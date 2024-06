Weltumweltmonat 2024: Mit Technologie zu einer besseren, umweltfreundlicheren Zukunft

Die SANY-Gruppe stärkt den Umweltschutz durch technologische Innovation und erfüllt ihre Verpflichtungen zur nachhaltigen Entwicklung.

SHANGHAI, 17. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Mit einer Reihe von international anerkannten Umwelttagen im Juni, darunter der Weltumwelttag am 5. Juni, der Welttag der Ozeane am 8. Juni und der Welttag gegen Wüstenbildung und Dürre am 17. Juni, ist Umweltbewusstsein ein wichtiges Gesprächsthema. In diesem Zusammenhang wird auch der enge Zusammenhang zwischen Umweltschutz und erneuerbaren Energien erörtert, da sich die Länder weltweit zur Bekämpfung des Klimawandels zusammenschließen.

Der führende chinesische Schwermaschinenhersteller SANY Group („SANY") engagiert sich unverändert für die Förderung des Umweltschutzes. Die Gruppe setzt Windenergieprojekte in großem Umfang um und erzielt damit bedeutende Fortschritte bei der Verringerung der Treibhausgasemissionen, der Förderung der Energiewende und der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung.

SANY Renewable Energy, ein führender Hersteller von Windenergieanlagen, hat sich durch kontinuierliche technologische Innovationen und Investitionen in Forschung und Entwicklung zum Rückgrat der globalen grünen Energierevolution entwickelt.

Technologischer Durchbruch: zweiachsiges Erregersystem

Das von SANY Renewable Energy unabhängig konzipierte und entwickelte erste bodenmontierte Zwei-Erreger-Vibrationssystem Chinas wurde offiziell in Betrieb genommen. Es hat den Ermüdungstest für 112 Meter lange Windturbinenblätter bestanden und stellt einen Meilenstein in der Entwicklung von Rotorblattwerken in China dar.

Das System besteht aus zwei modularen Erregungseinheiten, die das herkömmliche Massenpendel durch eine koordinierte Steuerung der Kurbelarmwippe ersetzen. Die kontrollierte Kopplungsbelastung von multidirektionalen Lasten auf den Schaufeln kann komplexe Schaufelbelastungen unter realen Arbeitsbedingungen wiederherstellen, wobei Schaufeln aller Größen und Winkel vollständig validiert werden.

Im Vergleich zur traditionellen einachsigen Prüfung kombiniert die biaxiale Ermüdungsprüfung Pendelschwingungen und Wellenbelastung, um den Prüfzyklus um drei bis vier Monate zu verkürzen. Wichtig ist, dass die Erregungskraft von bis zu 140 kN um ein Vielfaches höher ist als die derzeitigen Möglichkeiten der Ausrüstung und die Anforderungen an die Konstruktionsprüfung für Windturbinen bis zu 30 MW erfüllt. Als Nächstes wird der Gerätesatz zur Prüfung und Verifizierung des kürzlich von SANY Renewable Energy auf den Markt gebrachten 131-Meter-Blatts eingesetzt.

In den letzten Jahren hat SANY immer wieder Durchbrüche in der Windenergietechnologie erzielt. Die Windturbine SI-230100 wurde von Windpower Monthly als eine der 10 besten Onshore-Windturbinen der Welt ausgezeichnet und erhielt den Gold Award in der Kategorie für Onshore-Windturbinen über 5,6 MW.

Sicherung der nachhaltigen Entwicklung der Windenergiebranche

Technologische Innovationen treiben die rasante Entwicklung der Windenergie voran, und ein sich ständig verbesserndes Überprüfungssystem garantiert ihre Nachhaltigkeit. 2024 hat SANY Renewable Energy das mit 131 Metern längste Onshore-Blatt der Welt erfolgreich in Betrieb genommen, was neue Herausforderungen an die Zuverlässigkeit der Verifizierung stellt. Das Vibrationssystem mit zwei Erregern unterstützt die effiziente, präzise und umfassende Prüfung und Verifizierung von Schaufeln mit einer Länge von über 100 Metern und trägt so zur Entwicklung großer Megawattanlagen bei.

„Eine umweltfreundliche und nachhaltige Entwicklung ist das Kernstück der modernen sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung. Weltweit erleben wir derzeit eine grüne industrielle Revolution, um Kohlenstoffneutralität zu erreichen. Als führendes Unternehmen der Branche wird SANY auch weiterhin die Entwicklung einer umweltfreundlichen Industrie fördern, die von technologischen Innovationen angetrieben wird, und die Anwendungen und den Umfang sauberer und erneuerbarer Energien weltweit ausweiten, um eine bessere Zukunft für alle zu schaffen", sagte Zhou Fugui, Chairman von SANY Renewable Energy.

