesmas - seja qual for a definição delas. Clinicamente comprovado, seu portfólio de produtos inclui injetáveis, dispositivos e tratamentos de cuidados com a pele projetados para atender às necessidades de cada paciente com altos padrões de segurança e eficácia. Sendo propriedade familiar há mais de 115 anos, a Merz Aesthetics® é conhecida por construir conexões únicas com clientes que se sentem em família. A sede global da Merz Aesthetics® fica em Raleigh, N.C., EUA, com presença comercial em 90 países em todo o mundo. Também faz parte do Merz Group, fundado em 1908 e sediado em Frankfurt, na Alemanha. Saiba mais em merzaesthetics.com.

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Radiesse® refere-se a família de produtos Radiesse® Duo (Reg. MS. n° 80829430004) e Radiesse® (+) Lidocaine (Reg. MS. n° 80829430003). Ultherapy® refere-se a Ulthera® System (Reg. MS. n° 80829430001).

Referências

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FONTE Merz Aesthetics Latam