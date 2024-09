Des modules Astronergy d'une puissance de 1 GW pour stimuler l'utilisation de l'énergie solaire en Afrique

HANGZHOU, Chine, 3 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Après avoir remporté les appels d'offres de deux entreprises chinoises géantes - China International Water et Electric Corp. (CWE) et Power Construction Corporation of China (POWERCHINA), un total d'un gigawatt (GW) de modules solaires Astronergy TOPCon de type n sera expédié en Algérie pour soutenir le plan de construction d'une centrale solaire de 2 000 MW dans le pays.

A photo capture the 165.6MW Benban solar plant in Egypt, which uses Astronergy solar module products. [Photo/Astronergy]

Le projet de construction d'une centrale photovoltaïque de 2 000 MW est proposé par Sonelgaz, l'entreprise publique algérienne de production d'électricité. Le plan prévoit la construction de 15 centrales solaires dans les 12 provinces du pays, d'une capacité de 80 à 220 MW chacune. La plupart des projets solaires de ce plan sont construits par des entreprises chinoises.

Cette fois-ci, Astronergy a remporté six grands projets, à savoir la centrale photovoltaïque d'Abadla de 80 MW, la centrale photovoltaïque de Batemete de 220 MW, la centrale photovoltaïque de Gueltet Sidi Saad de 200 MW, la centrale photovoltaïque de Douar El Maa de 200 MW, la centrale photovoltaïque d'Ouled Djellal de 80 MW et la centrale photovoltaïque de Biskra de 220 MW, qui seront construites respectivement par CWE et POWERCHINA.

Parmi ces projets, celui de Biskra, d'une puissance de 220 MW, est l'un des plus importants du plan de 2 000 MW, et sa construction a déjà commencé. Le projet utilise les modules solaires ASTRO N5 TOPCon d'Astronergy.

Selon les médias locaux, le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Alkab, a déclaré lors de la cérémonie de pose de la première pierre du projet Biskra que la construction du projet permettra non seulement de créer plus de 600 emplois pour la communauté locale et de promouvoir le développement économique, mais qu'elle aura également une grande importance pour l'amélioration de la structure énergétique de l'Algérie et la mise en œuvre de la stratégie de transition énergétique.

Une fois achevé, le projet devrait produire environ 400 millions de kWh d'électricité propre par an, ce qui équivaut à une réduction de 330 000 tonnes d'émissions de dioxyde de carbone.

En tant que l'un des fournisseurs de modules photovoltaïques les plus compétitifs du secteur, l'Afrique est l'un de ses marchés les plus importants et un endroit qu'il est impatient de rejoindre ( ) pour soutenir le processus de transition énergétique local. La centrale photovoltaïque Noor Ouarzazate au Maroc et la centrale solaire Benban en Égypte sont toutes deux équipées de modules solaires Astronergy.

Compte tenu de la tendance mondiale en faveur d'une transition vers une énergie propre, Astronergy continuera à travailler avec ses partenaires pour soutenir des produits de haute fiabilité afin d'aider tous les clients avec des solutions d'énergie verte pour le développement durable.

