Microsoft und Mistral bauen ihre strategische Partnerschaft aus, um Unternehmen und regulierten Branchen innovative KI-Lösungen zur Verfügung zu stellen, die sie selbst steuern können

Da Mistral seine KI-Rechenkapazitäten in Europa ausbaut, erweitern die Unternehmen ihre strategische Partnerschaft: Microsoft hat sich verpflichtet, einen Teil dieser Kapazitäten zu nutzen, um die innovativen und effizienten Modelle von Mistral auf der gesamten KI-Plattform von Microsoft bereitzustellen und Kunden flexible Bereitstellungsoptionen zu bieten – von der Cloud bis hin zu vollständig offline betriebenen Umgebungen

Ausbau der KI-Rechenkapazitäten in Europa: Microsoft und Mistral geben eine neue Vereinbarung zur Erweiterung der KI-Infrastruktur in Europa bekannt. Microsoft wird die erweiterte, in Europa ansässige GPU-Infrastruktur von Mistral nutzen, um die Kapazitäten für die KI-Entwicklung zu erhöhen und die Bereitstellung der Cloud- und KI-Dienste von Microsoft zu unterstützen. Dies stellt eine Investition in Höhe von mehreren Milliarden Dollar seitens Microsoft dar und bietet Microsoft-Kunden eine wichtige Möglichkeit, von den wissenschaftlichen und rechnerischen Innovationen von Mistral zu profitieren.

Microsoft und Mistral geben eine neue Vereinbarung zur Erweiterung der KI-Infrastruktur in Europa bekannt. Microsoft wird die erweiterte, in Europa ansässige GPU-Infrastruktur von Mistral nutzen, um die Kapazitäten für die KI-Entwicklung zu erhöhen und die Bereitstellung der Cloud- und KI-Dienste von Microsoft zu unterstützen. Dies stellt eine Investition in Höhe von mehreren Milliarden Dollar seitens Microsoft dar und bietet Microsoft-Kunden eine wichtige Möglichkeit, von den wissenschaftlichen und rechnerischen Innovationen von Mistral zu profitieren. Integration von Mistral-Modellen in Microsoft-Unternehmensprodukte: Mistral Medium 3.5 und OCR 4 sind ab sofort in Microsoft Foundry verfügbar, und Mistral Medium 3.5 ist nun in Microsoft Copilot Studio integriert. Dadurch kommen die Vorteile der bahnbrechenden, effizienten und mehrsprachigen Modelle von Mistral Microsoft-Kunden weltweit zugute, sodass Entwickler KI-Anwendungen erstellen, anpassen und betreiben können.

Mistral Medium 3.5 und OCR 4 sind ab sofort in Microsoft Foundry verfügbar, und Mistral Medium 3.5 ist nun in Microsoft Copilot Studio integriert. Dadurch kommen die Vorteile der bahnbrechenden, effizienten und mehrsprachigen Modelle von Mistral Microsoft-Kunden weltweit zugute, sodass Entwickler KI-Anwendungen erstellen, anpassen und betreiben können. Unternehmen mehr Kontrolle über KI in großem Maßstab ermöglichen: Azure ermöglicht es Unternehmen, Mistral-Modelle in Cloud-, cloudverbundenen und vollständig isolierten Umgebungen bereitzustellen und dabei die Kontrolle über Daten, Abläufe und die Geschäftskontinuität zu behalten.

REDMOND, Washington, und PARIS, 22. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) und Mistral gaben am Dienstag eine deutliche Ausweitung ihrer strategischen Partnerschaft bekannt, um Unternehmen und regulierte Branchen dabei zu unterstützen, Spitzen-KI (Frontier AI) mit mehr Auswahlmöglichkeiten, Kontrolle und operativer Konsistenz einzusetzen. Die Unternehmen stellen die leistungsstarken und effizienten Modelle von Mistral auf der Microsoft-Plattform bereit – einschließlich Microsoft Foundry, Copilot Studio und Azure –, damit Kunden KI-Lösungen in unterschiedlichsten Betriebsumgebungen entwickeln und ausführen können: von Cloud-basierten Bereitstellungen bis hin zu kundengesteuerten Szenarien ohne Internetanbindung.

In ganz Europa und auf anderen regulierten Märkten wünschen sich Unternehmen Zugang zu modernster KI, während sie gleichzeitig die Kontrolle über ihre Daten, Abläufe und kritischen Workloads behalten möchten. Diese Partnerschaft erweitert den „Sovereign-Cloud"-Ansatz von Microsoft, indem sie die hochmodernen Modelle von Mistral mit den Sicherheits- und Compliance-Lösungen sowie der Cloud-to-Edge-Plattform von Microsoft kombiniert und Kunden so mehr Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Art und des Ortes der KI-Bereitstellung bietet.

„Europa sollte Zugang zur weltweit leistungsfähigsten KI haben, ohne dabei die Kontrolle über seine Daten, Betriebsabläufe oder digitale Zukunft zu gefährden", sagte Brad Smith, stellvertretender Vorsitzender und Präsident von Microsoft. „Indem wir die bahnbrechenden europäischen Modelle von Mistral in unser ‚Sovereign-Cloud'-Portfolio aufnehmen und deren Einsatz in öffentlichen Cloud-Umgebungen, cloudvernetzten sowie vollständig isolierten Umgebungen ermöglichen, halten wir unsere ‚European Digital Commitments' ein und bieten Kunden eine vertrauenswürdige Grundlage für KI, die sie nach ihren eigenen Vorstellungen nutzen können."

„Unsere Mission war es schon immer, jeder Organisation wegweisende KI zur Verfügung zu stellen und ihr gleichzeitig die Kontrolle über ihre Technologie zu sichern", sagte Arthur Mensch, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Mistral. „Mit Microsoft als Partner erreichen unsere Modelle Unternehmen und öffentliche Einrichtungen auf globaler Ebene – bereitgestellt über eine Plattform, die selbst für die anspruchsvollsten, regulierten Workloads vertrauenswürdig ist und überall dort verfügbar ist, wo unsere Kunden tätig sind."

Europas KI-Zukunft: erweiterte GPU-Kapazität

Grundlage der Partnerschaft ist eine neue Vereinbarung im Wert von mehreren Milliarden Dollar, deren Schwerpunkt auf dem Ausbau der KI-Infrastruktur in Europa liegt. Mistral erweitert seine GPU-Kapazität unter Einsatz von Tausenden der neuesten NVIDIA Vera-Rubin-GPUs, um die Verfügbarkeit von KI-Rechenleistung für Kunden zu erhöhen und eine gemeinsame Plattform für Training, Inferenz und groß angelegten Einsatz bereitzustellen.

Die Vereinbarung stärkt die KI-Infrastruktur in Europa und hilft Microsoft gleichzeitig, die wachsende Nachfrage nach Cloud- und KI-Diensten zu decken. Im Einklang mit Microsofts flexiblem Ansatz für die globale Infrastruktur, der eigene Rechenzentren, gemietete Einrichtungen und strategische Kooperationen mit Drittanbietern kombiniert, erweitert dies Microsofts Kapazitätspräsenz in Europa und unterstützt die 2025 angekündigten „European Digital Commitments".

„Agentenbasierte KI treibt eine beispiellose Nachfrage nach leistungsstarker, energieeffizienter KI-Infrastruktur voran", sagte Ian Buck, Vice President für Hyperscale und High-Performance Computing bei NVIDIA. „Durch den groß angelegten Einsatz von NVIDIA Vera-Rubin-Systemen werden Mistral und Microsoft den Kunden die Rechenbasis bieten, die sie benötigen, um die nächste Generation der KI in ganz Europa und darüber hinaus aufzubauen und zu betreiben."

Spitzen-KI, bereit für den Einsatz in Unternehmen: Mistral-Modelle in Microsoft Foundry und Copilot Studio

Auf der Plattformebene sind die neuesten Mistral-Modelle „Medium 3.5" und „OCR 4" nun in Microsoft Foundry verfügbar. Damit erhalten Entwickler Zugriff auf Spitzenmodelle in einer einheitlichen Umgebung für die Entwicklung, Anpassung und Bereitstellung von KI-Anwendungen. Mistral Medium 3.5 bringt ein Open-Weight-Modell in eine verwaltete Azure-Umgebung und ermöglicht es Entwicklern und Unternehmen, KI-Anwendungen mit Kontrolle, souveränen Bereitstellungsoptionen sowie vorhersehbarer und kosteneffizienter Skalierung zu entwickeln, anzupassen und bereitzustellen. OCR 4 unterstützt strukturierte Pipelines zur Dokumentenverarbeitung und agentenbasierte Workflows. Beide Modelle lassen sich mithilfe von Tools und Workflows, die bereits auf der Foundry-Plattform etabliert sind, in agentenbasierten Anwendungen, Automatisierungslösungen und domänenspezifischen Lösungen einsetzen.

Auf der Anwendungsebene haben die Unternehmen das Mistral-Modell „Medium 3.5" in Copilot Studio integriert und so Modellflexibilität mit Governance auf Unternehmensniveau kombiniert. Dadurch können Teams das beste Modell für ein bestimmtes Szenario auswählen und gleichzeitig die Kontrolle darüber behalten, wie und wo Daten verarbeitet werden.

Ein einheitliches Bereitstellungserlebnis in jeder Umgebung: Microsoft Foundry und Foundry Local

Unternehmen können KI-Anwendungen unter Verwendung derselben Modelle, Tools, APIs und Workflows sowohl in Microsoft Foundry als auch in Foundry Local entwickeln. Dies bietet Teams eine einheitliche Methode zum Erstellen, Anpassen und Betreiben von KI-Anwendungen, unabhängig davon, wo diese Anwendungen letztendlich ausgeführt werden.

Microsoft Foundry bietet die Entwicklungsplattform zum Erkennen, Erstellen und Bereitstellen von Modellen und Agenten in der Cloud. Foundry Local erweitert diese Entwicklungs- und Laufzeitumgebung auf Azure Local, sodass Unternehmen KI näher an ihre Daten, Nutzer und Betriebsumgebungen heranbringen können. Gemeinsam tragen sie dazu bei, die Notwendigkeit einer Neugestaltung von Anwendungen für jedes Bereitstellungsszenario zu verringern und bieten Kunden gleichzeitig mehr Flexibilität bei der Erfüllung von Anforderungen hinsichtlich Datenhoheit, Latenz und Ausfallsicherheit.

Flexible Bereitstellung mit einem einheitlichen Betriebsmodell: Azure und Azure Local

Unternehmen benötigen zunehmend unterschiedliche Ebenen der operativen Kontrolle, abhängig von der Sensibilität der Workloads, regulatorischen Verpflichtungen und missionsspezifischen Anforderungen. Azure und Azure Local bieten eine gemeinsame Plattform, die KI-Bereitstellungen in einem breiten Spektrum von Betriebsumgebungen unterstützt:

Cloud: In Azure gehostete Bereitstellungen für Cloud-Skalierbarkeit, Agilität und Zugriff auf die neuesten Plattforminnovationen.

In Azure gehostete Bereitstellungen für Cloud-Skalierbarkeit, Agilität und Zugriff auf die neuesten Plattforminnovationen. Mit der Cloud verbunden: Vom Kunden kontrollierte Azure-Local-Umgebungen, die bei Bedarf mit Azure-Diensten und -Betrieb verbunden bleiben.

Vom Kunden kontrollierte Azure-Local-Umgebungen, die bei Bedarf mit Azure-Diensten und -Betrieb verbunden bleiben. Vollständig vom Netz getrennt: Azure-Local-Bereitstellungen, die unabhängig von externer Konnektivität betrieben werden können – für hochsensible, eingeschränkte oder geschäftskritische Umgebungen.

Über alle diese Betriebsmodelle hinweg können Kunden Mistral-Modelle mit einer einheitlichen Plattform und einem einheitlichen Betriebsansatz nutzen. Dies hilft regulierten Organisationen, eine fragmentierte KI-Architektur zu vermeiden und gleichzeitig das Maß an Kontrolle, Ausfallsicherheit und Konnektivität zu gewährleisten, das ihre Workloads erfordern.

Für regulierte Branchen, in denen strategische Autonomie erforderlich ist, bietet dies konkrete Vorteile. Diese Kunden können KI auf sensible Arbeitsabläufe anwenden und gleichzeitig Daten, Abläufe und Zugriffskontrollen an ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Anbieter kritischer Infrastrukturen können KI-Fähigkeiten dort aufrechterhalten, wo Ausfallsicherheit und Dienstkontinuität unerlässlich sind. Unternehmen aus der Fertigungs- und Industriebranche können Produktions-, Qualitäts- und Betriebsdaten lokal analysieren, wo Latenz, Schutz geistigen Eigentums, Exportkontrollen, Cybersicherheit und die Ausfallsicherheit der Lieferkette die Anforderungen an die Bereitstellung bestimmen können. Organisationen im Gesundheitswesen können KI-gestützte Arbeitsabläufe unterstützen, bei denen Datenschutz, Datenstandort, klinische Kontinuität und der regulierte Umgang mit Daten grundlegende Anforderungen sind.

Was unsere Kunden dadurch bekommen

Im Rahmen der erweiterten Zusammenarbeit stimmen die Unternehmen einen gemeinsamen Markteinführungsplan ab und werden gemeinsam Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmen in ganz Europa und weltweit verfolgen. Mistral und Microsoft bauen die Partnerschaft zudem aus, um die Kundenakzeptanz zu beschleunigen – durch die Finanzierung von Proof-of-Concepts (PoCs), das Anbieten von Azure-Gutschriften und die Durchführung von Workshops, um KI-Innovationen gemeinsam mit den Kunden voranzutreiben.

Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Gesundheitswesen und anderen regulierten Branchen setzen KI in Umgebungen ein, in denen Kontrolle und Ausfallsicherheit zwingend erforderlich sind. Im Rahmen dieser Partnerschaft können sie KI-Anwendungen in Microsoft Foundry entwickeln und diese in Azure oder auf Azure Local ausführen, wobei sie Mistral-Modelle in Cloud-, cloudverbundenen und vollständig offline betriebenen Umgebungen nutzen können.

Microsoft und Mistral werden weiterhin daran arbeiten, Kunden zu unterstützen, während wir Innovationen bei den Modellen, der Entwicklungserfahrung, der Entwicklungsplattform und der europäischen KI-Infrastruktur vorantreiben, die dies ermöglichen.

Mehr erfahren

Weitere Informationen finden Sie unter: www.mistral.ai

Entdecken Sie die Microsoft Sovereign Cloud: https://www.microsoft.com/en-us/sovereignty

Erfahren Sie mehr über Azure Local: https://azure.microsoft.com/en-us/products/local

Erfahren Sie mehr über Microsoft Foundry: https://azure.microsoft.com/en-us/products/ai-foundry

Erfahren Sie mehr über Microsoft Copilot Studio: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365-copilot/microsoft-copilot-studio

Informationen zu Mistral

Mistral ist ein Pionierunternehmen im Bereich der generativen künstlichen Intelligenz und stellt der Welt die Werkzeuge zur Verfügung, um die transformativste Technologie unserer Zeit zu entwickeln und davon zu profitieren. Das Unternehmen macht KI durch leistungsstarke, optimierte und hochmoderne Open-Source-Modelle, -Produkte und -Lösungen sowie durch eine durchgängige Infrastruktur mit Mistral Compute für alle zugänglich. Mistral hat seinen Hauptsitz in Frankreich und ist ein unabhängiges Unternehmen, das einen dezentralen und transparenten Technologieansatz vertritt und über eine starke globale Präsenz in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Singapur verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter www.mistral.ai

Informationen zu Microsoft

Microsoft (Nasdaq „MSFT" @microsoft) entwickelt Plattformen und Tools auf der Grundlage von KI, um innovative Lösungen für die sich wandelnden Anforderungen unserer Kunden bereitzustellen. Das Technologieunternehmen setzt sich dafür ein, KI auf breiter Basis verfügbar zu machen und dabei verantwortungsbewusst vorzugehen – mit dem Ziel, jeden Menschen und jedes Unternehmen auf der Welt in die Lage zu versetzen, mehr zu erreichen.