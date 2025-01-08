Morphy Richards расширяет свое глобальное присутствие: новые дистрибьюторы и запуск продаж инновационного портативного кондиционера в 2024 году

ЛОНДОН, 8 января 2025 г. /PRNewswire/ -- В 2024 году компания Morphy Richards начала значительные преобразования, сосредоточив свое внимание прежде всего на создании инновационных изделий, которые делают повседневную жизнь лучше. Выдающимся достижением этого года стал запуск продаж первого в мире сертифицированного портативного кондиционера, который быстро приобрел популярность на Kickstarter и принес почти миллион долларов с продаж. Этот революционный продукт привлек внимание на выставке IFA, получив несколько престижных наград за дизайн и инновации, вызвав интерес у потенциальных партнеров из Европы, Японии и Южной Кореи.

Расширение глобального партнерства

Помимо разработки инновационных изделий, компания Morphy Richards успешно заключила эксклюзивные соглашения о дистрибуции в более чем десяти новых странах и регионах, включая Россию, Польшу, Болгарию, Вьетнам, Сингапур и Центральную Америку.

Вьетнамский дистрибьютор заявил: «Являясь стратегически важным рынком Юго-Восточной Азии, Вьетнам имеет значительное региональное влияние. Наше партнерство с Morphy Richards направлено на повышение качества жизни вьетнамских потребителей за счет высококачественных, инновационных изделий».

С точки зрения российского дистрибьютора: «Мы очень рады сотрудничеству с Morphy Richards — брендом, славящимся исключительным качеством продукции, уникальным дизайном и эффективными маркетинговыми стратегиями на мировом рынке малой бытовой техники. Мы ожидаем, что Morphy Richards привнесет инновации и стиль в российские кухни, гостиные и другие пространства, улучшая повседневную жизнь».

Это расширение позволит компании Morphy Richards начать осуществление деятельности в соответствующих регионах в начале 2025 года и обеспечит доступ к классическим и инновационным предложениям еще более широкому кругу покупателей.

Впечатляющее присутствие на Олимпийских играх в Париже

Одним из главных событий года стало заметное присутствие Morphy Richards на Олимпийских играх в Париже. Современнейший портативный кондиционер компании не только обеспечил комфорт спортсменам в Олимпийской деревне, но и получил широкое признание за значительное повышение комфорта во время мероприятия.

Заглядывая в будущее: планы на 2025 год

В наступившем 2025 году в центре внимания бренда Morphy Richards останется развитие устройств для обработки воздуха, а также подготовка к разработке продуктов новых категорий с использованием опыта в области технологий и производственных возможностей для создания еще более революционных инноваций.

Morphy Richards имеет все необходимое для непрерывного роста, демонстрируя бурную энергию и непоколебимую приверженность расширению присутствия на рынке и развитию бренда в предстоящем году.