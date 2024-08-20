連續兩季度破千億創新高！美的半年營收2181億，漲幅再超10%

佛山2024年8月20日 /美通社/ -- 8月19日，美的集團正式發佈2024年半年度報告。報告顯示，美的集團上半年營業總收入達2181億元，同比增長10%，繼一季度營收1065億元創集團單季新高後，又在二季度收穫1116億元，首次實現連續兩季度突破千億；歸母淨利潤208億元，同比增長14%。美的智能家居業務（ToC）與商業及工業解決方案（ToB）分別實現11%和6%的同比增長，國內和海外收入分別實現8%和13%的同比增長，再次展現新週期的強勁勢頭。

加速構建新質生產力，ToB產業持續穩健增長

近年來，美的持續深耕ToC與ToB產業並重的發展策略，取得了顯著成效，推動從傳統硬件產品組合向場景化解決方案升級，加速構建新質生產力，以科技推動產業升級。報告顯示，美的商業及工業解決方案收入同比增長6%，其中，新能源及工業技術收入171億元，智能建築科技收入157億元，機器人與自動化收入為139億元。

新能源及工業技術業務在優勢板塊繼續深耕。「綠色能源」領域，合康新能光伏EPC業務快速成長；科陸電子以優秀的系統集成能力、產品創新能力和儲能商業化應用能力獲評「全球一級儲能廠商」。「工業核心部件」領域，美的家用空調壓縮機全球市場占比45%，穩居全球第一；GMCC美芝轉子壓縮機憑借「高適配性靜音變頻壓縮機關鍵技術研究及產業化」項目榮獲2023年度中國輕工業聯合會科技進步一等獎。

智慧建築科技業務延續穩健增長。暖通設備方面，美的中央空調銷售規模穩居國內行業第一，多聯機、模塊機市場份額均居國內行業首位，離心機銷量超越外資頭部品牌位列國內行業第一；樓宇控制方面，已助力全球超過10萬座建築實現綠色升級，涵蓋工農生產、商業服務、機場軌交、醫療等多個行業場景。

機器人與自動化業務進一步強化本土化發展。庫卡推動產品創新及服務提升，推出融合激光SLAM和二維碼導航技術的全向重載AMR機器人，發佈結合增強現實（AR）技術的新版軟件，積極探索AI在工業中的應用。

深化「全球突破」，海外本土化運營能力提升

在海外市場，美的堅持OBM優先戰略，以加速海外自有品牌業務發展。報告期內，自有品牌業務收入大幅提升，其中電商收入同比增長超過50%。

通過深度融入當地市場，美的為全球消費者帶來更加優質的產品和服務。2024年上半年，美的智能家居應用海外新註冊用戶突破100萬，已註冊用戶達到310萬。業務遍及200多個國家和地區，服務全球約5億用戶。

為了提升海外本土化運營能力，美的不斷強化研發、製造、市場、服務等全價值鏈本土化佈局，完善基礎設施與能力建設。推動4個國家製造基地的順利投產和4個生產基地的新工廠建設，並促進國內工廠與海外工廠在製造端的協同支持。截至目前，美的在10余個國家已建立33個研發中心和43個主要製造基地。

以「科技領先」為立身之本，堅定研發投入

美的堅持將「科技領先」作為核心戰略，不斷加大研發投入。過去5年，美的集團研發投入接近600億元，呈持續增長趨勢。其中，今年上半年研發投入76.6億，同比增長15.91%。

美的積極拓展並佈局下一代製冷、下一代淨味、全球最高能效、空氣源熱泵、儲能等重大共性項目，全面構建全球領先的研發能力，並獲得多項榮譽。「AI數據驅動變頻控制關鍵技術」、「石墨烯改性防腐塗層技術」等26項技術成果通過國際領先/先進成果鑒定；「高效熱泵技術」先後榮獲省級科技進步一等獎、國家科技進步二等獎；相變蓄冷關鍵技術等30項成果榮獲省部級科技進步獎。截至目前，美的現有16個國家級科創平台，累計獲得4項國家科技獎、470余項省部級科技獎和340多項國際領先/先進成果鑒定。

專利領域，美的新增授權專利超5000件，累計專利授權維持量超8萬件，專利族持有量位列全球第八、中國民企第一。標準方面，進一步推動實施「創新專利化、專利標準化、標準國際化、美的標準走出去」的「3+1」標準化戰略，把創新成果轉化為先進技術標準。

「綠色戰略」可持續發展，守護藍色星球

美的積極響應全球可持續發展趨勢，高度重視環境、社會和公司治理（ESG），將「綠色戰略」作為企業發展的重要方向。連續三年發佈ESG報告，從「守護藍色星球、構建和諧社區、踐行科技盡善、共創繁榮生態」四個維度出發，與全球用戶共建綠色未來。

美的2023年在節能減排中投入超過1.32億元，合共推進1875個節能項目，28家工廠獲得國家級綠色工廠認定。此外，美的還在今年投入80億元開展「綠色行動·以舊換新」活動，旨在通過科技的力量和卓越的服務，推動綠色低碳消費模式的普及，為產業鏈的健康可持續發展注入強勁動力。

美的已連續兩年入選《財富》中國ESG影響力榜單，未來將持續深化「綠色戰略」，加強ESG管理，為產業鏈健康可持續發展發揮影響力。

SOURCE 美的集團股份有限公司