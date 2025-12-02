Mohammed R. Mhawish recebeu o Prêmio Neal Conan de Excelência em Jornalismo em 2025

Jornalista de Gaza que sobreviveu sendo enterrado sob escombros é homenageado com 249 colegas mortos desde outubro de 2023

NOVA YORK, 2 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Prêmio Neal Conan de Excelência em Jornalismo nomeou Mohammed R. Mhawish o vencedor de 2025 de seu prêmio anual de $ 50.000 em uma cerimônia em Nova York em 22 de novembro, honrando sua extraordinária reportagem sobre a vida civil durante a guerra de Gaza e os riscos sem precedentes para os jornalistas que a cobrem.

O trabalho de Mhawish apareceu em The New Yorker, The New York Times, The Nation e This American Life. Foi reconhecido por sua precisão, corroboração cuidadosa em condições impossíveis e profunda humanidade.

Neste documentário curto, Mohammed R. Mhawish, vencedor do Prêmio Neal Conan de 2025, discute seu profundo senso de responsabilidade de narrar as experiências de seus companheiros de Gaza, apesar dos riscos extraordinários que tal esforço implica, dado o alcance global de seu trabalho. 2025 Prêmio Neal Conan, Mohammed Mhawish (centro), com o vencedor de 2024, Hind Hassan (à direita), e a vencedora inaugural, Jane Ferguson (à esquerda).

Durante a cerimônia, Mhawish se juntou aos vencedores anteriores Jane Ferguson e Hind Hassan em um painel de discussão moderado pelo Bruce Shapiro do The Global Center for Journalism and Trauma. Mhawish contou ter sobrevivido ao que descreveu como um ataque direcionado das FDI à sua casa, sendo "enterrado sob os escombros por horas" depois que "um ataque derrubou o prédio onde minha família e eu estávamos hospedados" e matou membros da família.

Uma guerra que transformou o jornalismo global

Os últimos dois anos foram o período mais letal para jornalistas em todo o mundo desde que a manutenção de registros começou. Mais de 249 jornalistas palestinos foram mortos desde outubro de 2023 — superando as baixas combinadas de jornalistas da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra da Coreia, da Guerra do Vietnã, das Guerras Iugoslavas e da guerra pós-11 de setembro no Afeganistão. Mais de 50 dos colegas de Mhawish foram mortos enquanto relatavam, abrigavam ou tentavam fugir — um número que supera as mortes de jornalistas em algumas das maiores e mais longas guerras da história.

"Os jornalistas palestinos foram desumanizados, demitidos e atacados", disse Hind Hassan, o destinatário de 2024. "Eles continuam a dizer a verdade, mesmo quando o mundo debate sua existência, seu profissionalismo e seu direito à segurança."

Jane Ferguson, a vencedora inaugural, acrescentou: "A devastação em Gaza hoje é diferente de tudo o que testemunhei em duas décadas de reportagens sobre a guerra. É sem precedentes em seu escopo, seu número de civis e seu colapso das proteções básicas que deveriam proteger jornalistas e famílias comuns."

Em seu discurso de aceitação, Mohammed R. Mhawish disse: "O jornalismo em Gaza nunca foi uma escolha de carreira para mim. Tornou-se uma tábua de salvação, uma maneira de evitar que minha comunidade fosse apagada, uma maneira de dizer que estávamos aqui. Isso aconteceu, então lembre-se de nós."

"O trabalho de Mohammed é um dos registros mais necessários e inabaláveis da vida civil durante a guerra de Gaza", disse o Comitê Consultivo .

Apoiar o jornalismo rigoroso em meio à agitação da indústria

Agora em sua terceira edição, o Prêmio Neal Conan apoia o jornalismo rigoroso e centrado no ser humano em um momento de contração histórica na indústria de notícias. Quando o Talk of the Nation foi cancelado, a notável autora Gretel Ehrlich lembra: "A mensagem que Neal ouviu foi que reportagens sérias não arrecadavam tanto dinheiro quanto entretenimento. Isso nos disse algo sobre para onde o jornalismo estava indo."

Ajude a sustentar o jornalismo essencial: Saiba mais sobre o Prêmio, nomeie jornalistas de destaque e apoie reportagens rigorosas em nealconanprize.org.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2836401/Neal_Conan_Prize_2025_Winner.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2836402/Neal_Conan_Prize_Winners.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2836403/Neal_Conan_Prize_Logo.jpg

FONTE Neal Conan Prize