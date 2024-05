Milliken & Company reconhecida como um dos 100 locais de trabalho mais amados do mundo em 2024

SPARTANBURG, S.C., 29 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A diversificada fabricante global Milliken & Company foi reconhecida como um dos 100 locais de trabalho mais amados do mundo (Top 100 Global Most Loved Workplaces) em 2024, uma lista anual organizada pela Newsweek em colaboração com o Best Practice Institute (BPI). A certificação é determinada com base nas respostas de milhares de funcionários em todo o mundo, que avaliam sua cultura no local de trabalho e leva em consideração fatores como engajamento dos funcionários, liderança, valores da empresa e o ambiente geral.

"Estamos verdadeiramente honrados por sermos reconhecidos como o local de trabalho mais amado do mundo pelo segundo ano consecutivo", disse Halsey Cook, presidente e CEO da Milliken. "Este reconhecimento reflete os esforços contínuos da Milliken para garantir que os associados de todo o mundo se sintam valorizados, respeitados e capacitados."

Com uma força de trabalho de 8.000 funcionários espalhados por 78 locais em 16 países, a Milliken opera com base nos valores fundamentais de excelência, integridade, inovação, sustentabilidade e foco nas pessoas. A empresa visa recrutar e reter talentos de primeira linha que possam contribuir para o propósito da Milliken de influenciar mudanças positivas para as gerações futuras. A Milliken cultiva um ambiente estimulante por meio de vários programas e iniciativas, incentivando os associados a aceitarem suas personalidades únicas no trabalho.

"Esse reconhecimento é uma prova do trabalho árduo, dedicação e paixão de nossa equipe global", disse Bethany Smith, vice-presidente sênior e diretora de recursos humanos da Milliken. "Estamos ansiosos para continuar a promover uma cultura no local de trabalho que não seja apenas inclusiva e acolhedora, mas também capacitadora e inspiradora."

A Most Loved Workplaces® certifica empresas onde os funcionários são os mais felizes e mais satisfeitos no trabalho. A Milliken foi certificada como o Local de Trabalho Mais Amado com base em suas pontuações no Love of Workplace Index™, que classificou a satisfação do empregador e os elementos de sentimento, incluindo o nível de respeito, colaboração, apoio e senso de pertencimento que têm dentro da empresa. Uma lista completa dos homenageados de 2024 pode ser encontrada aqui.

Para obter mais informações sobre carreiras na Milliken, visite careers.milliken.com.

Sobre a Milliken

A Milliken & Company é líder global em fabricação, cujo foco na ciência dos materiais oferece os avanços do futuro nos dias de hoje. De moléculas líderes do setor a inovações sustentáveis, a Milliken cria produtos que melhoram a vida das pessoas e fornecem soluções para seus clientes e comunidades. Com base em milhares de patentes e um portfólio com aplicações nos negócios têxteis, de pisos, químicos e de saúde, a empresa aproveita um senso compartilhado de integridade e excelência para impactar positivamente o mundo por gerações. Descubra mais sobre as mentes curiosas e as soluções inspiradas da Milliken em milliken.com e no Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter.

