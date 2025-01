Morphy Richards amplia sua presença global: novos distribuidores e lançamento de um inovador condicionador de ar portátil em 2024

LONDRES, 8 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Em 2024, a Morphy Richards iniciou uma transformação significativa, priorizando a criação de produtos inovadores que melhoram o cotidiano. Uma das principais conquistas deste ano foi o lançamento do primeiro condicionador de ar portátil certificado do mundo, que rapidamente ganhou força no Kickstarter, acumulando quase um milhão de dólares em vendas. Esse produto revolucionário chamou a atenção na exposição IFA, onde recebeu vários prêmios de design e inovação de prestígio, despertando o interesse de possíveis parceiros da Europa, do Japão e da Coreia do Sul.

Expansão das parcerias globais

Além da inovação nos produtos, a Morphy Richards firmou com grande êxito acordos de distribuição exclusiva em mais de dez novos países e regiões, incluindo Rússia, Polônia, Bulgária, Vietnã, Cingapura e América Central.

O distribuidor vietnamita afirmou: "O Vietnã é um mercado estrategicamente importante no Sudeste Asiático e exerce uma influência regional significativa. Nossa parceria com a Morphy Richards tem por objetivo melhorar a qualidade de vida dos consumidores vietnamitas oferecendo produtos inovadores e de alta qualidade".

Segundo o distribuidor russo: "Estamos ansiosos para colaborar com a Morphy Richards, uma marca que se destaca pela qualidade excepcional de seus produtos, pelo design exclusivo e pelas estratégias de marketing impactantes no mercado global de pequenos eletrodomésticos. Acreditamos que a Morphy Richards trará inovação e estilo para as cozinhas, salas de estar e outros ambientes russos, melhorando as experiências cotidianas".

Essa expansão permitirá que a Morphy Richards inicie as operações locais no início de 2025, fazendo com que as ofertas clássicas e inovadoras alcancem um público ainda mais amplo.

Presença impressionante nos Jogos Olímpicos de Paris

Um dos destaques do ano foi a presença marcante da Morphy Richards nas Olimpíadas de Paris. Seu condicionador de ar portátil de última geração além de proporcionar conforto aos atletas na Vila Olímpica, também foi amplamente aclamado por melhorar significativamente a experiência desses atletas durante o evento.

Perspectivas para o futuro: Planos para 2025

Enquanto a Morphy Richards mira o ano de 2025, a marca continua se concentrando no avanço dos produtos de tratamento de ar e, ao mesmo tempo, se prepara para o desenvolvimento de novas categorias, tirando proveito de sua experiência tecnológica e capacidade de fabricação para oferecer inovações ainda mais arrojadas.

A Morphy Richards está preparada para um crescimento contínuo, demonstrando uma energia vibrante e um compromisso inabalável com a sua expansão no mercado e com o desenvolvimento da marca no próximo ano.

FONTE Morphy Richards