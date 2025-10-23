El Museo de Historia Natural de Abu Dabi abrirá sus puertas en el distrito cultural de Saadiyat el 22 de noviembre

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El Museo de Historia Natural de Abu Dabi abrirá sus puertas al público el 22 de noviembre en el Distrito Cultural de Saadiyat, marcando un hito cultural significativo para el emirato. Como el museo más grande de su tipo en la región, representa un nuevo destino global para la ciencia, la naturaleza y la educación, invitando a los visitantes a explorar la historia de la vida en nuestro planeta y entablar conversaciones sobre su futuro.

El museo de 35.000 metros cuadrados es una emocionante adición al cambiante panorama cultural de los Emiratos Árabes Unidos. Lleva a los visitantes a un viaje inmersivo a través de 13.800 millones de años de historia natural, desde el Big Bang y la formación de nuestro sistema solar hasta la evolución de la vida, incluido el ascenso y la caída de los dinosaurios y la extraordinaria biodiversidad de nuestro planeta.

Entre los aspectos más destacados del museo se encuentran tres viajeros del tiempo profundo. Uno es el famoso espécimen conocido cariñosamente como Stan, un esqueleto casi completo de un poderoso Tyrannosaurus rex, un depredador del ápice que gobernó la Tierra hace 67 millones de años. A él se une el animal más grande jamás conocido, representado por un magnífico espécimen de ballena azul hembra de 25 metros, que ofrece una visión extraordinaria de la evolución, la biodiversidad marina y la historia de la vida en el planeta. Completando el trío está el Meteorito Murchison, un artefacto que fue testigo de la formación de nuestro planeta y contiene granos de 7 mil millones de años formados incluso antes de nuestro Sistema Solar.

S.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi, dijo: "La apertura del Museo de Historia Natural de Abu Dabi marca un hito importante en nuestro viaje para dar forma al paisaje cultural del emirato. El museo ofrece una mirada inmersiva a la historia de la vida en la Tierra, enmarcada por primera vez a través de una lente árabe, con la fauna, la flora y la historia geológica de la región formando una parte importante del viaje del visitante. La institución de investigación y educación del museo apoya el conocimiento científico y realiza estudios científicos innovadores en zoología, paleontología, biología marina, investigación molecular y ciencias de la tierra. Al fomentar el compromiso con las ciencias naturales, el Museo de Historia Natural de Abu Dhabi inspira a las generaciones futuras y contribuye a un futuro más sostenible ".

A través de las galerías, la historia natural de la Península Arábiga forma una parte central de la narrativa del museo, destacando la contribución única de la región a la historia de la Tierra. Entre los descubrimientos más notables encontrados en Abu Dhabi se encuentra una especie extinta de Elephant conocida como Stegotetrabelodon emiratus. Este antiguo miembro de la familia Elephantidae se distinguía por los colmillos en sus mandíbulas superior e inferior, un rasgo raro que no se ve en los elefantes modernos.

El museo se une a una comunidad de instituciones como Louvre Abu Dhabi, teamLab Phenomena Abu Dhabi y el próximo Museo Nacional Zayed y Guggenheim Abu Dhabi.

El Museo de Historia Natural de Abu Dhabi se estableció con la ambición de convertirse en un museo de investigación de confianza con colecciones de clase mundial, experiencias atractivas para los visitantes, programas educativos sólidos, ciencia comunitaria accesible y un compromiso con el cambio sostenible a través de la colaboración nacional y mundial. Ubicado en el Distrito Cultural Saadiyat, Abu Dhabi, el museo cuenta la historia épica de la vida en la tierra a través de una lente árabe. El museo de 35.000 metros cuadrados construido por los reconocidos arquitectos Mecanoo, ofrece un viaje inmersivo a través del tiempo, invitando a los visitantes a explorar la historia de la vida en la Tierra desde el comienzo del universo hasta las posibilidades y responsabilidades de nuestro futuro planetario.

Desde meteoritos raros y fósiles de dinosaurios icónicos hasta el mundo perdido de Abu Dhabi y la vida en la tierra hoy en día, el Museo de Historia Natural de Abu Dhabi conecta el pasado, el presente y el futuro a través de sus colecciones de importancia mundial y las poderosas historias que revelan. Las exposiciones interactivas, las experiencias inmersivas y los programas de ciencias comunitarias hacen del museo un espacio siempre cambiante de curiosidad y conexión para familias, estudiantes, investigadores y estudiantes de por vida.

Más que un museo, el Museo de Historia Natural de Abu Dabi es un centro mundial para la investigación de vanguardia. Los laboratorios de vanguardia avanzarán estudios en paleontología, ciencias de la tierra, investigación en biodiversidad, conservación y ciencia comunitaria, fomentando la colaboración internacional y el conocimiento que respalda un planeta más saludable. Guiado por el compromiso de los Emiratos Árabes Unidos con la ciencia, la sostenibilidad y el diálogo global, el museo inspira a visitantes de todas las edades a convertirse en defensores de la naturaleza y administradores de nuestro futuro compartido.

