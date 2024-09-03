1GW！正泰新能中標阿爾及利亞多個光伏電站項目

阿爾及利亞 2000MW計劃是阿爾及利亞國家電力和天然氣公司（Sonelgaz）集中籤訂的光伏電站建設計劃。該計劃擬定在12個省份建設15個光伏太陽能發電廠，每個發電廠的容量在80至220MW之間。該計劃的絕大多數光伏項目均由中國企業負責建設。

中國水利電力對外有限公司包攬了阿爾及利亞 2000MW計劃中的1、3、6、9、15標段，分別是Abadla 80MW光伏電站、Batemete 220MW光伏電站、Gueltet Sidi Saad 200MW光伏電站、Douar El Maa 200MW光伏電站、Ouled Djellal 80MW光伏電站五大項目，累計建設規模達780MW。中國電建阿爾及利亞比斯卡拉220MW光伏項目與Batemete 220MW光伏電站並列為2000MW項目中規模最大的項目。

阿爾及利亞比斯卡拉 220MW光伏電項目位於比斯卡拉省Leghrous市野外地區，佔地面積達400公頃，目前已經啟動建設。項目全部採用正泰新能ASTRO N5系列組件，該系列產品憑借其卓越的發電性能和優異的可靠性，已獲得全球無數客戶的青睞。項目建成後，預計每年將產生約4億度的清潔電力，相當於減少二氧化碳排放33萬噸。

阿爾及利亞能源和礦產部長穆罕默德•阿爾卡卜在項目開工儀式上高度評價了比斯卡拉項目的戰略意義。他表示，阿爾及利亞比斯卡拉 220MW光伏項目不僅將為當地創造600餘個就業崗位，促進經濟發展，更對改善阿爾及利亞能源結構、實現能源轉型戰略具有深遠意義。隨著光伏產業的蓬勃發展，阿爾及利亞正加速邁向綠色能源。

阿爾及利亞國家電力和天然氣公司（ Sonelgaz）強調，阿爾及利亞目前超過98%的電力來源於天然氣。為擺脫對天然氣的高度依賴，阿爾及利亞能源部推出的可再生能源計劃中明確表示，到2030年部署2200萬千瓦的光伏發電。光伏將成為支撐阿爾及利亞的重要能源支柱之一。

在全球碳中和的大背景下，豐富的可再生資源和日益增長的能源需求為非洲新能源發展帶來新的機遇，也為正泰新能探索非洲市場提供可能。2017年，正泰新能曾為世界上最大的太陽能電站之一的摩洛哥努奧瓦爾扎扎特光伏電站供貨，預計每年發電量20萬度，每年減少二氧化碳排放10.43萬噸。2019年，正泰新能助力當時全球最大規模的埃及Benban光伏電站建設，為該項目供應165.5MW ASTRO高效光伏組件。

面對全球清潔能源轉型的浪潮，阿爾及利亞憑借其豐富的光照資源加速推進光伏能源建設。正泰新能將繼續秉持綠色、低碳、可持續發展的核心理念，積極參與「一帶一路」沿線國家綠色能源項目，攜手合作夥伴共同推動全球能源轉型與可持續發展目標。

SOURCE 正泰新能