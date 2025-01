Morphy Richards renforce sa présence mondiale : nouveaux distributeurs et lancement de climatiseurs portables innovants en 2024

LONDRES, 8 janvier 2025 /PRNewswire/ -- En 2024, Morphy Richards s'est engagé dans une transformation de fond en donnant la priorité à la création de produits innovants qui améliorent le a quotidien. Cette année, le lancement du premier climatiseur portable certifié au monde, qui a rapidement fait parler de lui sur Kickstarter et dont les ventes ont atteint près d'un million de dollars, a été une réussite notable. Ce produit révolutionnaire a attiré l'attention lors de l'exposition IFA, où il a reçu plusieurs prix prestigieux de design et d'innovation, suscitant l'intérêt de partenaires potentiels en Europe, au Japon et en Corée du Sud.

Développer les partenariats mondiaux

Outre l'innovation des produits, Morphy Richards a réussi à conclure des accords de distribution exclusive dans plus de dix nouveaux pays et régions, dont la Russie, la Pologne, la Bulgarie, le Viêt Nam, Singapour et l'Amérique centrale.

Le distributeur vietnamien a déclaré : « En tant que marché stratégiquement important en Asie du Sud-Est, le Viêt Nam exerce une influence régionale significative. Notre partenariat avec Morphy Richards vise à améliorer la qualité de vie des consommateurs vietnamiens grâce à des produits innovants et de grande qualité ».

Du point de vue du distributeur russe : « Nous sommes ravis de collaborer avec Morphy Richards, une marque qui se distingue par la qualité exceptionnelle de ses produits, son design unique et ses stratégies marketing percutantes sur le marché mondial du petit électroménager. Nous pensons que Morphy Richards apportera innovation et style aux cuisines, salons et autres espaces russes, améliorant ainsi les expériences du quotidien ».

Cette expansion permettra à Morphy Richards de lancer ses activités locales au début de l'année 2025, en veillant à ce que les offres classiques et innovantes atteignent un public encore plus large.

Une présence impressionnante aux Jeux olympiques de Paris

L'un des faits marquants de l'année a été la présence remarquée de Morphy Richards aux Jeux olympiques de Paris. Leur climatiseur portable à la pointe de la technologie a non seulement assuré le confort des athlètes dans le village olympique, mais a également été largement salué pour avoir considérablement amélioré leur expérience pendant l'événement.

Perspectives d'avenir : Projets pour 2025

Alors que Morphy Richards se tourne vers 2025, la marque continuera à se concentrer sur l'avancement des produits de traitement de l'air tout en se préparant au développement de nouvelles catégories, en tirant parti de son expertise technologique et de ses capacités de fabrication pour offrir encore plus d'innovations révolutionnaires.

Morphy Richards a toutes les cartes en main pour une croissance continue, faisant preuve d'une énergie intense et d'un engagement inébranlable en faveur de l'expansion du marché et du développement de la marque au cours de l'année à venir.