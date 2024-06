Movement Labs Anuncia Hackathon "A Batalha do Olimpo" para Acelerar o Crescimento do Ecossistema

SAN FRANCISCO, 14 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Movement Labs, uma equipe de desenvolvimento de blockchain baseada em SanFrancisco, anunciou hoje o lançamento da "Batalha do Olimpo", um hackathon inovador projetado para impulsionar o crescimento e a adoção da Movement, a primeira rede modular de blockchains baseada em Move. O hackathon, que marca a primeira fase da Testnet da Movement Labs, oferece aos desenvolvedores acesso antecipado e será realizado de 17 de julho a 17 de setembro de 2024. É apoiado pela 280 Capital e outros parceiros que atuarão como juízes, fornecerão orientação e aconselharão as equipes.

Movement Labs - Hackathon "A Batalha do Olimpo"

A Batalha do Olimpo é um componente essencial da iniciativa mais ampla do Movement Labs Road to Parthenon, um programa comunitário que visa promover o desenvolvimento de um ecossistema robusto e próspero na futura rede principal da Movement Labs. O hackathon reúne desenvolvedores talentosos e entusiastas para inovar e construir aplicativos inovadores na devnet e testnet da Movement Labs.

O hackathon apresenta uma estrutura gamificada, com os participantes ganhando pontos e recompensas à medida que progridem. Os desenvolvedores da guilda "Masons", uma das cinco guildas exclusivas introduzidas para a Batalha do Olimpo, podem criar dApps inovadores em várias categorias, incluindo DeFi, jogos, ferramentas sociais, infraestrutura e NFTs.

Para participar da guilda Masons, os desenvolvedores podem formar equipes de até 4 membros e se cadastrar no site oficial do hackathon. Equipes de todo o mundo podem participar virtual ou fisicamente em San Francisco. Durante todo o evento, a Movement Labs fornecerá suporte, orientação e recursos para ajudar os participantes a ter êxito.

Os projetos de destaque serão reconhecidos com recompensas atraentes, e os vencedores serão selecionados por um painel de jurados conceituados com base no conceito, execução, uso de recursos nativos da Movement, inovação, excelência técnica, experiência do usuário e impacto potencial.

Além da guilda Masons para desenvolvedores, entusiastas não-engenheiros também podem participar e apoiar a Batalha do Olimpo através de quatro outras guildas:

Desbravadores : crie guias de integração, envolva a comunidade e organize eventos

: crie guias de integração, envolva a comunidade e organize eventos Criadores : criem conteúdo e memes relacionados à Movement, e contribuam para a construção do mundo

: criem conteúdo e memes relacionados à Movement, e contribuam para a construção do mundo Exploradores : interaja com parceiros, escreva artigos e analise dados do ecossistema

: interaja com parceiros, escreva artigos e analise dados do ecossistema Acadêmicos: escreva conteúdo, crie questionários e colabore em relatórios sobre o hackathon e o ecossistema da Movement

"A Batalha do Olimpo oferece oportunidades únicas para toda a nossa comunidade se envolver com base em suas habilidades e interesses", disse Cooper Scanlon, cofundador da Movement Labs. "Seja você um desenvolvedor ou um entusiasta, estamos fornecendo as ferramentas e o suporte necessários para inovar e moldar o cenário descentralizado."

Os vencedores da Batalha do Olimpo serão anunciados em meados de setembro. Para mais informações e para se registrar, visite http://olympus.movementlabs.xyz

Para saber mais sobre a Movement Labs e um guia para participar de sua testnet, visite: movementlabs.xyz, siga em X @movementlabsxyz e no Discord.

Sobre a Movement Labs: A

Movement Labs, fundada em 2022 por Rushi Manche e Cooper Scanlon, está construindo uma rede blockchain que alimenta uma Camada 2 segura e de alto desempenho para Ethereum. Ao trazer o MoveVM para Ethereum por meio de seu carro-chefe L2, a Movement Labs visa aprimorar a segurança e a escalabilidade dos contratos inteligentes.

A rodada da Série A de US $ 38 milhões da empresa em abril de 2024, liderada pela Polychain Capital, respalda essa missão. A "Abordagem Integrada" da Movement combina elementos modulares como, por exemplo, sequenciamento compartilhado, verificação formal, disponibilidade alternativa de dados e liquidação Ethereum para melhorar a segurança e o desempenho. A próxima estrutura da camada de execução Move Stack facilitará a colaboração com outros participantes Ethereum para dimensionar a execução de contratos inteligentes.

Sobre a 280 Capital: A

280 Capital é o braço de risco Web3 do Huang Liu e Chen Family Office, com US $ 2,5 bilhões em ativos sob sua gestão. A família está no espaço Web3 desde 2014 e construiu um portfólio de criptomoedas ancorado por um grande acúmulo inicial de BTC. Para saber mais, visite https://www.280.xyz/

