Microsoft e Mistral expandem parcerias estratégicas para dar a empresas e setores regulamentados IA de fronteira que possam controlar

À medida que a Mistral expande sua capacidade de computação em IA na Europa, as empresas estão ampliando sua parceria estratégica com o compromisso da Microsoft de aproveitar parte dessa capacidade, trazendo os modelos inovadores e eficientes da Mistral em toda a plataforma de IA da Microsoft e oferecendo aos clientes opções flexíveis de implantação, desde a nuvem até ambientes totalmente desconectados

Ampliando a capacidade de computação de IA da Europa: Microsoft e Mistral estão anunciando um novo acordo para expandir a infraestrutura de IA na Europa. A Microsoft vai aproveitar a infraestrutura expandida de GPUs da Mistral baseada na Europa para aumentar a capacidade de desenvolvimento de IA e apoiar a entrega dos serviços de nuvem e IA da MSFT. Isso representa um compromisso de bilhões de dólares da Microsoft e uma forma importante para os clientes da Microsoft se beneficiarem das inovações científicas e computacionais da Mistral.

Microsoft e Mistral estão anunciando um novo acordo para expandir a infraestrutura de IA na Europa. A Microsoft vai aproveitar a infraestrutura expandida de GPUs da Mistral baseada na Europa para aumentar a capacidade de desenvolvimento de IA e apoiar a entrega dos serviços de nuvem e IA da MSFT. Isso representa um compromisso de bilhões de dólares da Microsoft e uma forma importante para os clientes da Microsoft se beneficiarem das inovações científicas e computacionais da Mistral. Integração dos modelos Mistral em produtos corporativos da Microsoft: Mistral Medium 3.5 e OCR 4 já estão disponíveis no Microsoft Foundry, e o Mistral Medium 3.5 agora está no Microsoft Copilot Studio. Isso traz os benefícios dos modelos inovadores, eficientes e multilíngues do Mistral para clientes Microsoft globalmente, permitindo que desenvolvedores criem, personalizem e operem aplicações de IA.

Mistral Medium 3.5 e OCR 4 já estão disponíveis no Microsoft Foundry, e o Mistral Medium 3.5 agora está no Microsoft Copilot Studio. Isso traz os benefícios dos modelos inovadores, eficientes e multilíngues do Mistral para clientes Microsoft globalmente, permitindo que desenvolvedores criem, personalizem e operem aplicações de IA. Dando às empresas maior controle sobre a IA em larga escala: O Azure permite que as organizações implantem modelos Mistral em ambientes em nuvem, conectados à nuvem e totalmente desconectados, mantendo o controle sobre dados, operações e continuidade do negócio.



REDMOND, Washington, e PARIS, 23 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) e Mistral anunciaram na terça-feira uma expansão significativa de sua parceria estratégica para ajudar empresas e setores regulados a adotar IA de fronteira com maior escolha, controle e consistência operacional. As empresas estão trazendo os modelos inovadores e eficientes da Mistral para toda a plataforma Microsoft, incluindo Microsoft Foundry, Copilot Studio e Azure, para que os clientes possam construir e rodar IA em uma variedade de ambientes operacionais, desde implantações em escala de nuvem até operações totalmente desconectadas e controladas pelo cliente.

Em toda a Europa e outros mercados regulamentados, as organizações querem acesso a IA de ponta enquanto mantêm o controle sobre seus dados, operações e cargas de trabalho críticas. Essa parceria amplia a abordagem de Nuvem Soberana da Microsoft ao combinar os modelos de fronteira da Mistral com a plataforma de segurança, conformidade e cloud-to-edge da Microsoft, oferecendo aos clientes maior escolha sobre como e onde implantar a IA.

"A Europa deveria ter acesso à IA mais capaz do mundo sem comprometer o controle sobre seus dados, operações ou futuro digital", disse Brad Smith, vice-presidente executivo e presidente da Microsoft. "Ao trazer os modelos europeus de fronteira da Mistral para nosso portfólio de nuvem soberana e habilitá-los em ambientes de nuvem pública, conectados à nuvem e totalmente desconectados, estamos honrando os Compromissos Digitais Europeus que assumimos e oferecendo aos clientes uma base confiável para que uma IA possa operar em seus próprios termos."

"Nossa missão sempre foi colocar a IA de vanguarda nas mãos de todas as organizações, mantendo-as no controle de sua tecnologia", disse Arthur Mensch, cofundador e CEO da Mistral. "Com a Microsoft como parceira, nossos modelos alcançam empresas e instituições públicas em escala global — entregues por meio de uma plataforma confiável para as cargas de trabalho mais exigentes e reguladas, disponível em todos os lugares onde nossos clientes atuam."

O futuro da IA na Europa: capacidade ampliada da GPU

A base da parceria é um novo acordo bilionário focado na expansão da infraestrutura de IA na Europa. A Mistral está ampliando sua capacidade de GPUs, utilizando milhares das mais recentes GPUs NVIDIA Vera Rubin para aumentar a disponibilidade de computação de IA para os clientes e fornecer uma plataforma compartilhada para treinamento, inferência e implantação em larga escala.

O acordo fortalece a infraestrutura de IA da Europa enquanto ajuda a Microsoft a atender à crescente demanda por serviços em nuvem e IA. Em consonância com a abordagem flexível da Microsoft à infraestrutura global, que combina seus próprios datacenters, instalações alugadas e colaborações estratégicas com fornecedores terceirizados, ela amplia a presença de capacidade da Microsoft na Europa e apoia os Compromissos Digitais Europeus anunciados em 2025.

"A IA agêntica está impulsionando uma demanda sem precedentes por infraestrutura de IA de alto desempenho e eficiente em energia", afirmou Ian Buck, vice-presidente de computação hiperescala e de alto desempenho da NVIDIA. "Ao implantar sistemas NVIDIA Vera Rubin em larga escala, Mistral e Microsoft darão aos clientes a base computacional necessária para construir e executar a próxima geração de IA em toda a Europa e além."

Frontier AI, pronta para empresas: modelos Mistral no Microsoft Foundry e Copilot Studio

Na camada de plataforma, os modelos mais recentes Medium 3.5 e OCR 4 da Mistral já estão disponíveis no Microsoft Foundry, dando aos desenvolvedores acesso a modelos de fronteira dentro de um ambiente consistente para construir, personalizar e implantar aplicações de IA. O Mistral Medium 3.5 traz um modelo de peso aberto para um ambiente Azure gerenciado, permitindo que desenvolvedores e empresas construam, personalizem e implantem aplicações de IA com controle, opções soberanas de implantação e escalabilidade previsível e econômica. O OCR 4 suporta pipelines estruturados de processamento documental e fluxos de trabalho agênticos, e ambos os modelos podem ser aplicados em aplicações agênticas, automação e soluções específicas de domínio usando ferramentas e fluxos de trabalho já estabelecidos na plataforma Foundry.

Na camada de aplicação, as empresas trouxeram o modelo Medium 3.5 da Mistral para o Copilot Studio, combinando flexibilidade do modelo com governança de nível empresarial, capacitando as equipes a escolher o melhor modelo para um determinado cenário, mantendo o controle sobre como e onde os dados são processados.

Uma experiência de implantação em qualquer ambiente: Microsoft Foundry e Foundry Local

As organizações podem desenvolver aplicações de IA usando os mesmos modelos, ferramentas, APIs e fluxos de trabalho em Microsoft Foundry e Foundry Local. Isso oferece às equipes uma forma consistente de construir, personalizar e operar aplicações de IA, independentemente de onde essas aplicações acabem rodando.

A Microsoft Foundry fornece a plataforma de desenvolvimento para descobrir, construir e implantar modelos e agentes na nuvem. A Foundry Local estende essa experiência de desenvolvimento e runtime para o Azure Local, para que as organizações possam aproximar a IA de seus dados, usuários e ambientes operacionais. Juntos, ajudam a reduzir a necessidade de redesenhar aplicações para cada cenário de implantação, ao mesmo tempo em que oferecem aos clientes mais flexibilidade em como atendem aos requisitos de soberania, latência e resiliência.

Implantação flexível com um modelo operacional comum: Azure e Azure Local

As organizações precisam cada vez mais de diferentes níveis de controle operacional, dependendo da sensibilidade à carga de trabalho, obrigações regulatórias e requisitos da missão. Azure e Azure Local fornecem uma plataforma comum que suporta implantações de IA em um espectro de ambientes operacionais:

Nuvem: Implantações hospedadas no Azure para escala, agilidade e acesso às mais recentes inovações de plataforma.

Implantações hospedadas no Azure para escala, agilidade e acesso às mais recentes inovações de plataforma. Conectado à nuvem: Ambientes Azure Local controlados pelo cliente que permanecem conectados aos serviços e operações Azure quando necessário.

Ambientes Azure Local controlados pelo cliente que permanecem conectados aos serviços e operações Azure quando necessário. Totalmente desconectado: Implantações Azure Local que podem operar independentemente da conectividade externa para ambientes altamente sensíveis, restritos ou críticos para a missão.

Nesses modelos operacionais, os clientes podem usar modelos Mistral com uma plataforma consistente e abordagem operacional. Isso ajuda organizações regulamentadas a evitar uma arquitetura de IA fragmentada, ao mesmo tempo em que apoia o nível de controle, resiliência e conectividade que suas cargas de trabalho exigem.

Para setores regulamentados onde é necessária autonomia estratégica, isso oferece vantagens concretas. Esses clientes podem aplicar IA a fluxos de trabalho sensíveis enquanto alinham dados, operações e controles de acesso às suas necessidades específicas. Fornecedores de infraestrutura crítica podem manter capacidades de IA onde resiliência e continuidade do serviço são essenciais. Fabricantes e empresas industriais podem analisar localmente dados de produção, qualidade e operacionais, onde latência, proteção de propriedade intelectual, controles de exportação, cibersegurança e resiliência da cadeia de suprimentos podem moldar os requisitos de implantação. Organizações de saúde podem apoiar fluxos de trabalho habilitados por IA, onde privacidade, residência de dados, continuidade clínica e tratamento regulado de dados são requisitos fundamentais.

O que isso possibilita para nossos clientes

Como parte da ampliação da relação de relacionamento, as empresas estão alinhadas em um plano conjunto de entrada no mercado e buscarão oportunidades empresariais conjuntas em toda a Europa e globalmente. Mistral e Microsoft também estão ampliando a parceria para acelerar a adoção dos clientes, financiando PoCs, oferecendo créditos Azure e conduzindo workshops para impulsionar a inovação em IA junto aos clientes.

Organizações de serviços financeiros, fabricação, saúde e outros setores regulamentados estão utilizando IA em ambientes onde controle e resiliência são obrigatórios. Com essa parceria, eles podem construir aplicações de IA no Microsoft Foundry e executá-las no Azure ou no Azure Local, usando modelos Mistral em ambientes operacionais na nuvem, conectados à nuvem e totalmente desconectados.

Microsoft e Mistral continuarão trabalhando para atender os clientes enquanto inovamos nos modelos, experiência de desenvolvimento, plataforma de desenvolvimento e infraestrutura europeia de IA que tornam isso possível.

Saiba mais

Saiba mais: www.mistral.ai

Descubra a Microsoft Sovereign Cloud: https://www.microsoft.com/en-us/sovereignty

Saiba mais sobre Azure Local: https://azure.microsoft.com/en-us/products/local

Saiba mais sobre o Microsoft Foundry: https://azure.microsoft.com/en-us/products/ai-foundry

Saiba mais sobre o Microsoft Copilot Studio: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365-copilot/microsoft-copilot-studio

Sobre a Mistral

A Mistral é uma empresa pioneira em inteligência artificial generativa, capacitando o mundo com ferramentas para construir e se beneficiar da tecnologia mais transformadora do nosso tempo. A empresa democratiza a IA por meio de modelos, produtos e soluções open-source de alto desempenho, otimizados e de ponta, além de infraestrutura de ponta a ponta com o Mistral Compute. Com sede na França e independente, a Mistral defende uma abordagem descentralizada e transparente em relação à tecnologia, com forte presença global nos Estados Unidos, Reino Unido e Singapura. Saiba mais em www.mistral.ai

Sobre a Microsoft

A Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) cria plataformas e ferramentas alimentadas por IA para entregar soluções inovadoras que atendem às necessidades em evolução de nossos clientes. A empresa de tecnologia está comprometida em tornar a IA amplamente disponível e fazê-la de forma responsável, com a missão de capacitar cada pessoa e organização no planeta a alcançar mais.

FONTE Microsoft Corp.