Movement Labs kondigt "The Battle of Olympus" Hackathon aan om de groei van het ecosysteem te versnellen

SAN FRANCISCO, 14 juni 2024 /PRNewswire/ -- Movement Labs, een in San Francisco gevestigd blockchainontwikkelingsteam, kondigde vandaag de lancering aan van "Battle of Olympus". Deze innovatieve hackathon is ontworpen om de groei en adoptie van Movement, het eerste modulaire netwerk van op Move gebaseerde blockchains, te stimuleren. De hackathon, die de eerste fase van het testnet van Movement Labs inluidt, biedt ontwikkelaars vroegtijdige toegang en loopt van 17 juli tot 17 september 2024. Het wordt ondersteund door 280 Capital en andere partners die als jurylid optreden, mentorschap bieden en de teams adviseren.

Movement Labs -- Battle of Olympus Hackathon

De Battle of Olympus is een belangrijk onderdeel van het bredere Road to Parthenon-initiatief van Movement Labs, een gemeenschapsprogramma gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van een robuust en bloeiend ecosysteem op het uiteindelijke mainnet van Movement Labs. De hackathon brengt getalenteerde ontwikkelaars en enthousiastelingen samen om te innoveren en baanbrekende toepassingen te bouwen op het devnet en testnet van Movement Labs.

De hackathon heeft een gamestructuur, waarbij deelnemers punten en beloningen verdienen naarmate ze vorderen. Ontwikkelaars in de "Masons"-gilde, een van de vijf unieke gilden die worden geïntroduceerd voor de Battle of Olympus, kunnen innovatieve dApps maken in verschillende categorieën, waaronder DeFi, gaming, sociale tools, infrastructuur en NFT's.

Om deel te nemen aan de Masons-gilde kunnen ontwikkelaars teams van maximaal 4 leden vormen en zich registreren op de officiële hackathon website. Teams van over de hele wereld kunnen virtueel of persoonlijk deelnemen in San Francisco. Tijdens het evenement biedt Movement Labs ondersteuning, mentorschap en middelen om deelnemers te helpen slagen.

Opvallende projecten worden beloond met aantrekkelijke prijzen en de winnaars worden geselecteerd door een panel van gerenommeerde juryleden op basis van concept, uitvoering, gebruik van Movement-native functies, innovatie, technische uitmuntendheid, gebruikerservaring en potentiële impact.

Naast het Masons-gilde voor ontwikkelaars kunnen niet-technische enthousiastelingen ook deelnemen en de Battle of Olympus steunen via vier andere gildes:

Padvinders : Onboarding-gidsen ontwerpen, de community erbij betrekken en evenementen organiseren

: Onboarding-gidsen ontwerpen, de community erbij betrekken en evenementen organiseren Makers : Creëer Movement-gerelateerde content, memes en draag bij aan worldbuilding

: Creëer Movement-gerelateerde content, memes en draag bij aan worldbuilding Verkenners : Samenwerken met partners, artikelen schrijven en ecosysteemgegevens analyseren

: Samenwerken met partners, artikelen schrijven en ecosysteemgegevens analyseren Beurzen: Inhoud schrijven, quizzen ontwerpen en meewerken aan rapporten over de hackathon en het ecosysteem van Movement

"De Battle of Olympus biedt unieke mogelijkheden voor onze hele gemeenschap om mee te doen op basis van vaardigheden en interesses," zegt Cooper Scanlon, medeoprichter van Movement Labs. "Of je nu een ontwikkelaar of een fan bent, wij bieden de tools en ondersteuning die nodig zijn om te innoveren en het gedecentraliseerde landschap vorm te geven."

De winnaars van de Battle of Olympus worden half september bekendgemaakt. Ga voor meer informatie en om u aan te melden naar http://olympus.movementlabs.xyz

Ga voor meer informatie over Movement Labs en een handleiding voor deelname aan het testnet naar: movementlabs.xyz, volg op X @movementlabsxyz en op Discord.

Over Movement Labs:

Movement Labs, opgericht in 2022 door Rushi Manche en Cooper Scanlon, bouwt aan een blockchainnetwerk dat een veilige, krachtige laag 2 op Ethereum voedt. Door MoveVM naar Ethereum te brengen via zijn vlaggenschip L2, wil Movement Labs de veiligheid en schaalbaarheid van slimme contracten verbeteren.

De Serie A-ronde van $38 miljoen in april 2024, geleid door Polychain Capital, ondersteunt deze missie. De "Integrated Approach" van Movement combineert modulaire elementen zoals gedeelde sequencing, formele verificatie, alternatieve beschikbaarheid van gegevens en het gebruik van Ethereum om de veiligheid en prestaties te verbeteren. Het aankomende Move Stack uitvoeringslaag-raamwerk zal de samenwerking met andere Ethereum spelers vergemakkelijken om de uitvoering van slimme contracten te schalen.

Over 280 Capital:

280 Capital is de Web3 venture tak van het Huang Liu en Chen Family Office, met een beheerd vermogen van $ 2,5 miljard. De familie is sinds 2014 actief in de Web3-ruimte en heeft een cryptoportefeuille opgebouwd die verankerd is in een grote vroege BTC-acculumatie. Ga voor meer informatie naar https://www.280.xyz/

Mediacontact:

[email protected]

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2437737/Movement_Labs_Video.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2397018/movement_logo_full_color_rgb_2000px_72ppi_Logo.jpg