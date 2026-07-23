Microsoft y Mistral amplían su alianza estratégica para ofrecer a las empresas y a los sectores regulados una IA de vanguardia que puedan controlar

A medida que Mistral amplía su capacidad de cómputo de IA en Europa, las empresas están ampliando su alianza estratégica con el compromiso de Microsoft de aprovechar parte de esta capacidad al incorporar los modelos de vanguardia y eficientes de Mistral a la plataforma de IA de Microsoft y al ofrecer a los clientes opciones flexibles de implementación, desde la nube hasta entornos totalmente desconectados

Ampliación de la capacidad de cómputo de IA en Europa: Microsoft y Mistral anuncian un nuevo acuerdo para expandir la infraestructura de IA en Europa. Microsoft aprovechará la infraestructura de GPU ampliada de Mistral, con sede en Europa, para aumentar la capacidad de desarrollo de IA y respaldar la prestación de los servicios de nube e IA de MSFT. Esto representa un compromiso multimillonario por parte de Microsoft y una forma importante para que sus clientes se beneficien de las innovaciones científicas y de cómputo de Mistral.

Microsoft y Mistral anuncian un nuevo acuerdo para expandir la infraestructura de IA en Europa. Microsoft aprovechará la infraestructura de GPU ampliada de Mistral, con sede en Europa, para aumentar la capacidad de desarrollo de IA y respaldar la prestación de los servicios de nube e IA de MSFT. Esto representa un compromiso multimillonario por parte de Microsoft y una forma importante para que sus clientes se beneficien de las innovaciones científicas y de cómputo de Mistral. Integración de los modelos de Mistral en los productos empresariales de Microsoft: Mistral Medium 3.5 y OCR 4 ya están disponibles en Microsoft Foundry y Mistral Medium 3.5 ya se ha incorporado a Microsoft Copilot Studio. Esta integración lleva los beneficios de los modelos de vanguardia, eficientes y multilingües de Mistral a los clientes de Microsoft de todo el mundo, lo que permite a los desarrolladores crear, personalizar y operar aplicaciones de IA.

Mistral Medium 3.5 y OCR 4 ya están disponibles en Microsoft Foundry y Mistral Medium 3.5 ya se ha incorporado a Microsoft Copilot Studio. Esta integración lleva los beneficios de los modelos de vanguardia, eficientes y multilingües de Mistral a los clientes de Microsoft de todo el mundo, lo que permite a los desarrolladores crear, personalizar y operar aplicaciones de IA. Mayor control de la IA a gran escala para las empresas: Azure permite a las organizaciones implementar modelos de Mistral en entornos en la nube, conectados a la nube y totalmente desconectados, a la vez que mantienen el control sobre los datos, las operaciones y la continuidad del negocio.



REDMOND, Washington y PARÍS, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) y Mistral anunciaron el martes una importante ampliación de su alianza estratégica para ayudar a las empresas y a los sectores regulados a adoptar IA de vanguardia con mayor variedad de opciones, control y coherencia operativa. Las empresas están incorporando los modelos de vanguardia y eficientes de Mistral a toda la plataforma de Microsoft, incluidos Microsoft Foundry, Copilot Studio y Azure, para que los clientes puedan desarrollar y ejecutar IA en una amplia variedad de entornos operativos, desde implementaciones a escala de nube hasta operaciones controladas por el cliente y totalmente desconectadas.

En toda Europa y otros mercados regulados, las organizaciones desean tener acceso a IA de vanguardia sin dejar de mantener el control sobre sus datos, operaciones y cargas de trabajo fundamentales. Esta alianza amplía el enfoque de Sovereign Cloud de Microsoft al combinar los modelos de vanguardia de Mistral con la seguridad, el cumplimiento normativo y la plataforma de la nube al borde de Microsoft, lo que brinda a los clientes más opciones sobre cómo y dónde implementar la IA.

"Europa debería tener acceso a la IA más avanzada del mundo sin comprometer el control sobre sus datos, operaciones o futuro digital", afirmó Brad Smith, vicepresidente de la junta directiva y presidente, Microsoft. "Al incorporar los modelos europeos de vanguardia de Mistral a nuestra cartera de nube soberana y permitir su uso en entornos de nube pública, conectados a la nube y totalmente desconectados, cumplimos con los compromisos digitales europeos que asumimos y brindamos a los clientes una base confiable para la IA que puedan utilizar según sus propios términos".

"Nuestra misión siempre ha sido poner la IA de vanguardia al alcance de todas las organizaciones, a la vez que les permitimos mantener el control de su tecnología", afirmó Arthur Mensch, cofundador y director ejecutivo de Mistral. "Con Microsoft como socio, nuestros modelos llegan a empresas e instituciones públicas a escala mundial, mediante una plataforma en la que se confía para las cargas de trabajo más exigentes y reguladas, y que está disponible en todos los lugares donde operan nuestros clientes".

El futuro de la IA en Europa: mayor capacidad de las GPU

Esta alianza se sustenta en un nuevo acuerdo multimillonario enfocado en ampliar la infraestructura de IA en Europa. Mistral está ampliando su capacidad de GPU, gracias a miles de las más recientes GPU NVIDIA Vera Rubin, con el fin de aumentar la disponibilidad de recursos de cómputo de IA para los clientes y ofrecer una plataforma compartida para entrenamiento, inferencia e implementación a gran escala.

El acuerdo refuerza la infraestructura de IA de Europa y, al mismo tiempo, ayuda a Microsoft a satisfacer la creciente demanda de servicios en la nube y de IA. En consonancia con el enfoque flexible de Microsoft respecto a la infraestructura mundial, que combina sus propios centros de datos, espacios alquilados y colaboraciones estratégicas con proveedores externos, este acuerdo amplía la capacidad de Microsoft en Europa y respalda los Compromisos Digitales Europeos anunciados en 2025.

"La IA agéntica está generando una demanda sin precedentes de infraestructura de IA de alto rendimiento y eficiencia energética", afirmó Ian Buck, vicepresidente de Computación de Hiperescala y de Alto Rendimiento de NVIDIA. "Al implementar los sistemas NVIDIA Vera Rubin a gran escala, Mistral y Microsoft brindarán a los clientes la base informática que necesitan para desarrollar e implementar la próxima generación de IA en toda Europa y otras regiones".

Frontier AI, lista para el ámbito empresarial: modelos de Mistral en Microsoft Foundry y Copilot Studio

A nivel de plataforma, los modelos más recientes de Mistral, Medium 3.5 y OCR 4, ya están disponibles en Microsoft Foundry, lo que brinda a los desarrolladores acceso a modelos de vanguardia dentro de un entorno coherente para crear, personalizar e implementar aplicaciones de IA. Mistral Medium 3.5 incorpora un modelo de peso abierto a un entorno administrado de Azure, lo que permite a los desarrolladores y a las empresas crear, personalizar e implementar aplicaciones de IA con control, opciones de implementación soberanas y una escalabilidad predecible y rentable. OCR 4 es compatible con flujos de trabajo de procesamiento de documentos estructurados y flujos de trabajo agénticos, y ambos modelos se pueden utilizar en aplicaciones agénticas, automatización y soluciones específicas de cada dominio mediante herramientas y flujos de trabajo ya establecidos en la plataforma Foundry.

En la capa de aplicación, las empresas incorporaron el modelo Medium 3.5 de Mistral a Copilot Studio, lo que permitió combinar la flexibilidad del modelo con una gobernanza de nivel empresarial, lo que a su vez les dio a los equipos la capacidad de elegir el modelo más adecuado para cada situación específica y, al mismo tiempo, mantener el control sobre cómo y dónde se procesan los datos.

Una única experiencia de implementación en cualquier entorno: Microsoft Foundry y Foundry Local

Las organizaciones pueden desarrollar aplicaciones de IA utilizando los mismos modelos, herramientas, API y flujos de trabajo en Microsoft Foundry y Foundry Local. Esto ofrece a los equipos una forma coherente de crear, personalizar y operar aplicaciones de IA, sin importar dónde se ejecuten finalmente esas aplicaciones.

Microsoft Foundry proporciona la plataforma de desarrollo para descubrir, crear e implementar modelos y agentes en la nube. Foundry Local amplía esa experiencia de desarrollo y ejecución a Azure Local, de modo que las organizaciones puedan acercar la IA a sus datos, usuarios y entornos operativos. Juntos, ayudan a reducir la necesidad de rediseñar aplicaciones para cada escenario de implementación, a la vez que brindan a los clientes mayor flexibilidad para cumplir con los requisitos de soberanía, latencia y resiliencia.

Implementación flexible con un modelo operativo común: Azure y Azure Local

Las organizaciones necesitan cada vez más distintos niveles de control operativo en función de la sensibilidad de la carga de trabajo, las obligaciones normativas y los requisitos de la misión. Azure y Azure Local ofrecen una plataforma común que admite implementaciones de IA en una amplia variedad de entornos operativos:

Nube: implementaciones alojadas en Azure que brindan escalabilidad a nivel de nube, agilidad y acceso a las últimas innovaciones de la plataforma.

implementaciones alojadas en Azure que brindan escalabilidad a nivel de nube, agilidad y acceso a las últimas innovaciones de la plataforma. Conectado a la nube: entornos de Azure Local controlados por el cliente que permanecen conectados a los servicios y operaciones de Azure cuando es necesario.

entornos de Azure Local controlados por el cliente que permanecen conectados a los servicios y operaciones de Azure cuando es necesario. Totalmente desconectado: implementaciones de Azure Local que pueden operar de forma independiente, sin conectividad externa, para entornos de alta sensibilidad, con restricciones o de misión crítica.

En todos estos modelos operativos, los clientes pueden utilizar los modelos de Mistral con una plataforma y un enfoque operativo coherentes. Esto ayuda a las organizaciones reguladas a evitar una arquitectura de IA fragmentada, a la vez que les permite mantener el nivel de control, resiliencia y conectividad que requieren sus cargas de trabajo.

Para los sectores regulados en los que se requiere autonomía estratégica, esto ofrece ventajas concretas. Estos clientes pueden aplicar la IA a flujos de trabajo sensibles, a la vez que adaptan los datos, las operaciones y los controles de acceso a sus requisitos específicos. Los proveedores de infraestructura crítica pueden mantener capacidades de IA en ámbitos donde la resiliencia y la continuidad del servicio son fundamentales. Las organizaciones de fabricación e industriales pueden analizar los datos de producción, calidad y operaciones a nivel local, donde la latencia, la protección de la propiedad intelectual, los controles de exportación, la ciberseguridad y la resiliencia de la cadena de suministro pueden determinar los requisitos de implementación. Las organizaciones de salud pueden implementar flujos de trabajo basados en IA en los que la privacidad, la residencia de los datos, la continuidad clínica y el manejo regulado de los datos son requisitos fundamentales.

Qué ofrecen estas capacidades a nuestros clientes

Como parte de esta relación ampliada, las empresas están coordinando un plan conjunto de comercialización y buscarán oportunidades empresariales de manera conjunta en toda Europa y a nivel mundial. Además, Mistral y Microsoft están ampliando su alianza para acelerar la adopción por parte de los clientes, mediante el financiamiento de pruebas de concepto (PoC), la oferta de créditos de Azure y la organización de talleres para impulsar la innovación en IA junto con los clientes.

Las organizaciones de los sectores de servicios financieros, fabricación, atención médica y otros sectores regulados están implementando la IA en entornos en los que el control y la resiliencia son obligatorios. Con esta asociación, pueden desarrollar aplicaciones de IA en Microsoft Foundry y ejecutarlas en Azure o en Azure Local, con modelos de Mistral en entornos operativos en la nube, conectados a la nube y totalmente desconectados.

Microsoft y Mistral seguirán trabajando para prestar servicio a los clientes mientras innovamos en los modelos, la experiencia de desarrollo, la plataforma de desarrollo y la infraestructura europea de IA que lo hacen posible.

Obtenga más información

Obtenga más información en: www.mistral.ai

Descubra Microsoft Sovereign Cloud: https://www.microsoft.com/en-us/sovereignty

Obtenga más información sobre Azure Local: https://azure.microsoft.com/en-us/products/local

Obtenga más información sobre Microsoft Foundry: https://azure.microsoft.com/en-us/products/ai-foundry

Obtenga más información sobre Microsoft Copilot Studio: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365-copilot/microsoft-copilot-studio

Acerca de Mistral

Mistral es una empresa pionera en inteligencia artificial generativa, que brinda al mundo las herramientas necesarias para desarrollar y aprovechar la tecnología más transformadora de nuestra era. La empresa democratiza la IA mediante modelos, productos y soluciones de código abierto de alto rendimiento, optimizados y de vanguardia, así como una infraestructura integral con Mistral Compute. Con sede en Francia y de carácter independiente, Mistral defiende un enfoque descentralizado y transparente de la tecnología y cuenta con una sólida presencia mundial en Estados Unidos, Reino Unido y Singapur. Obtenga más información en: www.mistral.ai

Acerca de Microsoft

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) crea plataformas y herramientas impulsadas por IA para ofrecer soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades cambiantes de nuestros clientes. La empresa tecnológica está comprometida en hacer que la IA esté ampliamente disponible, con la misión de empoderar a todas las personas y organizaciones del planeta a lograr más.

FUENTE Microsoft Corp.