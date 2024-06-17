2024世界環境月：用科技創造更美好、更綠色的未來

三一重能(SANY Renewable Energy)作為領先的風電設備制造商，通過持續的技術創新成果和研發投入，已成為全球綠色能源革命的中堅力量。

技術突破：雙軸勵磁系統

由三一重能自主設計研發的國內首套地面固定式雙激振器振動系統正式投入運行，通過了112米風機葉片的疲勞試驗，標誌著我國葉片設備研發取得了裡程碑式的突破。

該系統由兩個模塊化激振單元組成，通過曲臂搖桿的協調控制，取代傳統的質量擺。葉片上多方向載荷的受控耦合加載可以還原真實工況下復雜的葉片載荷，對各種尺寸和角度的葉片進行充分驗證。

與傳統的單軸試驗相比，雙軸疲勞試驗結合了鍾擺振動和擺動載荷，可將驗證周期縮短三至四個月。重要的是，高達140kN的激振力是現有設備能力的數倍，可滿足最大30MW風機的設計驗證要求。接下來，這套設備將用於測試和驗證三一重能最近推出的131米葉片。

近年來，三一在風電技術領域不斷突破，SI-230100風機被《Windpower Monthly》評為全球十大陸上風電機組之一，並榮獲5.6MW+陸上風機金獎。

保障風能產業的可持續發展

技術創新推動風能的快速發展，而不斷完善的驗證體系則保障了風能的可持續發展。2024年，三一重能成功推出了世界上最長的131米陸上葉片，這對驗證可靠性提出了新的挑戰。雙激振器振動系統為長度超過100米的葉片高效、精確、全面的測試和驗證提供了強有力的支持，為大型兆瓦級機組的開發做出貢獻。

三一重能董事長周福貴表示：「綠色和可持續發展是現代社會和經濟發展的重點。全球范圍內，我們正在經歷一場實現碳中和的綠色工業革命。作為行業領導者，三一將繼續以技術創新為驅動力，推動綠色產業發展，在全球范圍內擴大清潔可再生能源的應用和規模，為所有人創造更加美好的未來。」

SOURCE 三一集團