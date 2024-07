MEXS LATAM 2024 discute inovações em cosmiatria e lança novo protocolo de tratamento

A grande novidade do evento desse ano foi o lançamento do V-Lift, uma técnica que utiliza Radiesse para promover a bioestimulação regenerativa de colágeno e trata o envelhecimento facial sem cirurgia

SÃO PAULO, 8 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Em sua nona edição, o MerzAesthetics Expert Summit (MEXS) Latam reuniu mais de 500 médicos em São Paulo para discutir as novidades e tendências em tratamentos estéticos minimamente invasivos. O tema desse ano -The BEaUty of being YOU (BEaUty)-, abordou os procedimentos que ajudam a valorizar a beleza natural de cada paciente, aumentando sua autoestima e confiança, com destaque para o lançamento do V-lift, que é uma técnica desenvolvida para prevenir e tratar o envelhecimento facial sem cirurgia, utilizando Radiesse Collection.

"O V-Lift é uma técnica que não foca apenas no volume. Nós utilizamos a linha Radiesse Collection para reposicionar os ligamentos da face, criando um efeito de suspensão que levanta todas as camadas anatômicas do rosto", afirma a médica Virgínia Amaral (CRM 54040-MG), idealizadora da nova técnica.

A médica explica que o paciente também é beneficiado com uma melhora na qualidade da pele e estruturação facial tridimensional devido ao estímulo à produção de colágeno, elastina e outros componentes, ao promover a regeneração celular, prevenindo e retardando os sinais de envelhecimento. "Com o V-Lift, conseguimos um resultado facial natural e duradouro, sem cirurgia e sem necessidade de grandes volumes de preenchimento. Com essa nova técnica, conseguimos entregar aos nossos pacientes resultados impactantes de forma eficaz, regenerando a componentes anatômicos da face e reestabelecendo suas funções essenciais", completa a médica.

Durantes os dois dias desse que é o maior evento de medicina estética da América Latina, os participantes assistiram a mais de 30 aulas sobre diferentes assuntos como medicina regenerativa, métodos de aplicação e apresentação de casos clínicos.

Juliana Zimbres, médica dermatologista (CRM 124976-SP) e diretora de Assuntos Médicos da Merz Aesthetics® Latam explica que o MEXS é um momento de troca importante para a comunidade médica especializada em cosmiatria na América Latina. "Um dos pilares do nosso trabalho é a educação médica continuada. Queremos que esses profissionais tenham acesso ao que há de mais inovador na medicina estética para que eles consigam tratar seus pacientes com confiança, sabendo que estão por dentro das técnicas mais inovadoras do mercado e utilizando produtos altamente eficazes e seguros," disse.

Para Can Gumus, presidente da Merz Aesthetics® Latam, o Expert Summit já se tornou um marco para os profissionais da medicina estética. "Todos os anos, seja no MEXS global, seja no MEXS regional, como esse da Latam que aconteceu em São Paulo, nosso objetivo, além de trazer os profissionais de saúde mais inovadores no campo da medicina estética para compartilhar conhecimento entre si, é incentivá-los a sempre buscarem mais conhecimento. E, como a maior empresa do mundo dedicada à medicina estética, é nosso dever sermos aliados nessa jornada de constante atualização na área", ressalta.

Gumus afirma ainda que ao oferecer oportunidades de atualização para os profissionais de saúde, o maior beneficiado é o paciente. "Tudo o que fazemos é com nosso paciente em mente. Por isso, queremos que a comunidade médica esteja atualizada e se sinta confiante para acolher a cada um que os procura. Pois, não se trata apenas de beleza, estamos falando de bem-estar", completa o executivo que está na Merz Aesthetics há quase 20 anos.

Atuação regional da Merz Aesthetics

Can Gumus abriu o evento no Expo Transamérica, ressaltando a importância da América Latina para a Merz. "A Latam representa 15% dos negócios globalmente e queremos chegar aos 20% nos próximos 5 anos. Essa é a região que mais cresce. Além disso, o Brasil é o nosso maior mercado da região e o terceiro do mundo dentro da Merz Aesthetics. Por isso, enxergamos muitas oportunidades e contamos com nossos parceiros para fortalecer ainda mais nossa presença e atuação", afirmou.

A abertura do evento também contou com a participação das embaixadoras da campanha #NiceToMeetMe: Sheron Menezzes (Brasil), Claudia Raia (Brasil), Zaira Nara (Argentina), Laura Tobón (Colômbia) e Karina Campos (Costa Rica), que falaram sobre a importância dos tratamentos estéticos injetáveis em suas jornadas de autoconhecimento e recuperação da autoestima pós pandemia.

MAX: Nova plataforma de educação médica

Durante o Expert Summit Latam, os participantes também tiveram acesso pela primeira vez a um novo ecossistema educacional: o MAX - Merz Aesthetics Exchange.

Baseada em ciência, a plataforma oferece uma abordagem abrangente para a educação e desenvolvimento profissional de profissionais de saúde em todo o mundo, para aprender, se envolver e trocar conhecimentos.

O Merz Aesthetics Exchange oferece uma variedade de conteúdos para ajudar os profissionais de saúde com demonstrações de produtos, técnicas avançadas, entrevistas com especialistas e palestras ao vivo - para garantir que os profissionais de saúde possam utilizar com segurança e eficácia a gama completa do portfólio de estética da Merz.

Sobre a Merz Aesthetics

A Merz Aesthetics atua no segmento de medicina estética com uma longa história de empoderamento de profissionais de saúde, pacientes e colaboradores para viverem todos os dias com confiança. Nosso objetivo é ajudar as pessoas ao redor do mundo a se verem, se sentirem e viverem como as melhores versões de si mesmas — seja qual for a definição delas. Clinicamente comprovado, seu portfólio de produtos inclui injetáveis, dispositivos e tratamentos de cuidados com a pele projetados para atender às necessidades de cada paciente com altos padrões de segurança e eficácia. Sendo propriedade familiar há mais de 115 anos, a Merz Aesthetics é conhecida por construir conexões únicas com clientes que se sentem em família. A sede global da Merz Aesthetics fica em Raleigh, N.C., EUA, com presença comercial em 90 países em todo o mundo. Também faz parte do Merz Group, fundado em 1908 e sediado em Frankfurt, na Alemanha. Saiba mais em merzaesthetics.com.

