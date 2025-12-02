Mohammed R. Mhawish získal cenu Neala Conana za vynikající žurnalistiku za rok 2025
Dec 02, 2025, 14:55 ET
Novinář z Gazy, který přežil pohřbení pod troskami, byl oceněn za 249 kolegů, kteří zahynuli od října 2023
NEW YORK, 2. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Každoroční Cena Neala Conana za vynikající žurnalistiku v hodnotě 50.000 dolarů byla udělena na slavnostním ceremoniálu v New Yorku 22. listopadu Mohammedovi R. Mhawishovi. Vítězi bylo takto vysloveno uznání za jeho mimořádné reportáže o životě civilistů během války v Gaze a bezprecedentní rizika, jakým čelili novináři, kteří o ní informovali.
Mhawishova práce byla publikována v časopisech The New Yorker, The New York Times, The Nation a This American Life. Byla oceněna za svou přesnost, pečlivé ověřování informací za nemožných podmínek a hlubokou lidskost.
Během ceremonie se Mhawish připojil k předchozím vítězkám Jane Fergusonové a Hind Hassanové v panelové diskusi moderované Brucem Shapirem z Globálního centra pro žurnalistiku a trauma. Mhawish vyprávěl, jak přežil to, co popsal jako cílený útok izraelské armády na jeho dům, kdy byl „hodiny pohřben pod troskami" poté, co „úder zničil budovu, ve které jsem bydlel s rodinou", a zabil členy jeho rodiny.
Válka, která změnila globální žurnalistiku
Poslední dva roky byly pro novináře po celém světě nejkrvavějším obdobím od začátku zaznamenávání těchto údajů. Od října 2023 bylo zabito více než 249 palestinských novinářů, což převyšuje celkový počet obětí mezi novináři z první světové války, druhé světové války, korejské války, války ve Vietnamu, jugoslávských válek a války v Afghánistánu po 11. září. Více než 50 kolegů Mhawishe bylo zabito při reportážích, při pobytu v úkrytu nebo při pokusu o útěk – počet obětí jednoho konfliktu, který převyšuje počet novinářů zabitých v některých z největších a nejdelších válek v historii.
„Palestinští novináři byli terčem dehumanizace, odmítání a cílených útoků," řekla Hind Hassanová, laureátka ceny za rok 2024. „I nadále říkají pravdu, zatímco svět diskutuje o jejich existenci, profesionalitě a právu na bezpečnost."
Jane Fergusonová, první vítězka této ceny, dodala: „Zkáza, která dnes panuje v Gaze, se nedá srovnat s ničím, čeho jsem byla za dvacet let pokrývání válečných zón svědkem. Je bezprecedentní svým rozsahem, počtem obětí mezi civilním obyvatelstvem a zhroucením základních ochranných mechanismů, které by měly chránit novináře i obyčejné rodiny."
Ve svém děkovném projevu Mohammed R. Mhawish řekl: „Žurnalistika v Gaze pro mě nikdy nebyla volbou kariéry. Stala se záchranným lanem, způsobem, jak zabránit vymazání mé komunity, způsobem, jak říci, že jsme tu byli. Stalo se to, tak si nás pamatujte."
„Mohammedova práce je jedním z nejdůležitějších a nejodvážnějších záznamů civilního života během války v Gaze," uvedla poradní komise.
Podpora seriózní žurnalistiky v době změn v oboru
Cena Neala Conana, která se letos uděluje již potřetí, podporuje seriózní žurnalistiku zaměřenou na člověka v době historického úpadku zpravodajského odvětví. Když byl zrušen pořad Talk of the Nation, známá autorka Gretel Ehrlichová vzpomíná: „Neal dostal zprávu, že seriózní zpravodajství nevynáší tolik peněz jako zábava. To nám něco napovědělo o tom, kam směřuje žurnalistika."
Pomozte udržet nezbytnou žurnalistiku: Zjistěte více o této ceně, nominujte vynikající novináře a podpořte seriózní žurnalistiku na nealconanprize.org.
