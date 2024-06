Montrose Environmental Group Presenta el Informe de Sostenibilidad 2023

LITTLE ROCK, Arkansas, 25 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Montrose Environmental Group, Inc. ("Montrose" o "la Empresa") (NYSE: MEG), una empresa global de soluciones ambientales de gran crecimiento, presentó hoy su Informe de Sostenibilidad 2023, que brinda información sobre el trayecto de sostenibilidad de la Empresa y sobre su labor innovadora de apoyo a clientes y comunidades de todo el mundo.

El Informe de Sostenibilidad 2023 destaca los elementos clave de los esfuerzos de sostenibilidad empresarial de largo plazo, como cuidar a los empleados, servir a las comunidades, influir positivamente en nuestro entorno y lograr cambios significativos.

"En Montrose, vemos la sostenibilidad de nuestra empresa como algo fundamental para nuestro marco de toma de decisiones", expresó Vijay Manthripragada, presidente y director ejecutivo de Montrose Environmental Group. "Nuestro enfoque de sostenibilidad aborda los elementos identificados por nuestra evaluación de materialidad, enfocándose en los factores más relevantes para nuestro negocio, las partes interesadas y los empleados. Esto informa nuestra estrategia integral para servir y asistir a nuestros clientes – a la manera One Montrose. Esto significa integrar las prácticas sostenibles en nuestras operaciones diarias, y al mismo tiempo proporcionar a los clientes soluciones de vanguardia para maximizar su impacto positivo en nuestro entorno compartido".

Los logros clave de Montrose en 2023 incluyen:

Expandir la divulgación del consumo energético de la Empresa y las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG, por sus siglas en inglés), incluido el nuevo cálculo del inventario de referencia de 2022 y la realización de un inventario de emisiones de Alcance 3 mejorado;

Desarrollar objetivos de corto plazo para apuntalar el objetivo de la Empresa de alcanzar un balance neto cero y presentarlos ante la Iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi, por sus siglas en inglés) para su validación;

Completar adquisiciones estratégicas, como Matrix Solutions, Greenpath Energy y Vandrensning, para servir mejor a los clientes de la Empresa y profundizar la experiencia en nuevas geografías;

Completar una revisión del talento y la compensación en toda la organización a fin de identificar futuros líderes, evaluar brechas de talento y trazar futuras oportunidades;

Fortalecer nuestras medidas de ciberseguridad mediante la expansión del equipo de ciberseguridad dedicado de la Empresa, establecer una Política de IA Generativa e implementar un proceso automatizado de remediación de fallas de seguridad; y

Presentar con éxito dos nuevos Grupos de Recursos para Empleados (ERG, por sus siglas en inglés) junto con una inversión continua en nuestro programa de Diversidad, Justicia e Inclusión y nuestro programa de mentoría WeLEAD.

Además, la Empresa proporciona actualizaciones sobre sus dos objetivos de sostenibilidad de largo plazo:

Alcanzar cero emisiones netas de GHG para el año 2040; y

Alcanzar y mantener el equilibrio de género en toda su fuerza laboral para el año 2040.

Lea el Informe de Sostenibilidad 2023 de Montrose para obtener más información sobre los compromisos de la Empresa, las soluciones innovadoras y las contribuciones para mejorar nuestro planeta.

Acerca de Montrose

Montrose es una empresa líder en soluciones ambientales enfocada en el apoyo a organizaciones comerciales y gubernamentales a medida que abordan los desafíos de la actualidad y se preparan para lo que viene. Con unos 3.200 empleados en más de 100 ubicaciones en todo el mundo, Montrose combina un profundo conocimiento local con un enfoque integrado en el diseño, la ingeniería y las operaciones, lo cual le permite responder de manera eficaz y eficiente a los requisitos únicos de cada proyecto. Desde los servicios integrales de medición del aire y de laboratorio hasta el cumplimiento de la normativa, la respuesta ante emergencias, la obtención de permisos, la ingeniería y la rehabilitación, Montrose ofrece soluciones innovadoras y prácticas que mantienen a sus clientes al tanto de sus necesidades inmediatas y muy por delante de la curva estratégica. Para obtener más información, visite www.montrose-env.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con el significado del Artículo 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y el Artículo 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, en su versión modificada. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de palabras como "pretende", "espera" y "puede" y otras expresiones similares que predicen o indican eventos futuros o que no son declaraciones de relevancia histórica. Las declaraciones prospectivas se basan en la información actual disponible en el momento en que se hacen las declaraciones y en las creencias o expectativas razonables de la gerencia con respecto a eventos futuros, y están sujetas a riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales van más allá del control de la Empresa, lo que podría hacer que el rendimiento o los resultados reales difirieran sustancialmente de las creencias o expectativas expresadas o sugeridas en las declaraciones prospectivas. Además, de vez en cuando, podrían surgir factores o eventos adicionales que hagan que los resultados reales difieran, y la Empresa no puede predecirlos a todos. Las declaraciones prospectivas hacen referencia solo a partir de la fecha en que se realizan, y la Empresa no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas para reflejar eventos futuros, desarrollos o de otro tipo, salvo que lo exija la legislación aplicable. Los inversores deben remitirse a los documentos de la Empresa presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU., incluido su Informe Anual en el Formulario 10-K para el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023, a fin de obtener información adicional con respecto a los riesgos e incertidumbres que puedan hacer que los resultados reales difieran materialmente de aquellos expresados en las declaraciones prospectivas.

