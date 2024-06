Montrose Environmental Group divulga o Relatório de Sustentabilidade de 2023

LITTLE ROCK, Arkansas, 25 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Montrose Environmental Group, Inc. ("Montrose" ou "a Empresa") (NYSE: MEG), uma empresa global de soluções ambientais de alto crescimento, divulgou hoje seu Relatório de Sustentabilidade de 2023, trazendo atualizações sobre a jornada de sustentabilidade da Empresa, além de insights sobre seu trabalho inovador de apoio a clientes e comunidades em todo o mundo.

O Relatório de Sustentabilidade de 2023 destaca os principais elementos das iniciativas de sustentabilidade empresarial de longo prazo da Montrose, incluindo o cuidado com os funcionários, o atendimento às comunidades, o impacto positivo em nosso meio ambiente e a implementação de mudanças significativas.

"Na Montrose, consideramos a sustentabilidade de nossos negócios essencial para nossa estrutura de tomada de decisões", disse Vijay Manthripragada, presidente e diretor executivo da Montrose Environmental Group. "Nossa estratégia de sustentabilidade contempla os elementos identificados por nossa avaliação de materialidade, concentrando-se nos fatores mais relevantes para nossos negócios, acionistas e funcionários. Isso fundamenta nossa estratégia global de atendimento e assistência aos nossos clientes – o jeito One Montrose. Isso implica na integração de práticas sustentáveis em nossas operações diárias, ao mesmo tempo em que oferecemos aos clientes soluções de ponta para maximizar seu impacto positivo sobre nosso ambiente compartilhado."

As principais realizações de 2023 da Montrose são:

Maior divulgação do uso de energia e das emissões de gases de efeito estufa (GEE) da Empresa, incluindo o recálculo do inventário de referência de 2022 e a realização de um inventário aprimorado de emissões do Escopo 3;

Desenvolvimento de metas de curto prazo para sustentar a meta líquida de zero emissões da Empresa e submetê-la ao SBTi para validação;

Realização de aquisições estratégicas, incluindo Matrix Solutions, Greenpath Energy e Vandrensning, para atender melhor aos clientes da Empresa e aprofundar o conhecimento sobre novas regiões geográficas;

Conclusão de uma revisão de talentos e remuneração em toda a organização para identificar futuros líderes, avaliar carências de talentos e mapear oportunidades futuras;

Fortalecimento de nossas medidas de segurança cibernética expandindo a equipe de segurança cibernética dedicada da Empresa, estabelecendo uma política de IA Generativa e implementando um processo automatizado de correção de falhas de segurança; e

Lançamento bem-sucedido de dois novos Grupos de Recursos para Funcionários (ERGs), além de investimento contínuo em nosso programa de Diversidade, Equidade e Inclusão e em nosso programa de orientação WeLEAD.

Além disso, a Empresa disponibiliza atualizações sobre suas duas metas de sustentabilidade de longo prazo:

Atingir zero emissões líquidas de GEE até 2040; e

Alcançar e manter o equilíbrio de gênero em sua força de trabalho até 2040.

Leia o Relatório de Sustentabilidade de 2023 da Montrose para saber mais sobre os compromissos, soluções inovadoras e contribuições da Empresa para melhorar nosso planeta.

Sobre a Montrose

A Montrose é uma empresas líder em soluções ambientais, com foco no apoio a organizações comerciais e governamentais que lidam com os desafios atuais e se preparam para o futuro. Com cerca de 3.200 funcionários em mais de 100 locais em todo o mundo, a Montrose combina profundo conhecimento local com uma metodologia integrada de projeto, engenharia e operações, permitindo que ela responda de forma eficaz e eficiente aos requisitos exclusivos de cada projeto. Desde serviços completos de medição e laboratório de ar até conformidade regulatória, resposta a emergências, licenciamento, engenharia e remediação, a Montrose oferece soluções inovadoras e práticas que mantêm seus clientes em dia com suas necessidades imediatas e bem à frente da curva estratégica. Para obter mais informações, visite www.montrose-env.com.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas de acordo com o significado da Seção 27A do Securities Act de 1933, conforme alterado, e da Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterado. As declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como "pretende", "espera" e "pode" e outras expressões semelhantes que preveem ou indicam eventos futuros ou que não são declarações de questões históricas. As declarações prospectivas baseiam-se nas informações atuais disponíveis quando foram feitas e nas crenças ou expectativas razoáveis da diretoria com relação a eventos futuros, e estão sujeitas a riscos e incertezas, muitos dos quais estão fora do controle da Empresa, que podem fazer com que o desempenho ou os resultados reais sejam substancialmente diferentes das crenças ou expectativas expressas ou sugeridas pelas declarações prospectivas. Outros fatores ou eventos que podem causar diferenças nos resultados reais também podem surgir ocasionalmente, e não é possível para a Empresa prever todos eles. As declarações prospectivas referem-se apenas à data em que foram feitas, e a Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva que reflita eventos futuros, desenvolvimentos ou outros, exceto conforme exigido pela lei aplicável. Os investidores devem consultar os registros da Empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários, incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2023, para obter mais informações adicionais sobre os riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos em qualquer declaração prospectiva.

Contatos

Montrose

Relações com investidores:

Rodny Nacier

(949) 988-3383

[email protected]

Relações com a mídia:

Sarah Kaiser

(225) 955-1702

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2446656/Montrose_Environmental_Group___Logo.jpg

FONTE Montrose Environmental Group, Inc.