Módulos Astronergy de 1GW para aumentar a utilização da energia solar na África

HANGZHOU, China, 3 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Depois de vencer as licitações de duas empresas chinesas gigantes – China International Water & Electric Corp. (CWE) e Power Construction Corporation of China (POWERCHINA), um total de um gigawatt (GW) de módulos solares TOPCon tipo n Astronergy será enviado para a Argélia para apoiar o plano de construção de usinas solares de 2.000 MW do país.

Uma foto captura a usina solar Benban de 165,6 MW no Egito, que usa produtos de módulos solares Astronergy.

O plano de 2.000 MW é um plano de construção de usinas fotovoltaicas proposto pela Sonelgaz, a concessionária estatal de energia da Argélia. O plano é construir 15 usinas de energia solar nas 12 províncias do país, cada uma com uma capacidade variando de 80 a 220 MW. A maioria dos projetos solares neste plano é construída por empresas chinesas.

Desta vez, a Astronergy ganhou seis grandes projetos, a saber, a usina fotovoltaica Abadla de 80 MW, a usina fotovoltaica Batemete de 220 MW, a usina fotovoltaica Gueltet Sidi Saad de 200 MW, a usina fotovoltaica Douar El Maa de 200 MW, a usina fotovoltaica Ouled Djellal de 80 MW e os projetos da usina fotovoltaica Biskra de 220 MW, que serão construídos pela CWE e POWERCHINA, respectivamente.

Entre esses projetos, o Biskra, de 220 MW, é um dos maiores do plano de 2.000 MW, e sua construção já começou. O projeto usa os módulos solares ASTRO N5 TOPCon da Astronergy.

De acordo com relatos da mídia local, o ministro de Energia e Mineração da Argélia, Mohamed Alkab, disse na cerimônia de inauguração do projeto Biskra que a construção do projeto não apenas criará mais de 600 empregos para a comunidade local e promoverá o desenvolvimento econômico, mas também terá um significado de longo alcance para melhorar a estrutura energética da Argélia e realizar a estratégia de transição energética.

Após a conclusão, espera-se que o projeto gere aproximadamente 400 milhões de kWh de eletricidade limpa anualmente, o equivalente a uma redução de 330.000 toneladas de emissões de dióxido de carbono.

Como um dos fornecedores competitivos de módulos fotovoltaicos do setor, a África é um de seus mercados importantes e um lugar ao qual está ansiosa para se juntar para apoiar o processo de transição energética local. A usina fotovoltaica Noor Ouarzazate, no Marrocos, e a usina solar Benban, no Egito, contam com o suporte dos módulos solares Astronergy.

Diante da onda de transição global para energia limpa, a Astronergy continuará trabalhando com seus parceiros para oferecer suporte a produtos de alta confiabilidade e ajudar todos os clientes com soluções de energia verde em prol do desenvolvimento sustentável.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2494702/A_photo_capture_165_6MW_Benban_solar_plant_Egypt_Astronergy.jpg

FONTE Astronergy