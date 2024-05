Milliken & Company wird als einer der Top 100 Global Most Loved Workplaces im Jahr 2024 ausgezeichnet

SPARTANBURG, S.C., 29. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Der diversifizierte globale Hersteller Milliken & Company wurde als einer der 2024 Top 100 Global Most Loved Workplaces ausgezeichnet, eine jährliche Liste, die von Newsweek in Zusammenarbeit mit dem Best Practice Institute (BPI) erstellt wird. Die Zertifizierung basiert auf den Antworten von Tausenden von Mitarbeitern aus aller Welt, die ihre Arbeitsplatzkultur bewerten, und berücksichtigt Faktoren wie Mitarbeiterengagement, Führung, Unternehmenswerte und das allgemeine Umfeld.

„Wir fühlen uns sehr geehrt, zum zweiten Mal in Folge als beliebtester Arbeitsplatz weltweit ausgezeichnet zu werden", sagte Halsey Cook, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Milliken. „Diese Anerkennung spiegelt Millikens kontinuierliche Bemühungen wider, sicherzustellen, dass sich die Mitarbeiter rund um den Globus wertgeschätzt, respektiert und befähigt fühlen."

Mit einer Belegschaft von 8.000 Mitarbeitern an 78 Standorten in 16 Ländern arbeitet Milliken auf der Grundlage der Kernwerte Exzellenz, Integrität, Innovation, Nachhaltigkeit und Mitarbeiterorientierung. Das Unternehmen ist bestrebt, erstklassige Talente zu rekrutieren und an sich zu binden, die zu Millikens Ziel beitragen können, einen positiven Wandel für künftige Generationen zu bewirken. Milliken kultiviert ein förderndes Umfeld durch verschiedene Programme und Initiativen, die die Mitarbeiter dazu ermutigen, sich bei der Arbeit selbst zu verwirklichen.

„Diese Anerkennung ist ein Zeugnis für die harte Arbeit, das Engagement und die Leidenschaft unseres globalen Teams", sagte Bethany Smith, Senior Vizepräsidentin und Personalchefin bei Milliken. „Wir freuen uns darauf, weiterhin eine Arbeitsplatzkultur zu fördern, die nicht nur integrativ und einladend, sondern auch motivierend und inspirierend ist."

Most Loved Workplaces® zertifiziert Unternehmen, deren Mitarbeiter am glücklichsten und zufriedensten bei der Arbeit sind. Milliken wurde als Most Loved Workplace zertifiziert, basierend auf den Ergebnissen des Love of Workplace Index™, der die Zufriedenheit und die Stimmung der Mitarbeiter bewertet, einschließlich des Ausmaßes an Respekt, Zusammenarbeit, Unterstützung und des Zugehörigkeitsgefühls, das sie im Unternehmen empfinden. Eine vollständige Liste der 2024 ausgezeichneten Unternehmen finden Sie hier .

Weitere Informationen über Karrieren bei Milliken finden Sie unter careers.milliken.com .

Informationen zu Milliken

Milliken & Company ist ein weltweit führendes Produktionsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Materialwissenschaft liegt und das schon heute die Durchbrüche von morgen ermöglicht. Von branchenführenden Molekülen bis hin zu nachhaltigen Innovationen stellt Milliken Produkte her, die das Leben der Menschen verbessern und Lösungen für seine Kunden und Gemeinschaften bieten. Mit Tausenden von Patenten und einem Portfolio mit Anwendungen in den Bereichen Textilien, Bodenbeläge, Chemie und Gesundheitswesen nutzt das Unternehmen ein gemeinsames Gefühl von Integrität und Exzellenz, um die Welt für Generationen positiv zu beeinflussen. Entdecken Sie mehr über Millikens neugierige Köpfe und inspirierte Lösungen unter milliken.com und auf Facebook , Instagram , LinkedIn und Twitter .