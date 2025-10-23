Museu de História Natural de Abu Dhabi será inaugurado no Distrito Cultural de Saadiyat em 22 de novembro

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 23 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- O Museu de História Natural de Abu Dhabi será aberto ao público no dia 22 de novembro no Distrito Cultural de Saadiyat, marcando um marco cultural significativo para o emirado. Como o maior museu desse tipo na região, ele representa um novo destino global para a ciência, a natureza e a educação, convidando os visitantes a explorar a história da vida em nosso planeta e se envolver em conversas sobre seu futuro.

O museu de 35.000 metros quadrados é uma adição empolgante à paisagem cultural em evolução dos Emirados Árabes Unidos. Ele leva os visitantes a uma jornada imersiva através de 13,8 bilhões de anos de história natural – desde o Big Bang e a formação do nosso sistema solar até a evolução da vida, incluindo a ascensão e queda dos dinossauros e a extraordinária biodiversidade do nosso planeta.

Entre os destaques do museu estão três viajantes do tempo profundo. Um deles é o famoso espécime carinhosamente conhecido como Stan, um esqueleto quase completo de um poderoso Tyrannosaurus rex, um predador que governou a Terra há 67 milhões de anos. Ele é acompanhado pelo maior animal já conhecido, representado por um magnífico espécime de baleia azul fêmea de 25 metros, que oferece uma visão extraordinária da evolução, da biodiversidade marinha e da história contínua da vida no planeta. Completando o trio está o Meteorito de Murchison – um artefato que testemunhou a formação do nosso planeta e contém grãos de 7 bilhões de anos formados antes mesmo do nosso Sistema Solar.

S.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, Presidente do Departamento de Cultura e Turismo – Abu Dhabi, disse: "A abertura do Museu de História Natural de Abu Dhabi marca um marco importante em nossa jornada para moldar a paisagem cultural do emirado. O museu oferece um olhar imersivo sobre a história da vida na Terra, enquadrada pela primeira vez através de uma lente árabe, com a fauna, a flora e a história geológica da região formando uma parte proeminente da jornada do visitante. A instituição de pesquisa e ensino do museu apoia o conhecimento científico e realiza estudos científicos inovadores em zoologia, paleontologia, biologia marinha, pesquisa molecular e ciências da terra. Ao promover o envolvimento com as ciências naturais, o Museu de História Natural de Abu Dhabi inspira as gerações futuras e contribui para um futuro mais sustentável."

Através das galerias, a história natural da Península Arábica forma uma parte central da narrativa do museu, destacando a contribuição única da região para a história da Terra. Entre as descobertas mais notáveis encontradas em Abu Dhabi está uma espécie extinta de Elephant conhecida como Stegotetrabelodon emiratus. Este antigo membro da família Elephantidae era distinguido por presas nas mandíbulas superior e inferior — um traço raro invisível nos elefantes modernos.

O museu se junta a uma comunidade de instituições, incluindo o Louvre Abu Dhabi, o teamLab Phenomena Abu Dhabi e o próximo Museu Nacional Zayed e o Guggenheim Abu Dhabi.

O Museu de História Natural de Abu Dhabi foi criado com a ambição de se tornar um museu de pesquisa confiável com coleções de classe mundial, experiências envolventes para os visitantes, fortes programas educacionais, ciência comunitária acessível e um compromisso com a mudança sustentável por meio da colaboração nacional e global. Localizado no Distrito Cultural de Saadiyat, em Abu Dhabi, o museu conta a história épica da vida na Terra através de uma lente árabe. O museu de 35.000 m ², construído pelos renomados arquitetos Mecanoo, oferece uma jornada imersiva no tempo, convidando os visitantes a explorar a história da vida na Terra desde o início do universo até as possibilidades e responsabilidades do nosso futuro planetário.

De meteoritos raros e fósseis icônicos de dinossauros ao mundo perdido de Abu Dhabi e à vida na Terra hoje, o Museu de História Natural de Abu Dhabi conecta passado, presente e futuro por meio de suas coleções globalmente significativas e das histórias poderosas que elas revelam. Exposições interativas, experiências imersivas e programas de ciência comunitária tornam o museu um espaço de curiosidade e conexão em constante mudança para famílias, estudantes, pesquisadores e aprendizes ao longo da vida.

Mais do que um museu, o Museu de História Natural de Abu Dhabi é um centro global de pesquisa de ponta. Os laboratórios de última geração avançarão nos estudos em paleontologia, ciências da terra, pesquisa em biodiversidade, conservação e ciência comunitária, promovendo a colaboração internacional e o conhecimento que apóia um planeta mais saudável. Guiado pelo compromisso dos Emirados Árabes Unidos com a ciência, a sustentabilidade e o diálogo global, o museu inspira visitantes de todas as idades a se tornarem defensores da natureza e administradores do nosso futuro compartilhado.

