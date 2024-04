Milliken & Company lança relatório de sustentabilidade de 2023

Empresa divulga avaliação de métricas e metas de sustentabilidade

SPARTANBURG, S.C., 18 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Fabricante global diversificado A Milliken & Company lançou hoje seu sexto relatório anual de sustentabilidade que divulga o desempenho em relação às suas Metas de Sustentabilidade para 2025 e às metas líquidas para 2030. metas zero. O relatório detalha os principais impactos da empresa em suas pessoas, produtos, planeta e medidas de zero emissões líquidas.

"Os compromissos de sustentabilidade da Milliken são marcados por um progresso constante – às vezes rápido, às vezes lento, mas sempre avançando em direção ao nosso propósito de causar um impacto positivo nas gerações vindouras", disse Halsey Cook, presidente e CEO da Milliken. "No nosso relatório anual de sustentabilidade, partilhamos o que está a funcionar, abraçamos o que ainda não resolvemos e mantemo-nos firmes na nossa crença de que é possível um progresso significativo. Esta não é uma tarefa fácil e reconhecemos todos os que estão nesta jornada connosco."

O Relatório de Sustentabilidade de 2023 inclui atualizações sobre cada uma das principais áreas de impacto da Milliken, incluindo:

Pessoas : A empresa concentrou-se na proteção dos associados, reduzindo as taxas de incidentes com afastamento, fortaleceu o seu compromisso com uma cadeia de abastecimento inclusiva ao organizar o seu Evento inaugural de Diversidade de Fornecedores e ultrapassou o seu objetivo de servir 100.000 horas de voluntariado comunitário um ano antes do previsto.





A empresa concentrou-se na proteção dos associados, reduzindo as taxas de incidentes com afastamento, fortaleceu o seu compromisso com uma cadeia de abastecimento inclusiva ao organizar o seu Evento inaugural de Diversidade de Fornecedores e ultrapassou o seu objetivo de servir 100.000 horas de voluntariado comunitário um ano antes do previsto. Produto : A Milliken utilizou avaliações de sustentabilidade para analisar todos os novos produtos e obteve ganhos mensuráveis no seu compromisso plurianual de enfrentar os desafios do fim da vida útil dos plásticos.





A Milliken utilizou avaliações de sustentabilidade para analisar todos os novos produtos e obteve ganhos mensuráveis no seu compromisso plurianual de enfrentar os desafios do fim da vida útil dos plásticos. Planeta : Os investimentos em cogeração, eficiência energética e aquisição de energia renovável estão a manter a empresa adiantada relativamente aos seus objectivos de gases com efeito de estufa (GEE) e energias renováveis para 2025; no entanto, os caminhos para atingir as metas de aterros sanitários e de redução de água até 2025 revelaram-se mais desafiadores.





Os investimentos em cogeração, eficiência energética e aquisição de energia renovável estão a manter a empresa adiantada relativamente aos seus objectivos de gases com efeito de estufa (GEE) e energias renováveis para 2025; no entanto, os caminhos para atingir as metas de aterros sanitários e de redução de água até 2025 revelaram-se mais desafiadores. Líquido-Zero : Cinco anos de progresso nas metas de GEE e energias renováveis ajudaram a Milliken a progredir em direção às suas metas de zero emissões líquidas de escopo 1 e 2 para 2030, e a empresa melhorou sua contabilidade de escopo 3 para permitir uma perspectiva mais detalhada e precisa sobre as emissões da cadeia de valor.

"Documentar nosso impacto e capturar lições aprendidas não reflete apenas nosso compromisso com a transparência, mas também fornece uma perspectiva valiosa sobre nosso progresso", disse Kasel Knight, vice-presidente sênior, conselheiro geral e chefe de sustentabilidade da Milliken. "Mais do que um relato do que fizemos e do que ainda temos que fazer, o nosso relatório anual de sustentabilidade permite-nos ter uma visão completa da jornada que estamos percorrendo e reafirmar o nosso compromisso de a levar até ao fim."

O Relatório de Sustentabilidade de 2023 da Milliken pode ser encontrado em milliken.com/sustainability, juntamente com recursos adicionais de emissões líquidas zero e relatórios de anos anteriores.

Sobre a Milliken

A Milliken & Company é uma líder global de fabricação cujo foco na ciência de materiais proporciona hoje as inovações de amanhã. Desde moléculas líderes do setor até inovações sustentáveis, a Milliken cria produtos que melhoram a vida das pessoas e oferecem soluções a seus clientes e comunidades. Com base em milhares de patentes e num portfólio com aplicações nos setores têxtil, de pisos, químico e de saúde, a empresa aproveita um senso compartilhado de integridade e excelência para impactar positivamente o mundo durante gerações. Descubra mais sobre as mentes curiosas e as soluções inspiradas da Milliken em milliken.com e no Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2254813/4656430/Milliken_and_Company_Logo.jpg

FONTE Milliken & Company