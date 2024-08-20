連續兩季度破千億創新高！美的半年營收2181億，漲幅再超10%

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美的集團股份有限公司

20 8月, 2024, 12:39 CST

佛山2024年8月20日 /美通社/ -- 819日，美的集團正式發佈2024半年度報告。報告顯示，美的集團上半年營業總收入達2181億元，同比增長10%，繼一季度營收1065億元創集團單季新高後，又在二季度收穫1116億元，首次實現連續兩季度突破千億；歸母淨利潤208億元，同比增長14%。美的智能家居業務（ToC）與商業及工業解決方案（ToB）分別實現11%6%的同比增長，國內和海外收入分別實現8%13%的同比增長，再次展現新週期的強勁勢頭。

加速構建新質生產力，ToB產業持續穩健增長

近年來，美的持續深耕ToCToB產業並重的發展策略，取得了顯著成效，推動從傳統硬件產品組合向場景化解決方案升級，加速構建新質生產力，以科技推動產業升級。報告顯示，美的商業及工業解決方案收入同比增長6%，其中，新能源及工業技術收入171億元，智能建築科技收入157億元，機器人與自動化收入為139億元。

新能源及工業技術業務在優勢板塊繼續深耕。「綠色能源」領域，合康新能光伏EPC業務快速成長；科陸電子以優秀的系統集成能力、產品創新能力和儲能商業化應用能力獲評「全球一級儲能廠商」。工業核心部件領域，美的家用空調壓縮機全球市場占比45%，穩居全球第一；GMCC美芝轉子壓縮機憑借高適配性靜音變頻壓縮機關鍵技術研究及產業化項目榮獲2023年度中國輕工業聯合會科技進步一等獎。

智慧建築科技業務延續穩健增長。暖通設備方面，美的中央空調銷售規模穩居國內行業第一，多聯機、模塊機市場份額均居國內行業首位，離心機銷量超越外資頭部品牌位列國內行業第一；樓宇控制方面，已助力全球超過10萬座建築實現綠色升級，涵蓋工農生產、商業服務、機場軌交、醫療等多個行業場景。

機器人與自動化業務進一步強化本土化發展。庫卡推動產品創新及服務提升，推出融合激光SLAM和二維碼導航技術的全向重載AMR機器人，發佈結合增強現實（AR）技術的新版軟件，積極探索AI在工業中的應用。

深化「全球突破」，海外本土化運營能力提升

在海外市場，美的堅持OBM優先戰略，以加速海外自有品牌業務發展。報告期內，自有品牌業務收入大幅提升，其中電商收入同比增長超過50%

通過深度融入當地市場，美的為全球消費者帶來更加優質的產品和服務。2024年上半年，美的智能家居應用海外新註冊用戶突破100萬，已註冊用戶達到310萬。業務遍及200多個國家和地區，服務全球約5億用戶。

為了提升海外本土化運營能力，美的不斷強化研發、製造、市場、服務等全價值鏈本土化佈局，完善基礎設施與能力建設。推動4個國家製造基地的順利投產和4個生產基地的新工廠建設，並促進國內工廠與海外工廠在製造端的協同支持。截至目前，美的在10余個國家已建立33個研發中心和43個主要製造基地。

以「科技領先」為立身之本，堅定研發投入

美的堅持將「科技領先」作為核心戰略，不斷加大研發投入。過去5年，美的集團研發投入接近600億元，呈持續增長趨勢。其中，今年上半年研發投入76.6億，同比增長15.91%

美的積極拓展並佈局下一代製冷、下一代淨味、全球最高能效、空氣源熱泵、儲能等重大共性項目，全面構建全球領先的研發能力，並獲得多項榮譽。「AI數據驅動變頻控制關鍵技術石墨烯改性防腐塗層技術26項技術成果通過國際領先/先進成果鑒定；「高效熱泵技術」先後榮獲省級科技進步一等獎、國家科技進步二等獎；相變蓄冷關鍵技術等30項成果榮獲省部級科技進步獎。截至目前，美的現有16個國家級科創平台，累計獲得4項國家科技獎、470余項省部級科技獎和340多項國際領先/先進成果鑒定。

專利領域，美的新增授權專利超5000件，累計專利授權維持量超8萬件，專利族持有量位列全球第八、中國民企第一。標準方面，進一步推動實施「創新專利化、專利標準化、標準國際化、美的標準走出去」的「3+1」標準化戰略，把創新成果轉化為先進技術標準。

「綠色戰略」可持續發展，守護藍色星球

美的積極響應全球可持續發展趨勢，高度重視環境、社會和公司治理（ESG），將「綠色戰略」作為企業發展的重要方向。連續三年發佈ESG報告，從守護藍色星球、構建和諧社區、踐行科技盡善、共創繁榮生態四個維度出發，與全球用戶共建綠色未來。

美的2023年在節能減排中投入超過1.32億元，合共推進1875個節能項目，28家工廠獲得國家級綠色工廠認定。此外，美的還在今年投入80億元開展綠色行動·以舊換新活動，旨在通過科技的力量和卓越的服務，推動綠色低碳消費模式的普及，為產業鏈的健康可持續發展注入強勁動力。

美的已連續兩年入選《財富》中國ESG影響力榜單，未來將持續深化綠色戰略，加強ESG管理，為產業鏈健康可持續發展發揮影響力

SOURCE 美的集團股份有限公司

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