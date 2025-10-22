Natural History Museum Abu Dhabi eröffnet am 22. November im Kulturbezirk Saadiyat

ABU DHABI, VAE, 22. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Das Naturkundemuseum Abu Dhabi wird am 22. November im Saadiyat-Kulturbezirk für die Öffentlichkeit eröffnet und stellt einen bedeutenden kulturellen Meilenstein für das Emirat dar. Als größtes Museum seiner Art in der Region stellt es ein neues globales Ziel für Wissenschaft, Natur und Bildung dar und lädt die Besucher ein, die Geschichte des Lebens auf unserem Planeten zu erkunden und sich an Gesprächen über seine Zukunft zu beteiligen.

Naturkundemuseum Abu Dhabi eröffnet am 22. November im Kulturbezirk Saadiyat

Das 35.000 Quadratmeter große Museum ist eine aufregende Ergänzung der sich entwickelnden Kulturlandschaft der VAE. Es nimmt die Besucher mit auf eine Reise durch 13,8 Milliarden Jahre Naturgeschichte - - vom Urknall und der Entstehung unseres Sonnensystems bis zur Evolution des Lebens, einschließlich des Aufstiegs und Niedergangs der Dinosaurier und der außergewöhnlichen Artenvielfalt unseres Planeten.

Zu den Höhepunkten des Museums gehören drei Reisende aus tiefer Zeit. Eines davon ist das berühmte Exemplar, das liebevoll "Stan" genannt wird, ein fast vollständiges Skelett des mächtigen Tyrannosaurus rex, eines Apex-Raubtiers, das vor 67 Millionen Jahren die Erde beherrschte. Dazu gesellt sich das größte jemals bekannte Tier, ein 25 Meter langes Blauwalweibchen, das einen außergewöhnlichen Einblick in die Evolution, die biologische Vielfalt der Meere und die Geschichte des Lebens auf unserem Planeten bietet. Komplettiert wird das Trio durch den Murchison-Meteoriten - ein Artefakt, das Zeuge der Entstehung unseres Planeten war und 7 Milliarden Jahre alte Körner enthält, die noch vor unserem Sonnensystem entstanden sind.

S.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, Vorsitzender der Abteilung für Kultur und Tourismus - Abu Dhabi, sagte: „Die Eröffnung des Naturkundemuseums Abu Dhabi ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zur Gestaltung der Kulturlandschaft des Emirats. Das Museum bietet einen umfassenden Einblick in die Geschichte des Lebens auf der Erde, zum ersten Mal durch eine arabische Brille betrachtet, wobei die Fauna, Flora und geologische Geschichte der Region einen wichtigen Teil der Besucherreise bildet. Die Forschungs- und Bildungseinrichtung des Museums unterstützt wissenschaftliche Erkenntnisse und führt innovative wissenschaftliche Studien in den Bereichen Zoologie, Paläontologie, Meeresbiologie, Molekularforschung und Erdwissenschaften durch. Indem es die Beschäftigung mit den Naturwissenschaften fördert, inspiriert das Natural History Museum Abu Dhabi künftige Generationen und trägt zu einer nachhaltigeren Zukunft bei."

In den Galerien bildet die Naturgeschichte der Arabischen Halbinsel einen zentralen Teil der Museumserzählung und hebt den einzigartigen Beitrag der Region zur Geschichte der Erde hervor. Zu den bemerkenswertesten Entdeckungen, die in Abu Dhabi gemacht wurden, gehört eine ausgestorbene Elefantenart, bekannt als Stegotetrabelodon emiratus. Dieses uralte Mitglied der Familie der Elefanten (Elephantidae) zeichnete sich durch Stoßzähne sowohl im Ober- als auch im Unterkiefer aus - ein seltenes Merkmal, das bei modernen Elefanten nicht zu finden ist.

Das Museum reiht sich ein in eine Gemeinschaft von Institutionen wie dem Louvre Abu Dhabi, dem teamLab Phenomena Abu Dhabi und dem künftigen Zayed National Museum und Guggenheim Abu Dhabi.

Über das Naturhistorische Museum Abu Dhabi

Das Natural History Museum Abu Dhabi wurde mit dem Ziel gegründet, ein vertrauenswürdiges Forschungsmuseum mit Sammlungen von Weltrang, ansprechenden Besuchererlebnissen, starken Bildungsprogrammen, zugänglicher Wissenschaft für die Bevölkerung und einem Engagement für nachhaltige Veränderungen durch nationale und globale Zusammenarbeit zu werden. Das Museum befindet sich im Saadiyat Cultural District in Abu Dhabi und erzählt die epische Geschichte des Lebens auf der Erde durch eine arabische Brille. Das von den renommierten Architekten Mecanoo errichtete Museum bietet auf 35 000 m² eine immersive Reise durch die Zeit und lädt die Besucher ein, die Geschichte des Lebens auf der Erde vom Beginn des Universums bis hin zu den Möglichkeiten und der Verantwortung für unsere planetarische Zukunft zu erkunden.

Von seltenen Meteoriten und ikonischen Dinosaurierfossilien über die versunkene Welt von Abu Dhabi bis hin zum heutigen Leben auf der Erde - das Natural History Museum Abu Dhabi verbindet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft durch seine weltweit bedeutenden Sammlungen und die eindrucksvollen Geschichten, die sie erzählen. Interaktive Exponate, interaktive Erlebnisse und gemeinschaftliche Wissenschaftsprogramme machen das Museum zu einem sich ständig verändernden Ort der Neugier und des Austauschs für Familien, Studenten, Forscher und lebenslang Lernende.

Das Natural History Museum Abu Dhabi ist mehr als ein Museum, es ist ein globales Zentrum für Spitzenforschung. Hochmoderne Laboratorien werden Studien in den Bereichen Paläontologie, Geowissenschaften, Biodiversitätsforschung, Naturschutz und Gemeinschaftswissenschaften vorantreiben und so die internationale Zusammenarbeit und das Wissen für einen gesünderen Planeten fördern. Geleitet von der Verpflichtung der VAE zu Wissenschaft, Nachhaltigkeit und globalem Dialog, inspiriert das Museum Besucher jeden Alters, sich für die Natur einzusetzen und unsere gemeinsame Zukunft zu gestalten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803079/Natural_History_Museum_Abu_Dhabi.jpg