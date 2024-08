Midea Group Relata um Recorde de RMB 20 bilhões em Lucros no Primeiro Semestre

FOSHAN, China, 21 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O Midea Group atingiu um marco financeiro histórico, com receita ultrapassando RMB 100 bilhões por dois trimestres consecutivos e atingindo notáveis RMB 218,1 bilhões no primeiro semestre de 2024. Isso representa um aumento de 10% em relação ao ano anterior, com lucros saltando para RMB 20,8 bilhões, refletindo um aumento de 14%.

A receita da China Continental cresceu 8%, demonstrando a forte penetração de mercado do Midea Group na China. Internacionalmente, a receita da empresa experimentou um salto notável de 13%. As operações da OBM registraram um crescimento considerável da receita, com um aumento de mais de 50% em relação ao ano anterior na receita de vendas de e-commerce.

O segmento de consumo (ToC) relatou uma receita de RMB 147,6 bilhões, um aumento de 11%, enquanto as receitas de soluções comerciais e industriais (ToB) tiveram um crescimento de 6% ano a ano. O segmento de nova energia e tecnologia industrial atingiu RMB 17,1 bilhões, as receitas de tecnologia de construção inteligente ficaram em RMB 15,7 bilhões, e as receitas de robótica e automação ficaram em RMB 13,9 bilhões.

O Midea investiu RMB 7,66 bilhões em P&D, com um aumento de 15,91% no primeiro semestre de 2024. A aquisição de mais de 5.000 novas patentes em 2024 colocou o Midea entre os 10 maiores detentores globais de patentes. Sua rede global de 17 centros de P&D e 22 bases de produção em mais de 200 países destaca sua liderança em manufatura inteligente e transformação digital.

O compromisso inabalável do Midea Group com ESG (Ambiental, Social e Governança) é ressaltado por sua adesão aos Princípios de Empoderamento das Mulheres da ONU e uma classificação de crédito A2 da Moody's, demonstrando estabilidade financeira. A vantagem inovadora da empresa se reflete em sua fabricação de ponta, incluindo 3 fábricas de carbono zero, 9 habilitadas para 5G e 5 World Lighthouse. Reconhecido globalmente, o Midea Group tem entrado consistentemente no ranking da Fortune Global 500, garantindo o 277º lugar em 2024 e como a 205ª empresa na lista Forbes Global 2000 de 2024, além de ser classificada como a 236ª marca mais valiosa pela Brand Finance, afirmando sua forte presença global de marca e influência de mercado.

Apesar da volatilidade econômica, o Midea Group demonstrou resiliência com crescimento significativo da receita semestral. Com foco estratégico em inovação, eficiência operacional e expansão global, a empresa está pronta para um crescimento contínuo, comprometida em investir em P&D e transformação digital.

Os resultados financeiros do primeiro semestre de 2024 destacam o desempenho próspero do Midea Group nos mercados nacional e internacional, refletindo uma estratégia equilibrada que combina inovação tecnológica com excelência operacional e uma presença global robusta.

FONTE Midea Group Co., Ltd.