1GW Astronergy-Module sollen Solarnutzung in Afrika steigern

HANGZHOU, China, 3. Sept. 2024 /PRNewswire/ – Nachdem die beiden großen chinesischen Unternehmen China International Water & Electric Corp. (CWE) und die Power Construction Corporation of China (POWERCHINA) den Zuschlag erhalten haben, werden insgesamt ein Gigawatt (GW) Astronergy n-Typ TOPCon Solarmodule nach Algerien geliefert, um den Plan des Landes zum Bau von 2.000 MW Solarkraftwerken zu unterstützen.

A photo capture the 165.6MW Benban solar plant in Egypt, which uses Astronergy solar module products. [Photo/Astronergy]

Bei dem 2.000-MW-Plan handelt es sich um ein Photovoltaik-Kraftwerk, das von Sonelgaz, dem staatlichen algerischen Energieversorger, vorgeschlagen wurde. Geplant ist der Bau von 15 Solarkraftwerken in den 12 Provinzen des Landes mit einer Leistung von jeweils 80 bis 220 MW. Die meisten der in diesem Plan vorgesehenen Solarprojekte werden von chinesischen Unternehmen gebaut.

Dieses Mal erhielt Astronergy den Zuschlag für sechs Großprojekte, nämlich die 80-MW-PV-Anlage in Abadla, die 220-MW-PV-Anlage in Batemete, die 200-MW-PV-Anlage in Gueltet Sidi Saad, die 200-MW-PV-Anlage in Douar El Maa, die 80-MW-PV-Anlage in Ouled Djellal und die 220-MW-PV-Anlage in Biskra, die von CWE bzw. POWERCHINA gebaut werden sollen.

Unter diesen Projekten ist das 220-MW-Projekt Biskra eines der größten im Rahmen des 2.000-MW-Plans, dessen Bau bereits begonnen hat. Für das Projekt werden die ASTRO N5 TOPCon Solarmodule von Astronergy verwendet.

Lokalen Medienberichten zufolge sagte der algerische Minister für Energie und Bergbau, Mohamed Alkab, bei der Grundsteinlegung des Biskra-Projekts, dass der Bau des Projekts nicht nur mehr als 600 Arbeitsplätze für die lokale Bevölkerung schaffen und die wirtschaftliche Entwicklung fördern werde, sondern auch eine weitreichende Bedeutung für die Verbesserung der algerischen Energiestruktur und die Umsetzung der Energiewende-Strategie habe.

Nach seiner Fertigstellung soll das Projekt jährlich etwa 400 Mio. kWh sauberen Strom erzeugen, was einer Reduzierung der Kohlendioxidemissionen um 330.000 Tonnen entspricht.

Als einer der wettbewerbsfähigsten Anbieter von PV-Modulen in der Branche ist Afrika einer der wichtigsten Märkte für das Unternehmen und auch ein Ort, an dem es sich gerne beteiligen möchte, um die lokale Energiewende zu unterstützen. Die PV-Anlage Noor Ouarzazate in Marokko und die Solaranlage Benban in Ägypten werden beide von Astronergy-Solarmodulen unterstützt.

Angesichts der Welle der globalen Umstellung auf saubere Energie wird Astronergy weiterhin mit seinen Partnern zusammenarbeiten, um hochzuverlässige Produkte zu unterstützen und allen Kunden mit grünen Energielösungen für eine nachhaltige Entwicklung zu helfen.

