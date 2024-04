Milliken & Company veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2023

Unternehmen legt Bewertung von Nachhaltigkeitskennzahlen und -zielen offen

SPARTANBURG, S.C., April 18, 2024 /PRNewswire/ -- Diversifizierter globaler Hersteller Milliken & Company hat heute seinen sechsten jährlichen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, der die Leistung im Hinblick auf seine Nachhaltigkeitsziele für 2025 und seine Netto-Null-Ziele für 2030 offenlegt. Der Bericht beschreibt die wichtigsten Auswirkungen des Unternehmens in den Bereichen Menschen, Produkte, Umwelt und Netto-Null-Maßnahmen.

"Millikens Nachhaltigkeitsengagement ist durch stetigen Fortschritt gekennzeichnet - mal schnell, mal langsam, aber immer in Richtung unseres Ziels, einen positiven Einfluss auf kommende Generationen auszuüben", sagte Halsey Cook, Präsident und CEO von Milliken. "In unserem jährlichen Nachhaltigkeitsbericht teilen wir mit, was funktioniert, was wir noch nicht gelöst haben, und sind fest davon überzeugt, dass bedeutende Fortschritte möglich sind. Das ist keine kleine Aufgabe, und wir erkennen alle an, die sich mit uns auf diese Reise begeben.

Der 2023 Nachhaltigkeitsbericht enthält Aktualisierungen zu jedem der wichtigsten Einflussbereiche von Milliken, darunter auch

Menschen : Das Unternehmen konzentrierte sich auf den Schutz seiner Mitarbeiter, indem es die Zahl der Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten verringerte, verstärkte sein Engagement für eine integrative Lieferkette, indem es seine erste Veranstaltung zur Lieferantenvielfalt veranstaltete, und übertraf sein Ziel, 100.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit in der Gemeinde zu leisten, ein Jahr früher als geplant.





Produkt : Milliken nutzte Nachhaltigkeitsbewertungen, um alle neuen Produkte zu analysieren, und erzielte messbare Fortschritte bei seinem mehrjährigen Engagement für die Bewältigung der Herausforderungen am Ende des Lebenszyklus von Kunststoffen.





Planet : Investitionen in Kraft-Wärme-Kopplung, Energieeffizienz und die Beschaffung erneuerbarer Energien sorgen dafür, dass das Unternehmen seine Ziele für Treibhausgase (THG) und erneuerbare Energien für das Jahr 2025 schneller erreicht als geplant.





Investitionen in Kraft-Wärme-Kopplung, Energieeffizienz und die Beschaffung erneuerbarer Energien sorgen dafür, dass das Unternehmen seine Ziele für Treibhausgase (THG) und erneuerbare Energien für das Jahr 2025 schneller erreicht als geplant. Net-Zero : Fünf Jahre Fortschritt bei den Zielen für Treibhausgasemissionen und erneuerbare Energien haben Milliken dabei geholfen, seine Netto-Null-Ziele für 2030 in den Bereichen 1 und 2 zu erreichen, und das Unternehmen hat seine Scope-3-Bilanzierung verbessert, um eine detailliertere und genauere Sicht auf die Emissionen der Wertschöpfungskette zu ermöglichen.

"Die Dokumentation unserer Auswirkungen und die Erfassung der gewonnenen Erkenntnisse spiegelt nicht nur unser Engagement für Transparenz wider, sondern bietet auch eine wertvolle Perspektive für unsere Fortschritte", sagte Kasel Knight, SVP, General Counsel und Leiter der Abteilung Nachhaltigkeit bei Milliken. "Unser jährlicher Nachhaltigkeitsbericht ist mehr als nur ein Bericht darüber, was wir getan haben und was wir noch tun müssen. Er gibt uns die Möglichkeit, ein umfassendes Bild unseres Weges zu zeichnen und unser Engagement zu bekräftigen, ihn zu Ende zu führen.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2023 von Milliken kann unter milliken.com/sustainability eingesehen werden, ebenso wie weitere Netto-Null-Ressourcen und Berichte der Vorjahre.

Über Milliken

Milliken & Company ist ein weltweit führendes Produktionsunternehmen , dessen Schwerpunkt auf der Materialwissenschaft liegt und das schon heute die Durchbrüche von morgen ermöglicht. Von branchenführenden Molekülen bis hin zu nachhaltigen Innovationen stellt Milliken Produkte her, die das Leben der Menschen verbessern und Lösungen für seine Kunden und Gemeinschaften bieten. Mit Tausenden von Patenten und einem Portfolio mit Anwendungen in den Bereichen Textilien, Bodenbeläge, Chemie und Gesundheitswesen nutzt das Unternehmen ein gemeinsames Gefühl von Integrität und Exzellenz, um die Welt für Generationen positiv zu beeinflussen. Entdecken Sie mehr über Millikens neugierige Köpfe und inspirierte Lösungen unter milliken.com und auf Facebook, Instagram, LinkedIn und Twitter.

