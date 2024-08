Le groupe Midea annonce un bénéfice record de 20 milliards de RMB pour le premier semestre

FOSHAN, Chine, 20 août 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe Midea a franchi un cap financier historique, avec un chiffre d'affaires dépassant les 100 milliards de RMB pendant deux trimestres consécutifs et atteignant le chiffre remarquable de 218,1 milliards de RMB au cours du premier semestre 2024. Cela représente une augmentation de 10 % d'une année sur l'autre, les bénéfices atteignant 20,8 milliards de RMB, soit une hausse de 14 %.

Le chiffre d'affaires de la Chine continentale a augmenté de 8 %, ce qui démontre la forte pénétration du marché chinois par le groupe Midea. Au niveau international, le chiffre d'affaires de l'entreprise a fait un bond remarquable de 13 %. Les activités associées à ses propres marques (Own Brand Manufacturing - OBM) ont enregistré une croissance considérable des recettes, avec une augmentation de plus de 50 % en glissement annuel des recettes des ventes en ligne.

Le segment des consommateurs (ToC) a enregistré un chiffre d'affaires de 147,6 milliards RMB, soit une augmentation de 11 %, tandis que le chiffre d'affaires des solutions commerciales et industrielles (ToB) a connu une croissance de 6 % d'une année sur l'autre. Le segment des nouvelles énergies et des technologies industrielles a atteint 17,1 milliards de RMB, celui des technologies de construction intelligente 15,7 milliards de RMB et celui de la robotique et de l'automatisation 13,9 milliards de RMB.

Midea a investi 7,66 milliards de RMB dans la R&D, avec une augmentation de 15,91 % au premier semestre 2024. L'acquisition de plus de 5 000 nouveaux brevets en 2024 a placé Midea parmi les 10 premiers détenteurs mondiaux de brevets. Son réseau mondial de 17 centres de R&D et de 22 bases de production à travers plus de 200 pays met en évidence son leadership en matière de fabrication intelligente et de transformation numérique.

L'engagement indéfectible du groupe Midea en matière d'ESG (environnement, société et gouvernance) est souligné par son adhésion aux principes d'autonomisation des femmes de l'ONU et par la note de crédit A2 de Moody's, qui témoigne de sa stabilité financière. L'esprit d'innovation de l'entreprise se reflète dans sa production de pointe, qui comprend 3 usines zéro carbone, 9 usines compatibles avec la technologie 5G et 5 usines « Lighthouse » mondiales. Reconnu à l'échelle mondiale, le groupe Midea s'est régulièrement classé dans le Fortune Global 500, occupant la 277e place en 2024, et en tant que 205e entreprise dans la liste Forbes Global 2000 2024, tout en étant classé 236e marque la plus précieuse par Brand Finance, affirmant ainsi la forte présence de sa marque à l'échelle mondiale et son influence sur le marché.

Malgré la volatilité économique, le groupe Midea a fait preuve de résilience en enregistrant une croissance semestrielle significative de son chiffre d'affaires. En mettant l'accent stratégique sur l'innovation, l'efficacité opérationnelle et l'expansion mondiale, l'entreprise est prête à poursuivre sa croissance et s'engage à investir dans la R&D et la transformation numérique.

Les résultats financiers du premier semestre 2024 mettent en évidence les performances florissantes du groupe Midea sur les marchés nationaux et internationaux, reflétant une stratégie équilibrée qui associe l'innovation technologique à l'excellence opérationnelle et à une solide présence mondiale.