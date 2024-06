Montrose Environmental Group publiceert duurzaamheidsrapport 2023

LITTLE ROCK, Ark., 25 juni 2024 /PRNewswire/ -- Montrose Environmental Group, Inc. ("Montrose" of "het bedrijf") (NYSE: MEG), een snelgroeiend, wereldwijd opererend bedrijf dat milieuoplossingen biedt, heeft vandaag zijn duurzaamheidsrapport voor 2023 gepubliceerd. Dit rapport geeft een update van het duurzaamheidstraject van het bedrijf en biedt inzicht in het innovatieve werk van het bedrijf om klanten en gemeenschappen over de hele wereld te ondersteunen.

Het 2023 Duurzaamheidsrapport belicht de belangrijkste elementen van Montrose's zakelijke duurzaamheidsinspanningen op de lange termijn, waaronder de zorg voor werknemers, het dienen van gemeenschappen, het positief beïnvloeden van ons milieu en het bewerkstelligen van zinvolle verandering.

"Bij Montrose beschouwen we duurzaamheid als de kern van ons beslissingskader," zegt Vijay Manthripragada, President en Chief Executive Officer van Montrose Environmental Group. "Onze duurzaamheidsaanpak richt zich op de elementen die in kaart zijn gebracht door onze materialiteitsbeoordeling. Hierbij leggen we de focus op de meest relevante factoren voor ons bedrijf, onze belanghebbenden en onze werknemers. Daarop baseren wij onze uitgebreide strategie om onze klanten te bedienen en te helpen - en wel op de One Montrose wijze. Dit betekent dat we duurzame praktijken integreren in onze dagelijkse activiteiten, waarbij we onze klanten ook geavanceerde oplossingen bieden om hun positieve impact op onze gedeelde omgeving te maximaliseren."

De belangrijkste prestaties in 2023 voor Montrose zijn onder andere:

Uitgebreide openbaarmaking van het energieverbruik en de broeikasgasemissies van het bedrijf, waaronder het herberekenen van de basisinventarisatie van 2022 en het uitvoeren van een verbeterde Scope 3-emissie-inventarisatie;

Ontwikkeling van doelstellingen op korte termijn om de netto nul-doelstelling van het bedrijf te ondersteunen, en deze ter validatie voorleggen aan SBTi;

De afronding van strategische overnames, waaronder Matrix Solutions, Greenpath Energy en Vandrensning, om de klanten van het bedrijf beter van dienst te zijn en de expertise in nieuwe regio's te verdiepen;

Evaluatie van talent en compensatie voor de hele organisatie om toekomstige leiders in kaart te brengen, tekorten aan talent te beoordelen en toekomstige kansen te bepalen;

Versterking van onze cyberbeveiligingsmaatregelen met de uitbreiding van het speciale cyberbeveiligingsteam van het bedrijf, de opstelling van een Generative AI Policy en de implementatie van een geautomatiseerd proces voor het herstellen van beveiligingslekken; en

Succesvolle lancering van twee nieuwe Employee Resource Groups (ERG's) samen met voortdurende investeringen in ons Diversity, Fairness and Inclusion-programma en ons WeLEAD-mentorschapsprogramma.

Daarnaast geeft het bedrijf updates over zijn twee duurzaamheidsdoelen voor de lange termijn:

Netto nul-emissies van broeikasgassen tegen 2040; en

Het bereiken en behouden van genderevenwicht in het personeelsbestand tegen 2040.

Lees Montrose's 2023 Sustainability Report voor meer informatie over de verplichtingen, innovatieve oplossingen en bijdragen van het bedrijf aan het verbeteren van onze planeet.

Over Montrose

Montrose is een toonaangevend bedrijf actief op gebied van milieu-oplossingen dat zich toelegt op het ondersteunen van commerciêle organisaties en overheidsinstanties wanneer zij de uitdagingen van vandaag het hoofd moeten bieden en zich voorbereiden op wat morgen komen zal. Met om en bij 3.200 werknemers in meer dan 100 locaties over de hele wereld, combineert Montrose diepgaande lokale kennis met een geïntegreerde benadering van ontwerp, engineering en operaties, waardoor Montrose in staat is om effectief en efficiënt in te spelen op de unieke vereisten ven elk project. Montrose staat in voor innovatieve en praktische oplossingen, van volledige luchtmeting en laboservices tot reglementaire compliance, reactie op noodgevallen, vergunningen, engineering en problemen oplossen, aan de hand waarvan klanten hun onmiddellijke behoeften kunnen invullen en zij de strategische curve een stap vooruit blijven. Ga voor meer informatie naar www.montrose-env.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken zoals bedoeld in Sectie 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Toekomstgerichte verklaringen zijn te herkennen aan het gebruik van woorden als "van plan zijn", "verwachten", "kunnen" en andere soortgelijke uitdrukkingen die toekomstige gebeurtenissen voorspellen of aangeven of die geen verklaringen over historische zaken zijn. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige informatie die beschikbaar is op het moment dat de verklaringen worden gedaan en op de redelijke overtuiging of verwachtingen van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen, en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, waarvan vele buiten de controle van het bedrijf vallen, die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke prestaties of resultaten wezenlijk verschillen van de overtuiging of verwachtingen die worden uitgedrukt of gesuggereerd in de toekomstgerichte verklaringen. Bijkomende factoren of gebeurtenissen die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten afwijken, kunnen zich ook van tijd tot tijd voordoen en het is voor het bedrijf niet mogelijk om ze allemaal te voorspellen. Toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum waarop ze worden gedaan en de onderneming neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken om toekomstige gebeurtenissen, ontwikkelingen of anderszins weer te geven, tenzij dit door de toepasselijke wetgeving wordt vereist. Beleggers worden verwezen naar de documenten die het bedrijf heeft ingediend bij de Securities and Exchange Commission, waaronder het jaarverslag op Formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2023, voor aanvullende informatie over de risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die worden uitgedrukt in toekomstgerichte uitspraken.

Contacten

Montrose

Investeerdersrelaties:

Rodny Nacier

(949) 988-3383

[email protected]

Mediarelaties:

Sarah Kaiser

(225) 955-1702

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2446656/Montrose_Environmental_Group___Logo.jpg