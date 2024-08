Midea Group rapporteert een recordbrekende RMB 20 miljard in H1-winst

FOSHAN, China, 21 augustus 2024 /PRNewswire/ -- Midea Group heeft een historische financiële mijlpaal bereikt, met inkomsten die twee kwartalen op rij de RMB 100 miljard overschrijden en een opmerkelijke RMB 218,1 miljard bereiken in de eerste helft van 2024. Bij deze groei van 10% op jaarbasis, steeg de winst tot RMB 20,8 miljard, een verhoging van 14%.

De omzet op het Chinese vasteland steeg met 8%, wat de sterke marktpenetratie van de Midea Group in China aantoont. Internationaal maakte de omzet van het bedrijf een opmerkelijke sprong van 13%. De overzeese eigenmerkactiviteiten (OBM) lieten een aanzienlijke omzetgroei zien, met een stijging van meer dan 50% op jaarbasis in de omzet uit e-commerce.

Het consumentensegment (ToC) rapporteerde een omzet van RMB 147,6 miljard, een stijging van 11%, terwijl de omzet van commerciële en industriële oplossingen (ToB) een groei op jaarbasis van 6% liet zien. Het segment nieuwe energie en industriële technologie haalde RMB 17,1 miljard, de inkomsten uit intelligente bouwtechnologie bedroegen RMB 15,7 miljard en de inkomsten uit robotica en automatisering waren RMB 13,9 miljard.

Midea heeft RMB 7,66 miljard geïnvesteerd in R&D, met een stijging van 15,91% in de eerste helft van 2024. Door de verwerving van meer dan 5.000 nieuwe octrooien in 2024 behoort Midea tot de top 10 van wereldwijde octrooihouders. Met een wereldwijd netwerk van 17 R&D-centra en 22 productievestigingen in meer dan 200 landen benadrukt het bedrijf haar leiderschap op het gebied van slimme productie en digitale transformatie.

Midea Group bevestigt haar onvermoeibare inzet op het gebied van ESG (Environmental, Social en Governance) door het onderschrijven van de UN Women's Empowerment Principles en een A2 credit rating van Moody's, een bewijs van financiële stabiliteit. Het innovatieve karakter van het bedrijf wordt weerspiegeld in de geavanceerde productie, waaronder 3 CO2-neutrale fabrieken, 9 fabrieken die geschikt zijn voor 5G en 5 World Lighthouse-fabrieken, Midea Group geniet internationale erkenning en heeft consequent een plaats veroverd in de Fortune Global 500, met de 277e plaats in 2024. Het is het 205e bedrijf in de Forbes Global 2000-lijst van 2024, en kreeg als meest waardevolle merk de 236e plaats van Brand Finance, wat de sterke wereldwijde aanwezigheid van het merk en de invloed op de markt bevestigt.

Ondanks de economische volatiliteit liet de Midea Group veerkracht zien met een belangrijke halfjaarlijkse omzetgroei. Het bedrijf legt een strategische focus op innovatie, operationele efficiëntie en wereldwijde expansie en is klaar voor voortdurende groei, door te investeren in R&D en digitale transformatie.

De financiële resultaten voor H1 2024 benadrukken de bloeiende prestaties van Midea Group op zowel de binnenlandse als de internationale markten, en weerspiegelen een evenwichtige strategie die technologische innovatie combineert met operationele uitmuntendheid en een robuuste wereldwijde aanwezigheid.