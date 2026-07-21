-Microsoft y Mistral amplían su alianza estratégica para ofrecer a empresas e industrias reguladas IA de vanguardia que pueden controlar

Al tiempo que Mistral expande su capacidad de computación de IA en Europa, ambas compañías amplían su alianza estratégica. Microsoft se compromete a aprovechar parte de esta capacidad, integrando los modelos de vanguardia y alta eficiencia de Mistral en la plataforma de IA de Microsoft y ofreciendo a los clientes opciones de implementación flexibles, abarcando desde la nube hasta llegar a entornos totalmente desconectados

Ampliación de la capacidad de computación de IA en Europa: Microsoft y Mistral han dado a conocer un nuevo acuerdo dirigido a expandir la infraestructura de IA en Europa. Microsoft aprovechará la infraestructura de GPU de Mistral, ya ampliada en Europa, para aumentar la capacidad de desarrollo de IA y respaldar la prestación de los servicios de IA y en la nube de Microsoft. Esto representa una inversión multimillonaria por parte de Microsoft y una forma importante para que sus clientes se beneficien de las innovaciones científicas y de computación de Mistral.

Microsoft y Mistral han dado a conocer un nuevo acuerdo dirigido a expandir la infraestructura de IA en Europa. Microsoft aprovechará la infraestructura de GPU de Mistral, ya ampliada en Europa, para aumentar la capacidad de desarrollo de IA y respaldar la prestación de los servicios de IA y en la nube de Microsoft. Esto representa una inversión multimillonaria por parte de Microsoft y una forma importante para que sus clientes se beneficien de las innovaciones científicas y de computación de Mistral. Integración de los modelos de Mistral en los productos empresariales de Microsoft: Mistral Medium 3.5 y OCR 4 ya están disponibles en Microsoft Foundry, y Mistral Medium 3.5 ya está integrado en Microsoft Copilot Studio. Esto proporciona a los clientes de Microsoft en todo el mundo las ventajas de los modelos de vanguardia, eficientes y multilingües de Mistral, permitiendo a los desarrolladores crear, personalizar y operar aplicaciones de IA.

Mistral Medium 3.5 y OCR 4 ya están disponibles en Microsoft Foundry, y Mistral Medium 3.5 ya está integrado en Microsoft Copilot Studio. Esto proporciona a los clientes de Microsoft en todo el mundo las ventajas de los modelos de vanguardia, eficientes y multilingües de Mistral, permitiendo a los desarrolladores crear, personalizar y operar aplicaciones de IA. Mayor control empresarial sobre la IA a gran escala: Azure permite a las organizaciones implementar modelos de Mistral en entornos de nube, conectados a la nube y totalmente desconectados, manteniendo el control sobre los datos, las operaciones y la continuidad del negocio.

REDMOND, Wash., y PARÍS, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) y Mistral anunciaron el martes una ampliación destacada de su alianza estratégica destinada a ayudar a las empresas y a los sectores regulados a adoptar la IA de vanguardia a través de una mayor libertad de elección, control y coherencia operativa. Las compañías están integrando los modelos de vanguardia y eficientes de Mistral en toda la plataforma de Microsoft, incluyendo Microsoft Foundry, Copilot Studio y Azure, con el objetivo de que los clientes puedan crear y ejecutar IA en un amplio abanico de entornos operativos, abarcando desde implementaciones a escala de nube hasta operaciones totalmente desconectadas y controladas por el cliente.

En toda Europa y otros mercados regulados, las organizaciones desean acceder a la IA de vanguardia manteniendo el control sobre sus datos, operaciones y cargas de trabajo críticas. Esta asociación sirve para hacer crecer el enfoque de Nube Soberana de Microsoft al combinar los modelos de vanguardia de Mistral con la seguridad, el cumplimiento y la plataforma de nube a borde de Microsoft, lo que proporciona a los clientes una mayor libertad para elegir cómo y dónde implementar la IA.

"Europa debería tener acceso a la IA más potente del mundo sin comprometer el control sobre sus datos, operaciones o futuro digital", afirmó Brad Smith, vicepresidente y director general de Microsoft. "Al integrar los modelos europeos de vanguardia de Mistral en nuestra cartera de nube soberana y habilitarlos en entornos de nube pública, conectados a la nube y totalmente desconectados, cumplimos con los Compromisos Digitales Europeos que asumimos y brindamos a los clientes una base sólida para la IA que pueden operar según sus propias condiciones".

"Nuestra misión siempre ha sido poner la IA de vanguardia al alcance de todas las organizaciones, manteniendo el control sobre su tecnología", comentó Arthur Mensch, cofundador y consejero delegado de Mistral. "Contando con Microsoft como socio, nuestros modelos llegan a empresas e instituciones públicas a escala global, a través de una plataforma fiable para las cargas de trabajo reguladas más exigentes y disponible en cualquier lugar donde operen nuestros clientes".

El futuro de la IA en Europa: mayor capacidad de GPU

Esta alianza se apoya en un nuevo acuerdo multimillonario centrado en la expansión de la infraestructura de IA en Europa. Mistral incorpora su capacidad de GPU, utilizando miles de las últimas GPU NVIDIA Vera Rubin para aumentar la disponibilidad de computación de IA para sus clientes y proporcionar una plataforma compartida para el entrenamiento, la inferencia y el despliegue a gran escala.

El acuerdo sirve para reforzar la infraestructura de IA de Europa y, al mismo tiempo, ayuda a Microsoft a satisfacer la creciente demanda de servicios de IA y en la nube. En consonancia con el enfoque flexible de Microsoft para la infraestructura global, que combina sus propios centros de datos, instalaciones arrendadas y colaboraciones estratégicas con proveedores externos, este acuerdo amplía la capacidad de Microsoft en Europa y respalda los Compromisos Digitales Europeos anunciados para el año 2025.

"La IA basada en agentes está impulsando una demanda sin precedentes de infraestructura de IA de alto rendimiento y eficiencia energética", declaró Ian Buck, vicepresidente de Computación Hiperescalable y de Alto Rendimiento de NVIDIA. "Al implementar los sistemas NVIDIA Vera Rubin a gran escala, Mistral y Microsoft proporcionarán a los clientes la base informática que necesitan para desarrollar y ejecutar la próxima generación de IA en Europa y más allá".

Inteligencia artificial de vanguardia, lista para la empresa: modelos Mistral en Microsoft Foundry y Copilot Studio

En la capa de plataforma, los últimos modelos Medium 3.5 y OCR 4 de Mistral ya están disponibles en Microsoft Foundry, lo que proporciona a los desarrolladores acceso a modelos de vanguardia en un entorno coherente para crear, personalizar e implementar aplicaciones de IA. Mistral Medium 3.5 incorpora un modelo de ponderación abierta en un entorno administrado de Azure, y sirve para que los desarrolladores y empresas puedan crear, personalizar e implementar aplicaciones de IA con control, opciones de implementación autónomas y escalabilidad predecible y rentable. OCR 4 admite canalizaciones de procesamiento de documentos estructuradas y flujos de trabajo basados en agentes, y ambos modelos se pueden aplicar a aplicaciones basadas en agentes, automatización y soluciones específicas de dominio utilizando las herramientas y los flujos de trabajo ya establecidos en la plataforma Foundry.

En la capa de aplicación, las empresas integraron el modelo Medium 3.5 de Mistral en Copilot Studio, combinando la flexibilidad del modelo con un gobierno de nivel empresarial, lo que permite a los equipos elegir el mejor modelo para cada escenario, manteniendo el control sobre cómo y dónde se procesan los datos.

Una única experiencia de implementación en cualquier entorno: Microsoft Foundry y Foundry Local

Las organizaciones pueden desarrollar aplicaciones de IA utilizando los mismos modelos, herramientas, API y flujos de trabajo en Microsoft Foundry y Foundry Local. Esto proporciona a los equipos una forma coherente de crear, personalizar y operar aplicaciones de IA, independientemente de dónde se ejecuten finalmente.

Microsoft Foundry proporciona la plataforma de desarrollo para descubrir, crear e implementar modelos y agentes en la nube. Foundry Local extiende esa experiencia de desarrollo y ejecución a Azure Local, lo que permite a las organizaciones acercar la IA a sus datos, usuarios y entornos operativos. Juntas, ayudan a reducir la necesidad de rediseñar las aplicaciones para cada escenario de implementación, a la vez que ofrecen a los clientes mayor flexibilidad para cumplir con los requisitos de soberanía, latencia y resiliencia.

Implementación flexible con un modelo operativo común: Azure y Azure Local

Las organizaciones necesitan cada vez más diferentes niveles de control operativo en función de la sensibilidad de la carga de trabajo, las obligaciones regulatorias y los requisitos de la misión. Azure y Azure Local proporcionan una plataforma común que admite implementaciones de IA en una amplia gama de entornos operativos:

Nube: Implementaciones alojadas en Azure para escalabilidad, agilidad y acceso a las últimas innovaciones de la plataforma.

Implementaciones alojadas en Azure para escalabilidad, agilidad y acceso a las últimas innovaciones de la plataforma. Conectado a la nube: Entornos locales de Azure controlados por el cliente que permanecen conectados a los servicios y operaciones de Azure cuando sea necesario.

Entornos locales de Azure controlados por el cliente que permanecen conectados a los servicios y operaciones de Azure cuando sea necesario. Totalmente desconectado: Implementaciones locales de Azure que pueden operar independientemente de la conectividad externa para entornos altamente sensibles, con recursos limitados o de misión crítica.

En todos estos modelos operativos, los clientes pueden utilizar los modelos de Mistral con una plataforma y un enfoque operativo consistentes. Esto ayuda a las organizaciones reguladas a evitar una arquitectura de IA fragmentada, al tiempo que respalda el nivel de control, resiliencia y conectividad que requieren sus cargas de trabajo.

Para las industrias reguladas donde se requiere autonomía estratégica, esto ofrece ventajas concretas. Estos clientes pueden aplicar la IA a flujos de trabajo sensibles, alineando los datos, las operaciones y los controles de acceso con sus requisitos específicos. Los proveedores de infraestructura crítica pueden mantener capacidades de IA donde la resiliencia y la continuidad del servicio son esenciales. Las organizaciones de fabricación e industriales pueden analizar datos de producción, calidad y operaciones localmente, donde la latencia, la protección de la propiedad intelectual, los controles de exportación, la ciberseguridad y la resiliencia de la cadena de suministro pueden definir los requisitos de implementación. Las organizaciones de atención médica pueden respaldar flujos de trabajo habilitados por IA donde la privacidad, la residencia de datos, la continuidad clínica y el manejo de datos regulados son requisitos fundamentales.

Lo que esto permite a nuestros clientes

Como parte de esta colaboración ampliada, ambas compañías están alineando un plan de comercialización conjunto y buscarán oportunidades empresariales en Europa y a nivel global. Mistral y Microsoft también están ampliando la alianza para acelerar la adopción por parte de los clientes, financiando pruebas de concepto (PoC), ofreciendo créditos de Azure y organizando talleres para impulsar la innovación en IA con los clientes.

Organizaciones de los sectores de servicios financieros, fabricación, salud y otros sectores regulados utilizan IA en entornos donde el control y la resiliencia son fundamentales. Gracias a esta alianza, pueden crear aplicaciones de IA en Microsoft Foundry y ejecutarlas en Azure o Azure Local, utilizando modelos de Mistral en entornos operativos en la nube, conectados a la nube y totalmente desconectados.

Microsoft y Mistral van a seguir trabajando con el fin de proporcionar servicio a los clientes a medida que innovan en los modelos, la experiencia de desarrollo, la plataforma de desarrollo y la infraestructura europea de IA que lo hacen posible.

Aprenda más

Aprenda más en: www.mistral.com

Descubra Microsoft Sovereign Cloud: https://www.microsoft.com/en-us/sovereignty

Aprenda más acerca de Azure Local: https://azure.microsoft.com/en-us/products/local

Aprenda más acerca de Microsoft Foundry: https://azure.microsoft.com/en-us/products/ai-foundry

Aprenda más acerca de Microsoft Copilot Studio: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365-copilot/microsoft-copilot-studio

Acerca de Mistral

Mistral es una empresa pionera en inteligencia artificial generativa, que empodera al mundo con las herramientas para construir y beneficiarse de la tecnología más transformadora de nuestro tiempo. La empresa democratiza la IA a través de modelos, productos y soluciones de código abierto de alto rendimiento, optimizados y de vanguardia, así como de una infraestructura integral con Mistral Compute. Con sede en Francia e independiente, Mistral defiende un enfoque descentralizado y transparente de la tecnología, con una sólida presencia global en Estados Unidos, Reino Unido y Singapur. Obtenga más información en www.mistral.ai

Acerca de Microsoft

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) crea plataformas y herramientas impulsadas por IA para ofrecer soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades cambiantes de nuestros clientes. La empresa tecnológica está comprometida con hacer que la IA esté ampliamente disponible y hacerlo de manera responsable, con la misión de empoderar a cada persona y a cada organización del planeta para lograr más.