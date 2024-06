Mês Mundial do Meio Ambiente 2024: Construindo um futuro melhor e mais verde com a tecnologia

O Grupo SANY está capacitando a proteção ambiental com inovação tecnológica, cumprindo os compromissos de desenvolvimento sustentável.

XANGAI, 18 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Com uma série de dias ambientais reconhecidos internacionalmente ao longo de junho, incluindo o Dia Mundial do Meio Ambiente em 5 de junho, o Dia Mundial dos Oceanos em 8 de junho e o Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca em junho 17 , a consciência ambiental é um tema importante de conversa. Como parte disso, a estreita relação entre proteção ambiental e energia renovável também está sendo discutida à medida que o mundo une esforços para combater as mudanças climáticas.

O Grupo SANY ("SANY"), um dos principais fabricantes chineses de equipamentos pesados, continua comprometido em promover a proteção ambiental. O grupo está implantando projetos de energia eólica em larga escala, fazendo progressos significativos na redução das emissões de gases do efeito estufa, promovendo a transformação da matriz energética e fomentando o desenvolvimento econômico sustentável.

A SANY Renewable Energy, uma das principais fabricantes de equipamentos de energia eólica, tornou-se a espinha dorsal da revolução global da energia verde graças às conquistas contínuas de inovação tecnológica e ao investimento em P&D.

Avanço tecnológico: sistema de excitação de eixo duplo

Projetado e desenvolvido de forma independente pela SANY Renewable Energy, o primeiro sistema de vibração de dois excitadores fixo no solo da China foi oficialmente colocado em operação, passando no teste de fadiga de pás de turbina eólica de 112 metros e representando um avanço importante no desenvolvimento de equipamentos com pás na China.

O sistema consiste em duas unidades de excitação modulares que substituem o tradicional pêndulo de massa por meio do controle coordenado do braço oscilante da manivela. O carregamento por acoplamento controlado de cargas multidirecionais nas pás pode restaurar cargas complexas nas pás em condições reais de trabalho, validando totalmente as pás de todos os tamanhos e ângulos.

Em comparação com o teste uniaxial tradicional, o teste de fadiga biaxial combina a vibração do pêndulo e a carga oscilante para reduzir o ciclo de verificação em três a quatro meses. Vale ressaltar que a força de excitação de até 140kN é várias vezes maior do que as capacidades dos equipamentos atuais, atendendo aos requisitos de verificação de projeto para turbinas eólicas de até 30MW. Em seguida, o conjunto de equipamentos será usado para testar e verificar a pá de 131 metros lançada recentemente pela SANY Renewable Energy.

Nos últimos anos, a SANY tem conseguido avanços consistentes na tecnologia de energia eólica, com a turbina eólica SI-230100 sendo reconhecida pela Windpower Monthly como uma das 10 melhores turbinas eólicas terrestres do mundo, recebendo o prêmio Gold Award na categoria de turbinas eólicas terrestres acima de 5,6 MW.

Garantindo o desenvolvimento sustentável do setor de energia eólica

A inovação tecnológica está impulsionando o rápido desenvolvimento da energia eólica, e um sistema de verificação em constante aperfeiçoamento garante sua sustentabilidade. Em 2024, a SANY Renewable Energy lançou com sucesso a mais longa pá terrestre de 131 metros do mundo, apresentando novos desafios para a confiabilidade da verificação. O sistema de vibração de dois excitadores fornece forte suporte para o teste e a verificação eficientes, precisos e abrangentes de pás com mais de 100 metros de comprimento, contribuindo para o desenvolvimento de grandes unidades com capacidade de megawatts.

"O desenvolvimento verde e sustentável é o foco principal do desenvolvimento social e econômico moderno e, globalmente, estamos passando por uma revolução industrial ecológica para alcançar a neutralidade de carbono. A SANY, como líder do setor, continuará a promover o desenvolvimento industrial sustentável impulsionado pela inovação tecnológica e a expandir as aplicações e a escala da energia limpa e renovável globalmente para construir um futuro melhor para todos", disse Zhou Fugui, presidente da SANY Renewable Energy.

