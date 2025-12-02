Mohammed R. Mhawish laureatem nagrody Neala Conana za wybitne dokonania dziennikarskie w 2025 r.

Dziennikarz z Gazy, którego uratowano spod gruzów, wyróżniony w hołdzie dla 249 kolegów po fachu, którzy zginęli od października 2023 r.

NOWY JORK, 2 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Nagrodę Neala Conana za wybitne dokonania dziennikarskie w 2025 roku w wysokości 50 000 dolarów wręczono Mohammedowi R. Mhawishowi podczas ceremonii w Nowym Jorku 22 listopada jako wyraz uznania dla jego niezwykłych reportaży na temat życia cywilów podczas wojny w Strefie Gazy oraz bezprecedensowego ryzyka, na jakie narażeni są dziennikarze relacjonujący te wydarzenia.

In this documentary short, Mohammed R. Mhawish, 2025 Neal Conan Prize winner, discusses his deep sense of responsibility to chronicle the experiences of his fellow Gazans, despite the extraordinary risks that such an effort entails, given the global reach of his work. 2025 Neal Conan Prize winner, Mohammed Mhawish (center), with 2024 winner, Hind Hassan (right), and inaugural winner, Jane Ferguson (left).

Artykuły Mhawisha ukazały się w magazynach „The New Yorker", „The New York Times", „The Nation" oraz „This American Life". Zostały one docenione za precyzję, staranność w weryfikacji informacji w niemożliwych warunkach oraz głębokie człowieczeństwo.

Podczas ceremonii Mhawish dołączył do poprzednich laureatów, Jane Ferguson i Hind Hassan, w panelu dyskusyjnym moderowanym przez Bruce'a Shapiro z Global Center for Journalism and Trauma. Mhawish opowiedział o tym, jak przeżył to, co opisał jako zamierzony atak izraelskich sił zbrojnych na jego dom. Był „przez wiele godzin pogrzebany pod gruzami" po tym, jak „uderzenie zburzyło budynek, w którym przebywała moja rodzina i ja" i zabiło członków rodziny.

Wojna, która zmieniła światowe dziennikarstwo

Ostatnie dwa lata były najtragiczniejszym okresem dla dziennikarzy na całym świecie od początku prowadzenia statystyk. Od października 2023 r. zginęło ponad 249 palestyńskich dziennikarzy - to więcej niż łączna liczba ofiar wśród dziennikarzy podczas I wojny światowej, II wojny światowej, wojny koreańskiej, wojny w Wietnamie, wojen jugosłowiańskich i wojny w Afganistanie po 11 września. Ponad 50 kolegów po fachu Mhawisha zginęło podczas relacjonowania wydarzeń, ukrywania się lub próby ucieczki - liczba ofiar jednego konfliktu przewyższa liczbę dziennikarzy zabitych podczas niektórych spośród największych i najdłuższych wojen w historii.

„Palestyńscy dziennikarze są dehumanizowani, lekceważeni i prześladowani - powiedziała Hind Hassan, laureatka nagrody z 2024 r. - Nadal mówią prawdę, nawet gdy świat dyskutuje o ich istnieniu, profesjonalizmie i prawie do bezpiecznego życia".

Jane Ferguson, pierwsza laureatka nagrody, dodała: „Zniszczenia w Strefie Gazy są dziś czymś, czego nie widziałam przez dwie dekady pracy jako reporterka wojenna. Są one bezprecedensowe zarówno z uwagi na swój zakres, liczbę ofiar wśród ludności cywilnej, jak i załamanie się podstawowych zabezpieczeń, które powinny chronić zarówno dziennikarzy, jak i zwykłe rodziny".

Odbierając nagrodę Mohammed R. Mhawish powiedział: „Dziennikarstwo w Strefie Gazy nigdy nie było dla mnie wyborem kariery. To była ostatnia deska ratunku, sposób na to, aby moja społeczność nie została wymazana, sposób na powiedzenie, że tu byliśmy. To się wydarzyło, więc pamiętajcie o nas".

„Prace Mohammeda stanowią jedne z najbardziej potrzebnych i bezkompromisowych świadectw życia cywilów podczas wojny w Strefie Gazy" - stwierdził Komitet Doradczy.

Wspieranie rzetelnego dziennikarstwa w obliczu przemian w branży

Już po raz trzeci nagroda Neala Conana wspiera rzetelne, skoncentrowane na człowieku dziennikarstwo w chwili historycznego załamania branży informacyjnej. Znana autorka Gretel Ehrlich wspomina, że kiedy program Talk of the Nation został zdjęty z anteny, „Neal usłyszał, że poważne reportaże nie przynoszą tak dużych zysków jak rozrywka. To dało nam do myślenia o kierunku, w jakim zmierza dziennikarstwo".

Pomóż wspierać istotne dziennikarstwo: dowiedz się więcej o nagrodzie, zgłoś wybitnych dziennikarzy i wspieraj rzetelne reportaże na stronie nealconanprize.org.

Materiał wideo – https://mma.prnewswire.com/media/2836352/Neal_Conan_Prize_2025_Winner.mp4

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2836351/Neal_Conan_Prize_Winners.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2836350/Neal_Conan_Prize_Logo.jpg