Movantis surge como la nueva marca detrás de una plataforma unificada de movimiento de valor, respaldada por décadas de experiencia

La plataforma integra más de 20 años de infraestructura de procesamiento y pagos para el movimiento instantáneo de valor, desarrollada a través de TransNetwork y la integración de múltiples empresas especializadas como Spectrum, Inswitch y Appriza, que combinan capacidades embebidas con una sólida base de cumplimiento regulatorio y licencias en múltiples mercados.

MIAMI, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante Fintech Americas, Movantis surge como la nueva marca e identidad corporativa que unifica más de dos décadas de infraestructura de procesamiento y pagos en una sola plataforma diseñada para habilitar el movimiento global de valor en mercados fragmentados y de alto crecimiento.

Esta evolución refleja la consolidación de una plataforma desarrollada específicamente para organizaciones que operan en ecosistemas complejos, permitiendo a empresas, bancos, plataformas fintech, actores especializados como operadores de transferencia de dinero (MTOs) y compañías globales mover valor entre mercados a través de una sola integración.

Al unificar capacidades financieras a través de vehículos regulados sobre rieles tradicionales y digitales —incluyendo transacciones transfronterizas en tiempo real, pagos, FX, emisión de tarjetas, infraestructura de billeteras y soluciones financieras embebidas— las empresas de la marca Movantis permiten a otras compañías operar de forma fluida en mercados globales, eliminando la necesidad de gestionar múltiples proveedores, navegar complejidad regulatoria o depender de infraestructuras fragmentadas.

"Durante más de dos décadas, hemos construido la infraestructura necesaria para operar en algunos de los mercados más complejos del mundo", señaló Gustavo Ruiz, Chairman y Chief Executive Officer (CEO) de las empresas de la marca Movantis. "Movantis es la evolución natural de ese trabajo, al reunir nuestras soluciones, experiencia y la fortaleza de un equipo altamente especializado en una plataforma unificada diseñada para mover valor entre mercados con certeza, inteligencia y escala".

El movimiento de valor continúa altamente fragmentado entre rieles locales y globales, sistemas regulatorios y redes de pago regionales. Las empresas que se expanden internacionalmente a menudo deben integrar múltiples proveedores, gestionar complejidad regulatoria entre jurisdicciones y operar sobre infraestructuras desconectadas.

Las empresas de la marca Movantis abordan este desafío orquestando rieles a través de entidades financieras reguladas, redes de liquidez y capacidades de cumplimiento dentro de una plataforma unificada, simplificando las operaciones y permitiendo a las compañías escalar de forma más eficiente en múltiples mercados.

Construida sobre una base operativa y regulatoria probada en varios países de América Latina —una de las regiones más complejas y de mayor crecimiento a nivel global— las empresas de la marca Movantis permiten a otras compañías globales operar en más de 130 países, conectando sistemas locales con ecosistemas financieros globales de terceros a través de una sola infraestructura.

Actualmente, la plataforma habilita el movimiento de más de USD 60 mil millones en valor anualmente a través de mercados globales, respaldada por una sólida red de más de 80,000 puntos de pago, más de 70 operadores de transferencia de dinero (MTOs) y alianzas estratégicas con minoristas e instituciones financieras líderes.

Al combinar conectividad tecnológica con profundo conocimiento regional, las empresas de la marca Movantis actúan como un puente estratégico entre infraestructuras de mercados locales y globales, permitiendo una entrada más rápida a nuevos mercados, operaciones simplificadas y crecimiento transfronterizo escalable.

El lanzamiento de Movantis marca un hito definitorio en la evolución de la compañía y refuerza su visión de largo plazo de construir la infraestructura que impulsa el movimiento global de valor en mercados de creciente variabilidad.

Acerca de Movantis

Las empresas de la marca Movantis son una plataforma que permite a otras compañías mover valor a través de mercados globales mediante una sola integración. Construida sobre la base combinada de TransNetwork –fundada en EEUU en 2002– y la integración de empresas especializadas —incluyendo Spectrum, Inswitch y Appriza— como parte de una estrategia de adquisiciones, la plataforma combina capacidades embebidas con una sólida base de cumplimiento regulatorio y licencias en múltiples mercados y países. Las empresas de la marca Movantis conectan pagos, FX, emisión de tarjetas, infraestructura de billeteras y rieles financieros tradicionales y digitales en un sistema unificado diseñado para operaciones transfronterizas y embebidas.

A través de su infraestructura y una red de marcas orientadas al consumidor en América Latina, las empresas de la marca Movantis conectan ecosistemas financieros globales con acceso a mercados locales, permitiendo a empresas, plataformas fintech y socios llegar a usuarios finales de forma más eficiente en múltiples mercados.

Con un fuerte enfoque en América Latina y conectividad global, las empresas de la marca Movantis permiten a otras compañías operar en ecosistemas complejos con velocidad, confiabilidad y escala.

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FUENTE Movantis