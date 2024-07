MEXS LATAM 2024 discute innovaciones en cosmiatría y lanza nuevo protocolo de tratamiento

La gran novedad del evento de este año fue el lanzamiento de V-lift, una técnica que utiliza el regenerador de colágeno para tratar el envejecimiento facial sin cirugía

SÃO PAULO, 8 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- En su novena edición, el Merz Aesthetics Expert Summit (MEXS) Latam reunió a más de 500 médicos en São Paulo para discutir las novedades y tendencias en tratamientos estéticos mínimamente invasivos. El tema de este año - The BEaUty of being YOU (BEaUty) -, abordó los procedimientos que ayudan a realzar la belleza natural de cada paciente, aumentando su autoestima y confianza, con especial énfasis en el lanzamiento de V-lift, que es una técnica desarrollada para prevenir y tratar el envejecimiento facial sin cirugía y con el uso de bioestimulador regenerativo.

"V-lift es una técnica que no se centra solo en el volumen. Utilizamos bioestimulador regenerativo para reposicionar los ligamentos de la cara, creando un efecto de suspensión que levanta todas las capas anatómicas del rostro", afirma la médica Virginia Amaral (CRM 54040-MG), creadora de la nueva técnica.

La médica explica que el paciente también se beneficia de una mejora en la calidad de la piel y la estructura facial tridimensional debido a la estimulación de la producción de colágeno, elastina y otros componentes, al favorecer la regeneración celular, previniendo y retrasando los signos del envejecimiento. "Con V-Lift conseguimos un resultado facial natural y duradero, sin cirugía y sin necesidad de grandes volúmenes de rellenos. Con esta nueva técnica logramos entregar efectivamente resultados impactantes a nuestros pacientes, regenerando los componentes anatómicos del rostro y restableciendo sus funciones esenciales", agrega la doctora.

Durante los dos días de este que es el evento más grande de medicina estética en América Latina, los participantes asistieron a más de 30 clases sobre medicina regenerativa, métodos de aplicación y presentación de casos clínicos.

Juliana Zimbres, médica dermatóloga (CRM 124976-SP) y directora de Asuntos Médicos de Merz Aesthetics® Latam explica que el MEXS es un momento de intercambio importante para la comunidad médica especializada en cosmiatría en América Latina. "Uno de los pilares de nuestro trabajo es la educación médica continua. Deseamos que estos profesionales tengan acceso a lo más innovador en medicina estética para que puedan tratar a sus pacientes con confianza, sabiendo que están al día con las técnicas más innovadoras del mercado y utilizando productos altamente efectivos y seguros", dijo.

Para Can Gumus, presidente de Merz Aesthetics® Latam, el Expert Summit ya se ha convertido en un hito para los profesionales de la medicina estética. "Cada año, ya sea en el MEXS global o en el MEXS regional, como el de Latam que se llevó a cabo en São Paulo, nuestro objetivo, además de reunir a los profesionales de la salud más innovadores en el campo de la medicina estética para compartir conocimientos entre ellos, es incentivarlos a que siempre busquen más conocimiento. Y, como la empresa más grande del mundo dedicada a la medicina estética, es nuestro deber ser aliados en este viaje de constante actualización en el área", resalta.

Gumus también afirma que al ofrecer oportunidades de actualización para los profesionales de la salud, el mayor beneficiado es el paciente. "Todo lo que hacemos lo tenemos en mente para nuestro paciente. Por eso, queremos que la comunidad médica esté actualizada y se sienta segura de recibir a cada uno de los que la buscan. Porque no se trata solo de belleza, estamos hablando de bienestar", completa el ejecutivo que lleva casi 20 años en Merz Aesthetics.

Actuación regional de Merz Aesthetics

Can Gumus abrió el evento en Expo Transamérica, destacando la importancia de América Latina para Merz. "Latam representa el 15% del negocio a nivel mundial y queremos llegar al 20% en los próximos 5 años. Esta es la región que más crece. Además, Brasil es nuestro mercado más grande en la región y el tercero del mundo dentro de Merz Aesthetics. Por eso, vemos muchas oportunidades y contamos con nuestros socios para fortalecer aún más nuestra presencia y actuación", dijo.

La apertura del evento también contó con la participación de las embajadoras de la campaña #NiceToMeetMe: Sheron Menezzes (Brasil), Claudia Raia (Brasil), Zaira Nara (Argentina), Laura Tobón (Colombia) y Karina Campos (Costa Rica), que hablaron sobre la importancia de los tratamientos estéticos inyectables en sus viajes de autodescubrimiento y recuperación de la autoestima después de la pandemia.

Sobre Merz Aesthetics

Merz Aesthetics opera en el segmento de medicina estética con una larga historia de empoderamiento de profesionales de la salud, pacientes y colaboradores para que vivan con confianza toda su vida. Nuestro objetivo es ayudar a personas de todo el mundo a verse, sentirse y vivir como la mejor versión de sí mismas— sea cual sea su definición. Clínicamente comprobado, su portafolio de productos incluye inyectables, dispositivos y tratamientos para el cuidado de la piel diseñados para satisfacer las necesidades de cada paciente con altos estándares de seguridad y eficacia. Merz Aesthetics, de propiedad familiar desde hace más de 115 años, es conocida por establecer vínculos únicos con sus clientes, que se sienten como en familia. La sede mundial de Merz Aesthetics se encuentra en Raleigh, N.C., EE.UU., con presencia comercial en 90 países de todo el mundo. También forma parte del Grupo Merz, fundado en 1908 y con sede en Frankfurt, Alemania. Más información en merzaesthetics.com

