南卡羅來納州斯巴丹堡2024年5月29日 /美通社/ -- 全球多元化製造商 Milliken & Company 榮登 2024 年全球百大 Most Loved Workplaces® 榜單,這是由 《新聞周刊》(Newsweek) 與 Best Practice Institute (BPI) 合作策劃的年度名單。此認證是根據全球數千名員工評價其職場文化的回應來決定,將員工參與度、領導力、公司價值觀和整體環境等因素納入考慮之列。

Milliken 主席兼行政總裁 Halsey Cook 表示:「我們很榮幸連續第二年獲公認為全球最受歡迎的工作場所。「這項承認,反映出 Milliken 的持續努力,確保全球各地的合作拍檔感到自身有價值、備受尊重和獲得賦權。」

Milliken & Company 榮登 2024 年全球百大 Most Loved Workplaces® 榜單,這是由《新聞周刊》和 Best Practice Institute (BPI) 策劃的年度名單。

Milliken 擁有 8,000 名員工,分佈在 16 個國家 78 個地點,一直秉持卓越、誠信、創新、可持續發展和以人為本的核心價值觀。Milliken 一直積極招募和留住頂尖人才,為影響未來一代的積極變化目標作出貢獻。Milliken 透過各種計劃和措施營造培育環境,鼓勵員工在工作中展現獨特的自我。

Milliken 副主席兼首席人力資源主任 Bethany Smith 表示:「這項認可是我們全球團隊的努力工作、奉獻和熱情的證明。「我們期待繼續培養的工作場所文化,不僅具包容性和歡迎,而且還能賦予能力和鼓舞人心。」

Most Loved Workplaces® 是對員工在工作中最快樂和最滿意的公司之認證。Milliken 根據其在 Love of Workplace Index™(職場熱愛指數)的分數獲認證為 Most Loved Workplace(最受歡迎的工作場所)。此項評分針對的是雇主滿意度和情感要素,包括在公司內感受到的尊重、合作、支援和歸屬感等的程度。2024 年度獲獎者的完整列表 在此。

更多有關 Milliken 的資訊,請前往 careers.milliken.com。

關於 Milliken

Milliken & Company 是全球製造業領導者 ,專注於材料科學,在今天實現未來的突破。從業界領先分子科技到可持續的創新設計,Milliken 創造的產品可以改善人的生活,為客戶和社區提供解決方案。憑藉在紡織品、地板、化學和醫療保健業務的數千項專利和應用組合,公司利用共同的誠信和卓越意識,為世世代代的世界帶來正面影響。請在 milliken.com,還有 Facebook、Instagram、LinkedIn 和 Twitter 上發現更多有關 Milliken 的求知探索和解決方案。

SOURCE Milliken & Company