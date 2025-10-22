Natural History Museum Abu Dhabi ouvrira ses portes dans le quartier culturel de Saadiyat le 22 novembre

ABU DHABI, EAU, 23 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Le Musée d'histoire naturelle d'Abu Dhabi ouvrira ses portes au public le 22 novembre dans le district culturel de Saadiyat, marquant ainsi une étape culturelle importante pour l'émirat. En tant que plus grand musée de ce type dans la région, il représente une nouvelle destination mondiale pour la science, la nature et l'éducation, invitant les visiteurs à explorer l'histoire de la vie sur notre planète et à s'engager dans des conversations sur son avenir.

Ce musée de 35 000 mètres carrés est un ajout passionnant au paysage culturel en pleine évolution des Émirats arabes unis. Il propose aux visiteurs un voyage immersif à travers 13,8 milliards d'années d'histoire naturelle - depuis le Big Bang et la formation de notre système solaire jusqu'à l'évolution de la vie, en passant par l'apparition et la disparition des dinosaures et l'extraordinaire biodiversité de notre planète.

Parmi les points forts du musée, on trouve trois voyageurs du fond des âges. L'un d'eux est le célèbre spécimen affectueusement connu sous le nom de Stan, un squelette presque complet d'un puissant Tyrannosaurus rex, un prédateur de premier ordre qui régnait sur la Terre il y a 67 millions d'années. Elle est rejointe par le plus grand animal jamais connu, représenté par un magnifique spécimen de baleine bleue femelle de 25 mètres, offrant un aperçu extraordinaire de l'évolution, de la biodiversité marine et de l'histoire continue de la vie sur la planète. Le trio est complété par la météorite de Murchison, un artefact témoin de la formation de notre planète qui contient des grains vieux de 7 milliards d'années, formés avant même l'existence de notre système solaire.

S.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, président du département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi, a déclaré : « L'ouverture du musée d'histoire naturelle d'Abou Dhabi marque une étape importante dans notre démarche visant à façonner le paysage culturel de l'émirat. Le musée propose un regard immersif sur l'histoire de la vie sur Terre, présenté pour la première fois à travers le prisme arabe, la faune, la flore et l'histoire géologique de la région constituant une partie importante du parcours du visiteur. L'institution de recherche et d'éducation du musée soutient la connaissance scientifique et entreprend des études scientifiques innovantes en zoologie, paléontologie, biologie marine, recherche moléculaire et sciences de la terre. En encourageant l'engagement dans les sciences naturelles, le musée d'histoire naturelle d'Abou Dhabi inspire les générations futures et contribue à un avenir plus durable ».

Au fil des galeries, l'histoire naturelle de la péninsule arabique occupe une place centrale dans le récit du musée, soulignant la contribution unique de la région à l'histoire de la Terre. Parmi les découvertes les plus remarquables faites à Abu Dhabi figure une espèce éteinte d'éléphant connue sous le nom de Stegotetrabelodon emiratus. Cet ancien membre de la famille des éléphantidés se distinguait par la présence de défenses aux mâchoires supérieure et inférieure, une caractéristique rare que l'on ne retrouve pas chez les éléphants modernes.

Le musée rejoint une communauté d'institutions comprenant le Louvre Abu Dhabi, le teamLab Phenomena Abu Dhabi, le futur musée national Zayed et le Guggenheim Abu Dhabi.

À propos du musée d'histoire naturelle d'Abu Dhabi

Le musée d'histoire naturelle d'Abou Dhabi a pour ambition de devenir un musée de recherche de confiance avec des collections de classe mondiale, des expériences attrayantes pour les visiteurs, des programmes éducatifs solides, une science communautaire accessible et un engagement en faveur du changement durable par le biais d'une collaboration nationale et mondiale. Situé dans le quartier culturel de Saadiyat, à Abu Dhabi, le musée raconte l'épopée de la vie sur terre à travers le prisme arabe. Le musée de 35 000 m², construit par le célèbre cabinet d'architectes Mecanoo, propose un voyage immersif dans le temps, invitant les visiteurs à explorer l'histoire de la vie sur Terre depuis le début de l'univers jusqu'aux possibilités et aux responsabilités de notre avenir planétaire.

Des météorites rares aux fossiles de dinosaures emblématiques, en passant par le monde perdu d'Abu Dhabi et la vie sur terre aujourd'hui, le musée d'histoire naturelle d'Abu Dhabi fait le lien entre le passé, le présent et l'avenir grâce à ses collections d'importance mondiale et aux histoires puissantes qu'elles révèlent. Des expositions interactives, des expériences immersives et des programmes scientifiques communautaires font du musée un espace de curiosité et de connexion en constante évolution pour les familles, les étudiants, les chercheurs et les personnes qui apprennent tout au long de leur vie.

Plus qu'un musée, le musée d'histoire naturelle d'Abu Dhabi est un centre mondial de recherche de pointe. Des laboratoires ultramodernes feront progresser les études en paléontologie, en sciences de la terre, en recherche sur la biodiversité, en conservation et en sciences communautaires, en favorisant la collaboration internationale et les connaissances qui contribuent à une planète plus saine. Guidé par l'engagement des Émirats arabes unis en faveur de la science, de la durabilité et du dialogue mondial, le musée incite les visiteurs de tout âge à devenir des défenseurs de la nature et des gardiens de notre avenir commun.

