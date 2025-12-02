Mohammed R. Mhawish získal cenu Neala Conana za excelentnosť v žurnalistike za rok 2025
Dec 02, 2025, 14:49 ET
Novinár z Gazy, ktorý prežil pochovaný pod troskami, bol ocenený rovnako ako jeho 249 kolegov, ktorí zahynuli od októbra 2023
NEW YORK, 2. decembra 2025 /PRNewswire/ -- Na slávnostnom odovzdávaní ceny Neala Conana za excelentnosť v žurnalistike vyhlásili 22. novembra v New Yorku Mohammeda R. Mhawisha za víťaza výročnej ceny vo výške 50 000 USD za rok 2025, čím ocenili jeho mimoriadne spravodajstvo o civilnom živote počas vojny v Gaze a bezprecedentných rizikách, ktorým boli vystavení informujúci novinári.
Mhawishove práce sa objavili v časopisoch The New Yorker, The New York Times, The Nation a This American Life. Uznáva sa ich presnosť, starostlivé overovanie za nemožných podmienok a hlboká ľudskosť.
Počas slávnostného ceremoniálu sa Mhawish pripojil k predchádzajúcim víťazkám, Jane Fergusonovej a Hind Hassanovej v panelovej diskusii, ktorú moderoval Bruce Shapiro z Globálneho centra pre žurnalistiku a traumu. Mhawish rozprával, ako prežil to, čo opísal ako cielený útok IDF na svoj dom, keď bol „hodiny pochovaný pod troskami" po tom, čo „nálet zbúral budovu, v ktorej sme s rodinou bývali", a boli zabití rodinní príslušníci.
Vojna, ktorá zmenila globálnu žurnalistiku
Posledné dva roky boli pre novinárov na celom svete najsmrteľnejším obdobím od začiatku vedenia záznamov. Od októbra 2023 bolo zabitých viac ako 249 palestínskych novinárov – čo v súhrnnom vyjadrení prevyšuje počet obetí novinárov z prvej svetovej vojny, druhej svetovej vojny, kórejskej vojny, vojny vo Vietname, juhoslovanských vojen a vojny v Afganistane po 11. septembri. Viac ako 50 Mhawishových kolegov bolo zabitých pri reportážach, pri ukrývaní sa alebo pri pokuse o útek – počet obetí v jednom konflikte prevyšuje počet úmrtí novinárov v niektorých z najväčších a najdlhších vojen v histórii.
„Palestínski novinári boli dehumanizovaní, odmietaní a stali sa terčom útokov," povedala Hind Hassanová, držiteľka ceny za rok 2024. „Naďalej hovoria pravdu, aj keď svet diskutuje o ich existencii, profesionalite a práve na bezpečnosť."
Jane Fergusonová, prvá víťazka, dodala: „Spustošenie Gazy dnes sa nepodobá ničomu, čo som zažila za dve desaťročia spravodajstva o vojne. Je to bezprecedentné svojím rozsahom, obeťami na civilnom obyvateľstve a kolapsom základnej ochrany, ktorá by mala chrániť novinárov aj bežné rodiny."
Vo svojom prejave pri ďakovnom prevzatí Mohammed R. Mhawish povedal: „Žurnalistika v Gaze pre mňa nikdy nebola o budovaní kariéry. Stala sa záchranným lanom, spôsobom, ako zabrániť vymazaniu mojej komunity, cestou, ako povedať, že sme tu boli. Toto sa stalo, tak si nás zapamätajte."
„Mohammedovo dielo je jedným z najdôležitejších a najnebojácnejších záznamov o civilnom živote počas vojny v Gaze," uviedol poradný výbor.
Podpora nekompromisnej žurnalistiky uprostred zvratov v tomto odvetví
Cena Neala Conana, ktorá sa udeľuje už tretí rok, podporuje nekompromisnú žurnalistiku zameranú na človeka v čase historického poklesu odvetvia spravodajstva. Keď bola zrušená relácia Talk of the Nation (Rozprávanie o národe), známa autorka Gretel Ehrlichová si spomína: „Odkaz, ktorý Neal počul, bol, že seriózne spravodajstvo nevynáša toľko peňazí ako zábava. Napovedalo nám to niečo o tom, kam smeruje žurnalistika."
